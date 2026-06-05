Resultados del conteo rápido de la segunda vuelta serán presentados a las 8 de la noche, estima la ONPE
Bernando Pachas aseguró que a las 7.00 a. m. del domingo se abrirán las puertas de los centros de votación y, aproximadamente, a partir de las 8.00 p. m. ya se conocerán los resultados.
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Bernando Pachas aseguró que a las 7.00 a. m. del domingo se abrirán las puertas de los centros de votación y, aproximadamente, a partir de las 8.00 p. m. ya se conocerán los resultados.