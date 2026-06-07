Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en las Elecciones 2026
Sigue EN VIVO el Flash Electoral Ipsos de las Elecciones Perú 2026. Conoce los resultados a boca de urna de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, además del conteo y las últimas actualizaciones minuto a minuto.
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Desde las 5.00 p. m., sigue en vivo el Flash Electoral Ipsos de las Elecciones Generales 2026. Conoce las cifras a boca de urna de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, así como las actualizaciones minuto a minuto, las reacciones de los candidatos y los datos que marcarán la definición del próximo presidente del Perú.
Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de las Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales se presentarán a mediados de julio
La vocera del JNE, Grecia Rentería, informó que los resultados oficiales se presentarán a mediados de julio. El plazo depende a la cantidad de actas observadas que se presenten.
Conteo de votos de la ONPE se activa a las 6.30 p.m.
Al igual que en la primera vuelta, la ONPE habilitará la plataforma oficial para conocer el conteo de votos en vivo.
Los resultados se podrán visualizar en resultadoelectoral.onpe.gob.pe
Resultados del conteo rápido serán difundidos en conferencia de prensa
En un comunicado Transparencia informó que los resultados del conteo rápido serán difundidos en conferencia de prensa.
Transparencia informa que conteo rápido estará disponible en web y redes sociales a partir de las 8.00 p.m.
Los resultados del conteo rápido serán comunicados en una conferencia de prensa y “estarán disponibles sin exclusividad en la web y redes de sociales de Transparencia e Ipsos Perú.
Resultados del conteo rápido se publicarán a las 8.00 p.m.
Transparencia informó que los resultados del conteo rápido serán presentados al promediar las 8.00 p.m.
“Como solo son dos candidatos consideremos que no tomará mucho tiempo y a esa hora ya tendríamos una primera foto electoral”, anotó el presidente interino de la ONPE.
Resultados de Boca de Urna se presentarán a las 5.00 p.m.
Ipsos informó que los resultados de la encuesta a Boca de Urna se presentará a las 5.00 p.m., inmediatamente después del cierre de los locales de votación.