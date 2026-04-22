ONPE al 94,3% de actas contabilizadas: Sánchez le saca más de 17.000 votos a López Aliaga

La ONPE procesa las actas que regresan del JEE luego de resolver las observaciones. Foto: Composición/LR

La ONPE procesa las actas que regresan del JEE luego de resolver las observaciones. Foto: Composición/LR

El conteo no se detiene. Al 94,336% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se perfila como el segundo candidato que pasará a la segunda vuelta junto con Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Según el registro de la ONPE, Sánchez cuenta con 1.909.728, mientras que Rafael López Aliaga 1.891.858 y le saca 17.870 votos de diferencia.

Mientras se procesan las actas, la ONPE registra que tiene pendiente enviar 5.206 actas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y 48 por procesar. El último martes 21 de abril, estaban pendientes 5.573 actas por procesar; sin embargo, esta cifra bajó debido a que los JEE ya están resolviendo las actas observadas por errores aritméticos, falta de firmas, estar sin datos y firmas, entre otros.

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Sobre la demora en el procesamiento de las actas electorales, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, aseguró que esperan cerrar el viernes 24 de abril los resultados de la elección presidencial. "Actas procesadas que es diferente a actas computadas, luego viene, en primera instancia el trabajo de los JEE y si hay impugnación el JNE. Nosotros quisiéramos que sea lo más rápido posible, porque tenemos que hacer adquisiciones y servicios y queremos llegar a todo el país", explicó.

En paralelo, el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó sobre el estado de las actas enviadas por la ONPE. Según su registro, han recibido -hasta el cierre de esta nota- 37.711 actas observadas por el ente electoral y han resuelto 6.973.

Con respecto a la elección presidencial, los JEE recibieron 5.535 actas, de las cuales resolvieron 4.573 y enviaron 613 al reconteo de votos. Este último proceso se realiza en las distintas circunscripciones que se observan las actas.

JNE responsabiliza a la ONPE por demora de entrega de actas observadas

A través de un comunicado, el JNE informó que, a pesar de los diversos pedidos, la ONPE no le ha entregado la totalidad de las actas observadas durante las elecciones del 12 y 13 de abril.

Según el JNE, la ONPE no le ha enviado aproximadamente 30.000 actas adicionales a las que ya les envió en los últimos días. "Para concluir dicho proceso, es imprescindible que la totalidad de las actas observadas sean remitidas a fin de resolver conforme a ley", dijo el ente electoral.

"La falta de remisión de este material viene generando retrasos en el desarrollo del proceso electoral y compromete el cumplimiento del cronograma de las EG 2026, así como el adecuado ejercicio de nuestra función", acotó.

Comunicado del JNE

Se realizó la tercera fecha de recuento de votos

El recuento de votos continuó de la elección presidencial continuó en los JEE de Chanchamayo, Huancayo, Lima Oeste 2, Arequipa 1 y 2, Pacasmayo y Lima Norte 3.

El primero se llevó a cabo en el JEE de Chanchamayo sobre la mesa de sufragio 027178 del local de votación IE Santa María, en Perené. En primer lugar quedó Fujimori con 34 votos. El segundo puesto quedó empatado entre Sánchez y Ricardo Belmont (Cívico Obras) con 27 votos. El tercer puesto lo obtuvo Alfonso López Chau con 9 votos y el cuarto puesto terminó igualado entre López Aliaga y Carlos Álvarez con 7 votos.

El segundo recuento se hizo en el JEE Huancayo por la mesa 024694 del local de votación IE 31510 Virgen de Fátima del distrito El Tambo. En primer lugar se ubicó López Aliaga con 34 votos, segundo Jorge Nieto con 32, tercero López Chau con 31 y cuarta Fujimori con 29. Más abajo quedaron Belmont y Álvarez con 26 y 17 votos, respectivamente.

El tercer recuento lo hizo el JEE Lima Oeste 2 de la mesa 045210 del local de votación IEP Nuestra Señora del Carmen Primaria en Surquillo. En primer lugar quedó López Aliaga con 123 votos, segundo Nieto con 41 votos, tercera Fujimori con 18 y cuarto López Chau con 13.

El cuarto recuento fue en el JEE Chanchamayo por la mesa 027043 en Pichanaki. En la primera ubicación quedó Fujimori con 50 votos, segundo Sánchez con 37, tercero Belmont con 18 y cuarto Álvarez con 9. López Aliaga solo sacó 6 votos.

El quinto recuento lo hizo el JEE Arequipa 2 por la mesa 007312 en Socabaya. En esa mesa ganó Nieto con 41 votos, seguido por Álvarez y Sánchez con 20 votos cada uno. Más abajo quedó Fujimori y López Aliaga con 18 y 19 votos respectivamente.

El sexto recuento lo hizo el JEE Chanchamayo por la mesa 026758 en Río Negro, en la que Sánchez arrasó con 52 votos por delante de Fujimori (31), López Aliaga (14) y Belmont (13).

Luego, el JEE Pacasmayo hizo el séptimo recuento en la mesa 030148 en Florencia de Mora. En primer lugar quedó Fujimori (35), segunda Rosario Fernández de Un Camino Diferente (30) y tercero López Aliaga (11).

El octavo recuento fue en el JEE Lima Norte 3 por la mesa 061124 del distrito de Los Olivos. Primera quedó Fujimori con 48, segundo López Aliaga con 42, tercero Álvarez con 27 y cuarto Belmont con 19.

El noveno fue en el JEE Chanchamayo de la mesa 026226 de La Unión. Primera quedó Fujimori (35), segundo Belmont (30), tercero Nieto (21), cuarto Sánchez (17), quinto López Chau (15) y muy por debajo López Aliaga (5).

El décimo lo realizó el JEE Huancayo de la mesa 025218 del distrito de Pariahuanca. Sánchez quedó primero con 44 votos, segunda Fujimori con 10, tercero Belmont con 8, cuarto Ronald Atencio (Venceremos) con 4 y quinto López Aliaga con 4.

En tanto, el JEE Arequipa 1 hizo el recuento de votos de la mesa 006940 del distrito de Paucarpata. Primero se ubicó Nieto (60), segundo Belmont (26), tercero López Aliaga (23), cuarto López Chau (21) y quinto Álvarez (20).

El JEE Lima Oeste 2 hizo lo suyo con la mesa 045386 del distrito de Surquillo. En primer lugar quedó López Aliaga (88), segundo Nieto (29), tercera Fujimori (23) y cuarto López Chau (11).

El JEE Lima Norte 3 con la mesa 039692 del distrito de Carabayllo. Primera quedó Fujimori (44), segundo Belmont (20), tercero Sánchez (17) y cuarto López Chau (17).

El JEE Huancayo siguió con la mesa 025277 del distrito de Pilcomayo. Primero quedó Sánchez (2), segundo Belmont (25), tercero Nieto (24), cuarta Fujimori (21), quinta López Chau y Álvarez (20) y más abajo López Aliaga (15).

El JEE Arequipa 2 hizo el penúltimo recuento con la mesa 006394 del distrito de La Joya. Sánchez ganó la intención de voto (72), seguido por Belmont (60). Álvarez quedó tercero con 16 votos, cuarto López Chau con 13 y quinto Nieto con 12.

El JEE Lima Norte 3 finalizó la jornada de recuento de votos con la mesa 039495 de Carabayllo. Fujimori quedó primera (42), segundo Belmont (29), tercero Álvarez (28) y cuarto Nieto (22).