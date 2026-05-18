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Fixture Mundial 2026: fechas y horarios de todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA

Conoce el calendario del Mundial 2026, en el cual habrá 104 partidos y 48 selecciones que participarán con la ilusión de llevarse el título del certamen.

Se disputarán un total de 104 partidos en el Mundial 2026. Foto: FIFA
Se disputarán un total de 104 partidos en el Mundial 2026. Foto: FIFA
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Todo va quedando listo para el inicio del Mundial 2026. Esta edición será la más grande en la historia de este certamen, debido que participarán 48 selecciones y se desarrollará en tres países: Canadá, México y Estados Unidos. En esta nota encontrarás toda la información acerca del torneo más importante de fútbol.

El torneo tendrá una duración de 39 días y arrancará el 11 de junio con la fase de grupos. Debido a la cantidad de equipos presentes, se jugarán los dieciseisavos de final hasta llegar a la ansiada final, que será el domingo 19 de julio.

PUEDES VER: Francia anuncia su lista de convocados sin figura del Real Madrid: la temible nómina para ganar el Mundial 2026

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Así se jugará el Mundial 2026

Fase de grupos

  • Desde el jueves 11 al sábado 27 de junio

Dieciseisavos de final

  • Desde el domingo 28 de junio al viernes 3 de julio.

Octavos de final

  • Desde el sábado 4 al martes 7 de julio.

Cuartos de final

  • Desde el jueves 9 al sábado 11 de julio.

Semifinales

  • Martes 14 y miércoles 15 de julio.

Tercer puesto

  • Sábado 18 de julio | Hora: 4.00 p. m.

Final

  • Domingo 19 de julio | Hora: 2.00 p. m.

Grupos del Mundial 2026

  • Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.
  • Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza.
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

PUEDES VER: Kevin Ortega dirigirá en el Mundial 2026: FIFA designó al árbitro peruano para la próxima Copa del Mundo

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Fixture Mundial 2026

GRUPO A

Fecha 1

DíaPartidoHoraEstadio
Jueves 11/06México vs Sudáfrica2.00 p. m.Azteca
Jueves 11/06Corea del Sur vs República Checa9.00 p. m.Akron

Fecha 2

DíaPartidoHoraEstadio
Jueves 18/06República Checa vs Sudáfrica11.00 p. m.Mercedes-Benz Stadium
Jueves 18/06México vs Corea del Sur8.00 p. m.Akron

Fecha 3

DíaPartidoHoraEstadio
Miércoles 24/06República Checa vs México8.00 p. m.Azteca
Miércoles 24/06Sudáfrica vs Corea del Sur8.00 p. m.BBVA

GRUPO B

Fecha 1

DíaPartidoHoraEstadio
Viernes 12/06Canadá vs Bosnia y Herzegovina2.00 p. m.BMO Field
Sábado 13/06Catar vs Suiza2.00 p. m.Levi’s Stadium

Fecha 2

DíaPartidoHoraEstadio
Jueves 18/06Suiza vs Bosnia y Herzegovina2.00 p. m.SoFi Stadium
Jueves 18/06Canadá vs Catar5.00 p. m.BC Place

Fecha 3

DíaPartidoHoraEstadio
Miércoles 24/06Suiza vs Canadá2.00 p. m.BC Place
Miércoles 24/06Bosnia y Herzegovina vs Catar2.00 p. m.Lumen Field

GRUPO C

Fecha 1

DíaPartidoHoraEstadio
Sábado 13/06Brasil vs Marruecos5.00 p. m.MetLife Stadium
Sábado 13/06Haití vs Escocia8.00 p. m.Gilette Stadium

Fecha 2

DíaPartidoHoraEstadio
Viernes 19/06Escocia vs Marruecos5.00 p. m.Gilette Stadium
Viernes 19/06Brasil vs Haití7.30 p. m.Lincoln Financial Field

Fecha 3

DíaPartidoHoraEstadio
Miércoles 24/06Escocia vs Marruecos5.00 p. m.Hard Rock Stadium
Miércoles 24/06Marruecos vs Haití5.00 p. m.Mercedes-Benz Stadium

GRUPO D

Fecha 1

DíaPartidoHoraEstadio
Viernes 12/06Estados Unidos vs Paraguay8.00 p. m.SoFi Stadium
Sábado 13/06Australia vs Turquía11.00 p. m.BC Place

Fecha 2

DíaPartidoHoraEstadio
Sábado 19/06Estados Unidos vs Australia2.00 p. m.Lumen Field
Sábado 19/06Turquía vs Paraguay10.00 p. m.Levi’s Stadium

Fecha 3

DíaPartidoHoraEstadio
Jueves 25/06Paraguay vs Australia9.00 p. m.Levi’s Stadium
Jueves 25/06Turquía vs Estados Unidos9.00 p. m.SoFi Stadium

GRUPO E

Fecha 1

DíaPartidoHoraEstadio
Domingo 14/06Alemania vs Curazao12.00 p. m.NRG Stadium
Domingo 14/06Costa de Marfil vs Ecuador6.00 p. m.Lincoln Financial Field

Fecha 2

DíaPartidoHoraEstadio
Sábado 20/06Alemania vs Costa de Marfil3.00 p. m.BMO Field
Sábado 20/06Ecuador vs Curazao7.00 p. m.Arrowhead Stadium

Fecha 3

DíaPartidoHoraEstadio
Jueves 25/06Ecuador vs Alemania3.00 p. m.MetLife Stadium
Jueves 25/06Curazao vs Costa de Marfil3.00 p. m.Lincoln Financial Field

GRUPO F

Fecha 1

DíaPartidoHoraEstadio
Domingo 14/06Países Bajos vs Japón3.00 p. m.AT&T Stadium
Domingo 14/06Suecia vs Túnez9.00 p. m.BBVA

Fecha 2

DíaPartidoHoraEstadio
Sábado 20/06Países Bajos vs Suecia12.00 p. m.NRG Stadium
Sábado 20/06Túnez vs Japón11.00 p. m.BBVA

Fecha 3

DíaPartidoHoraEstadio
Jueves 25/06Túnez vs Países Bajos6.00 p. m.Arrowhead Stadium
Jueves 25/06Japón vs Suecia6.00 p. m.AT&T Stadium

GRUPO G

Fecha 1

DíaPartidoHoraEstadio
Lunes 15/06Bélgica vs Egipto2.00 p. m.Lumen Field
Lunes 15/06Irán vs Nueva Zelanda8.00 p. m.SoFi Stadium

Fecha 2

DíaPartidoHoraEstadio
Domingo 21/06Bélgica vs Irán2.00 p. m.SoFi Stadium
Domingo 21/06Nueva Zelanda vs Egipto8.00 p. m.BC Place

Fecha 3

DíaPartidoHoraEstadio
Viernes 26/06Egipto vs Irán10.00 p. m.Lumen Field
Viernes 26/06Nueva Zelanda vs Bélgica10.00 p. m.BC Place

GRUPO H

Fecha 1

DíaPartidoHoraEstadio
Lunes 15/06España vs Cabo Verde11.00 a. m.Mercedes-Benz Stadium
Lunes 15/06Arabia Saudita vs Uruguay5.00 p. m.Hard Rock Stadium

Fecha 2

DíaPartidoHoraEstadio
Domingo 21/06España vs Arabia Saudita11.00 a. m.Mercedes-Benz Stadium
Domingo 21/06Uruguay vs Cabo Verde5.00 p. m.Hard Rock Stadium

Fecha 3

DíaPartidoHoraEstadio
Viernes 26/06Uruguay vs España7.00 p. m.Akron
Viernes 26/06Cabo Verde vs Arabia Saudita7.00 p. m.NRG Stadium

GRUPO I

Fecha 1

DíaPartidoHoraEstadio
Martes 16/06Francia vs Senegal2.00 p. m.MetLife Stadium
Martes 16/06Irak vs Noruega5.00 p. m.Gillette Stadium

Fecha 2

DíaPartidoHoraEstadio
Lunes 22/06Francia vs Irak4.00 p. m.Lincoln Financial Field
Lunes 22/06Noruega vs Senegal7.00 p. m.MetLife Stadium

Fecha 3

DíaPartidoHoraEstadio
Viernes 26/06Noruega vs Francia2.00 p. m.Gillette Stadium
Viernes 26/06Senegal vs Irak2.00 p. m.BMO Field

GRUPO J

Fecha 1

DíaPartidoHoraEstadio
Martes 16/06Argentina vs Argelia8.00 p. m.Arrowhead Stadium
Martes 16/06Austria vs Jordania11.00 p. m.Levi’s Stadium

Fecha 2

DíaPartidoHoraEstadio
Lunes 22/06Argentina vs Austria12.00 p. m.AT&T Stadium
Lunes 22/06Jordania vs Argelia10.00 p. m.Levi’s Stadium

Fecha 3

DíaPartidoHoraEstadio
Sábado 27/06Jordania vs Argentina9.00 p. m.AT&T Stadium
Sábado 27/06Argelia vs Austria9.00 p. m.Arrowhead Stadium

GRUPO K

Fecha 1

DíaPartidoHoraEstadio
Miércoles 17/06Portugal vs RD Congo12.00 p. m.NRG Stadium
Miércoles 17/06Uzbekistán vs Colombia9.00 p. m.Azteca

Fecha 2

DíaPartidoHoraEstadio
Martes 23/06Portugal vs Uzbekistán12.00 p. m.NRG Stadium
Martes 23/06Colombia vs RD Congo9.00 p. m.Akron

Fecha 3

DíaPartidoHoraEstadio
Sábado 27/06Colombia vs Portugal6.30 p. m.Hard Rock Stadium
Sábado 27/06RD Congo vs Uzbekistán6.30 p. m.Mercedes-Benz Stadium

GRUPO L

Fecha 1

DíaPartidoHoraEstadio
Miércoles 17/06Inglaterra vs Croacia3.00 p. m.AT&T Stadium
Miércoles 17/06Ghana vs Panamá6.00 p. m.BMO Field

Fecha 2

DíaPartidoHoraEstadio
Martes 23/06Inglaterra vs Ghana3.00 p. m.Gillette Stadium
Martes 23/06Panamá vs Croacia6.00 p. m.BMO Field

Fecha 3

DíaPartidoHoraEstadio
Sábado 27/06Panamá vs Inglaterra4.00 p. m.MetLife Stadium
Sábado 27/06Croacia vs Ghana4.00 p. m.Lincoln Financial Field
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