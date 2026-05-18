Fixture Mundial 2026: fechas y horarios de todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA

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Todo va quedando listo para el inicio del Mundial 2026. Esta edición será la más grande en la historia de este certamen, debido que participarán 48 selecciones y se desarrollará en tres países: Canadá, México y Estados Unidos. En esta nota encontrarás toda la información acerca del torneo más importante de fútbol.

El torneo tendrá una duración de 39 días y arrancará el 11 de junio con la fase de grupos. Debido a la cantidad de equipos presentes, se jugarán los dieciseisavos de final hasta llegar a la ansiada final, que será el domingo 19 de julio.

Así se jugará el Mundial 2026

Fase de grupos

Desde el jueves 11 al sábado 27 de junio

Dieciseisavos de final

Desde el domingo 28 de junio al viernes 3 de julio.

Octavos de final

Desde el sábado 4 al martes 7 de julio.

Cuartos de final

Desde el jueves 9 al sábado 11 de julio.

Semifinales

Martes 14 y miércoles 15 de julio.

Tercer puesto

Sábado 18 de julio | Hora: 4.00 p. m.

Final

Domingo 19 de julio | Hora: 2.00 p. m.

Grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza.

Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza. Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.

Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía. Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.

Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez. Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Fixture Mundial 2026

GRUPO A

Fecha 1

Día Partido Hora Estadio Jueves 11/06 México vs Sudáfrica 2.00 p. m. Azteca Jueves 11/06 Corea del Sur vs República Checa 9.00 p. m. Akron

Fecha 2

Día Partido Hora Estadio Jueves 18/06 República Checa vs Sudáfrica 11.00 p. m. Mercedes-Benz Stadium Jueves 18/06 México vs Corea del Sur 8.00 p. m. Akron

Fecha 3

Día Partido Hora Estadio Miércoles 24/06 República Checa vs México 8.00 p. m. Azteca Miércoles 24/06 Sudáfrica vs Corea del Sur 8.00 p. m. BBVA

GRUPO B

Fecha 1

Día Partido Hora Estadio Viernes 12/06 Canadá vs Bosnia y Herzegovina 2.00 p. m. BMO Field Sábado 13/06 Catar vs Suiza 2.00 p. m. Levi’s Stadium

Fecha 2

Día Partido Hora Estadio Jueves 18/06 Suiza vs Bosnia y Herzegovina 2.00 p. m. SoFi Stadium Jueves 18/06 Canadá vs Catar 5.00 p. m. BC Place

Fecha 3

Día Partido Hora Estadio Miércoles 24/06 Suiza vs Canadá 2.00 p. m. BC Place Miércoles 24/06 Bosnia y Herzegovina vs Catar 2.00 p. m. Lumen Field

GRUPO C

Fecha 1

Día Partido Hora Estadio Sábado 13/06 Brasil vs Marruecos 5.00 p. m. MetLife Stadium Sábado 13/06 Haití vs Escocia 8.00 p. m. Gilette Stadium

Fecha 2

Día Partido Hora Estadio Viernes 19/06 Escocia vs Marruecos 5.00 p. m. Gilette Stadium Viernes 19/06 Brasil vs Haití 7.30 p. m. Lincoln Financial Field

Fecha 3

Día Partido Hora Estadio Miércoles 24/06 Escocia vs Marruecos 5.00 p. m. Hard Rock Stadium Miércoles 24/06 Marruecos vs Haití 5.00 p. m. Mercedes-Benz Stadium

GRUPO D

Fecha 1

Día Partido Hora Estadio Viernes 12/06 Estados Unidos vs Paraguay 8.00 p. m. SoFi Stadium Sábado 13/06 Australia vs Turquía 11.00 p. m. BC Place

Fecha 2

Día Partido Hora Estadio Sábado 19/06 Estados Unidos vs Australia 2.00 p. m. Lumen Field Sábado 19/06 Turquía vs Paraguay 10.00 p. m. Levi’s Stadium

Fecha 3

Día Partido Hora Estadio Jueves 25/06 Paraguay vs Australia 9.00 p. m. Levi’s Stadium Jueves 25/06 Turquía vs Estados Unidos 9.00 p. m. SoFi Stadium

GRUPO E

Fecha 1

Día Partido Hora Estadio Domingo 14/06 Alemania vs Curazao 12.00 p. m. NRG Stadium Domingo 14/06 Costa de Marfil vs Ecuador 6.00 p. m. Lincoln Financial Field

Fecha 2

Día Partido Hora Estadio Sábado 20/06 Alemania vs Costa de Marfil 3.00 p. m. BMO Field Sábado 20/06 Ecuador vs Curazao 7.00 p. m. Arrowhead Stadium

Fecha 3

Día Partido Hora Estadio Jueves 25/06 Ecuador vs Alemania 3.00 p. m. MetLife Stadium Jueves 25/06 Curazao vs Costa de Marfil 3.00 p. m. Lincoln Financial Field

GRUPO F

Fecha 1

Día Partido Hora Estadio Domingo 14/06 Países Bajos vs Japón 3.00 p. m. AT&T Stadium Domingo 14/06 Suecia vs Túnez 9.00 p. m. BBVA

Fecha 2

Día Partido Hora Estadio Sábado 20/06 Países Bajos vs Suecia 12.00 p. m. NRG Stadium Sábado 20/06 Túnez vs Japón 11.00 p. m. BBVA

Fecha 3

Día Partido Hora Estadio Jueves 25/06 Túnez vs Países Bajos 6.00 p. m. Arrowhead Stadium Jueves 25/06 Japón vs Suecia 6.00 p. m. AT&T Stadium

GRUPO G

Fecha 1

Día Partido Hora Estadio Lunes 15/06 Bélgica vs Egipto 2.00 p. m. Lumen Field Lunes 15/06 Irán vs Nueva Zelanda 8.00 p. m. SoFi Stadium

Fecha 2

Día Partido Hora Estadio Domingo 21/06 Bélgica vs Irán 2.00 p. m. SoFi Stadium Domingo 21/06 Nueva Zelanda vs Egipto 8.00 p. m. BC Place

Fecha 3

Día Partido Hora Estadio Viernes 26/06 Egipto vs Irán 10.00 p. m. Lumen Field Viernes 26/06 Nueva Zelanda vs Bélgica 10.00 p. m. BC Place

GRUPO H

Fecha 1

Día Partido Hora Estadio Lunes 15/06 España vs Cabo Verde 11.00 a. m. Mercedes-Benz Stadium Lunes 15/06 Arabia Saudita vs Uruguay 5.00 p. m. Hard Rock Stadium

Fecha 2

Día Partido Hora Estadio Domingo 21/06 España vs Arabia Saudita 11.00 a. m. Mercedes-Benz Stadium Domingo 21/06 Uruguay vs Cabo Verde 5.00 p. m. Hard Rock Stadium

Fecha 3

Día Partido Hora Estadio Viernes 26/06 Uruguay vs España 7.00 p. m. Akron Viernes 26/06 Cabo Verde vs Arabia Saudita 7.00 p. m. NRG Stadium

GRUPO I

Fecha 1

Día Partido Hora Estadio Martes 16/06 Francia vs Senegal 2.00 p. m. MetLife Stadium Martes 16/06 Irak vs Noruega 5.00 p. m. Gillette Stadium

Fecha 2

Día Partido Hora Estadio Lunes 22/06 Francia vs Irak 4.00 p. m. Lincoln Financial Field Lunes 22/06 Noruega vs Senegal 7.00 p. m. MetLife Stadium

Fecha 3

Día Partido Hora Estadio Viernes 26/06 Noruega vs Francia 2.00 p. m. Gillette Stadium Viernes 26/06 Senegal vs Irak 2.00 p. m. BMO Field

GRUPO J

Fecha 1

Día Partido Hora Estadio Martes 16/06 Argentina vs Argelia 8.00 p. m. Arrowhead Stadium Martes 16/06 Austria vs Jordania 11.00 p. m. Levi’s Stadium

Fecha 2

Día Partido Hora Estadio Lunes 22/06 Argentina vs Austria 12.00 p. m. AT&T Stadium Lunes 22/06 Jordania vs Argelia 10.00 p. m. Levi’s Stadium

Fecha 3

Día Partido Hora Estadio Sábado 27/06 Jordania vs Argentina 9.00 p. m. AT&T Stadium Sábado 27/06 Argelia vs Austria 9.00 p. m. Arrowhead Stadium

GRUPO K

Fecha 1

Día Partido Hora Estadio Miércoles 17/06 Portugal vs RD Congo 12.00 p. m. NRG Stadium Miércoles 17/06 Uzbekistán vs Colombia 9.00 p. m. Azteca

Fecha 2

Día Partido Hora Estadio Martes 23/06 Portugal vs Uzbekistán 12.00 p. m. NRG Stadium Martes 23/06 Colombia vs RD Congo 9.00 p. m. Akron

Fecha 3

Día Partido Hora Estadio Sábado 27/06 Colombia vs Portugal 6.30 p. m. Hard Rock Stadium Sábado 27/06 RD Congo vs Uzbekistán 6.30 p. m. Mercedes-Benz Stadium

GRUPO L

Fecha 1

Día Partido Hora Estadio Miércoles 17/06 Inglaterra vs Croacia 3.00 p. m. AT&T Stadium Miércoles 17/06 Ghana vs Panamá 6.00 p. m. BMO Field

Fecha 2

Día Partido Hora Estadio Martes 23/06 Inglaterra vs Ghana 3.00 p. m. Gillette Stadium Martes 23/06 Panamá vs Croacia 6.00 p. m. BMO Field

Fecha 3