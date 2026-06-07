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ELECCIONES PERÚ 2026 EN VIVO: KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ | SEGUNDA VUELTA | MINUTO A MINUTO

Política

Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en las Elecciones 2026

Sigue EN VIVO el Flash Electoral Ipsos de las Elecciones Perú 2026. Conoce los resultados a boca de urna de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, además del conteo y las últimas actualizaciones minuto a minuto.

Resultados electorales EN VIVO: boca de urna, conteo rápido de Ipsos y Transparencia de la segunda vuelta de las Elecciones 2026
Resultados electorales EN VIVO: boca de urna, conteo rápido de Ipsos y Transparencia de la segunda vuelta de las Elecciones 2026
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Desde las 5.00 p. m., sigue en vivo el Flash Electoral Ipsos de las Elecciones Generales 2026. Conoce las cifras a boca de urna de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, así como las actualizaciones minuto a minuto, las reacciones de los candidatos y los datos que marcarán la definición del próximo presidente del Perú.

Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de las Elecciones Perú 2026

14:51
7/6/2026

Resultados oficiales se presentarán a mediados de julio

La vocera del JNE, Grecia Rentería, informó que los resultados oficiales se presentarán a mediados de julio. El plazo depende a la cantidad de actas observadas que se presenten.

14:48
7/6/2026

Conteo de votos de la ONPE se activa a las 6.30 p.m.

Al igual que en la primera vuelta, la ONPE habilitará la plataforma oficial para conocer el conteo de votos en vivo.

Los resultados se podrán visualizar en resultadoelectoral.onpe.gob.pe 

14:44
7/6/2026

Resultados del conteo rápido serán difundidos en conferencia de prensa

En un comunicado Transparencia informó que los resultados del conteo rápido serán difundidos en conferencia de prensa.

transparencia

14:38
7/6/2026

Transparencia informa que conteo rápido estará disponible en web y redes sociales a partir de las 8.00 p.m.

Los resultados del conteo rápido serán comunicados en una conferencia de prensa y “estarán disponibles sin exclusividad en la web y redes de sociales de Transparencia e Ipsos Perú.

transparencia

14:21
7/6/2026

Resultados del conteo rápido se publicarán a las 8.00 p.m.

Transparencia informó que los resultados del conteo rápido serán presentados al promediar las 8.00 p.m. 

“Como solo son dos candidatos consideremos que no tomará mucho tiempo y a esa hora ya tendríamos una primera foto electoral”, anotó el presidente interino de la ONPE.

14:20
7/6/2026

Resultados de Boca de Urna se presentarán a las 5.00 p.m.

Ipsos informó que los resultados de la encuesta a Boca de Urna se presentará a las 5.00 p.m., inmediatamente después del cierre de los locales de votación.

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