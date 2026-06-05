Perú vs España: fecha, hora y canal del partido amistoso previo al Mundial 2026

Perú y España se enfrentan en partido amistoso previo al Mundial 2026. Foto: FPF/FEF/composición LR

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La selección peruana afrontará su segundo amistoso internacional de la fecha FIFA de junio. Luego del partido ante Haití, la ‘blanquirroja’ enfrentará a la poderosa España, una de las candidatas a ganar el Mundial 2026 por la cantidad de estrellas que tiene en su plantel.

El conjunto europeo jugará ante Perú su último partido previo al inicio del certamen mundialista. Por lo tanto, querrá cerrar su participación en estos amistosos con un triunfo ante la ‘bicolor’, que continúa probando nuevos jugadores de cara a la próxima eliminatoria.

¿Cuándo juega Perú vs España?

El partido Perú vs España se llevará a cabo el viernes 5 de junio en territorio mexicano. Este será el segundo amistoso de la ‘blanquirroja’ en esta fecha FIFA.

¿A qué hora juega Perú vs España el amistoso internacional?

El amistoso de la selección peruana por la fecha FIFA de junio empezará a las 9.00 p. m. (hora peruana).

México: 8.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Haití: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (lunes 9)

¿Qué canal transmitirá el partido Perú vs España?

El encuentro entre Perú vs España, que se realizará en el marco de la fecha FIFA de junio del 2026, se podrá ver a través de los canales América TV (canal 4), ATV (canal 9) y Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD en cable).

¿Dónde jugarán Perú vs España?

El Estadio Cuauhtémoc, ubicado en Puebla, será el escenario del Perú vs España. Este recinto cuenta con capacidad para albergar a más de 47.000 espectadores.

Amistosos de la selección peruana en fecha FIFA

La ‘Blanquirroja’ pactó 2 encuentros internacionales en su segunda gira del año.

Perú vs Haití | viernes 5 de junio | 7.00 p. m. | Nu Stadium de Miami (Estados Unidos)

Perú vs España | lunes 8 de junio | 9.00 p. m. | Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México).

Lista de convocados de la selección peruana

La convocatoria de Mano Menezes sufrió algunas modificaciones debido a las lesiones de Miguel Araujo y Álex Valera. Estas ausencias hicieron que Maxloren Castro ingrese a la lista de jugadores considerados para los amistosos.