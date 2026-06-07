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Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
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ELECCIONES PERÚ 2026 EN VIVO: KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ | SEGUNDA VUELTA | MINUTO A MINUTO

Política

Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo de votos de la segunda vuelta de Elecciones Perú 2026

Sigue EN VIVO los resultados oficiales de la ONPE de las Elecciones Perú 2026. Revisa el avance del conteo de votos minuto a minuto, actas procesadas y quién lidera la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputan la segunda vuelta | Composición: LR.
Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputan la segunda vuelta | Composición: LR. | Composición LR/ Difusión
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La ONPE publica EN VIVO los resultados oficiales de la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026. En este minuto a minuto podrás seguir el avance del conteo oficial de votos, el porcentaje de actas procesadas y contabilizadas, así como conocer quién lidera la carrera presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tras el cierre de las mesas de sufragio en todo el país.

Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo de votos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la segunda vuelta 2026

15:17
7/6/2026

Elecciones 2026: ¿A qué hora se sabrá el conteo rápido de la ONPE?

Bernardo Pachas, titular encargado de la ONPE, señaló que los resultados del conteo rápido comenzarían a conocerse alrededor de las 8:00 p. m. Por otro lado, la encuesta a boca de urna de Ipsos será difundida a las 5:00 p. m., una vez concluida la jornada de votación.

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