LINK oficial de la ONPE para ver los resultados EN VIVO de la segunda vuelta: conoce AQUÍ quién va ganando entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Sigue AQUÍ el minuto a minuto la actualización de datos por la ONPE.

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó este domingo 7 de junio su plataforma oficial para que los ciudadanos sigan minuto a minuto el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial, en la que compiten Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

La entidad electoral informó que los resultados se actualizarán cada 15 minutos, lo que permitirá conocer el avance del escrutinio y la evolución de la votación durante toda la jornada electoral.

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Si deseas conocer los resultados de los candidatos presidenciales publicados por la ONPE, puedes acceder haciendo clic AQUÍ.