Resultados del conteo rápido de la segunda vuelta serán presentados a las 8 de la noche, estima la ONPE

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Bernando Pachas aseguró que a las 7.00 a. m. del domingo se abrirán las puertas de los centros de votación y, aproximadamente, a partir de las 8.00 p. m. ya se conocerán los resultados.