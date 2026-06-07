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Terremoto de magnitud 7,8 sacude el sur de Filipinas y activa alertas de tsunami

El sismo se localizó frente a la costa sur de Filipinas, cerca de ciudades como Burias, Glan y Malapatan, según los reportes preliminares de monitoreo.

Un terremoto de magnitud 7.8 remeció la región de Mindanao, en el sur de Filipina
Un terremoto de magnitud 7.8 remeció la región de Mindanao, en el sur de Filipina | La República
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Un terremoto de magnitud 7,8 remeció la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, durante las primeras horas del lunes 8 de junio, con un epicentro localizado a unos 35 kilómetros de profundidad, según reportes preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico fue percibido en varias localidades cercanas, generando alarma entre la población y activando la evaluación inmediata de posibles daños.

Las autoridades informaron que el epicentro se ubicó frente a la costa sur del país, en una zona cercana a distintas ciudades como Burias, Glan y Malapatan. Debido a la magnitud del sismo y su carácter superficial, se emitieron alertas de tsunami mientras los equipos de emergencia y vigilancia continúan analizando el impacto del fenómeno en la región.

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Filipinas emite alerta de tsunami tras terremoto

La agencia estatal de sismología Phivolcs emitió una alerta de tsunami luego de que un terremoto de magnitud 7,8 se registrara en alta mar, frente a la ciudad de General Santos, en el sur de Filipinas. El organismo advirtió que el evento sísmico podría generar olas de más de un metro por encima del nivel habitual de la marea, con la posibilidad de alturas mayores en zonas cerradas como bahías y estrechos.

Según el aviso oficial, las primeras olas podrían llegar entre las 7:37 y las 9:37 de la mañana, con efectos que podrían prolongarse durante varias horas. Phivolcs instó a la evacuación inmediata de las zonas costeras hacia áreas más elevadas y recomendó a los propietarios de embarcaciones alejarse de la costa o permanecer en mar abierto hasta nuevo aviso, mientras continúan las evaluaciones del evento.

En tanto, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó en un comunicado que era posible que se produjeran olas de tsunami "en las próximas tres horas" a lo largo de las costas de Indonesia, Palaos, Taiwán y Papúa Nueva Guinea.

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¿Qué hacer frente a un terremoto?

Después de un sismo, revisa tu hogar para asegurarte de que no haya daños. Usa tu celular solo en caso de emergencia y evita saturar las líneas telefónicas. No enciendas cerillos ni velas hasta confirmar que no hay fuga de gas. Ten en cuenta que, tras un temblor fuerte, pueden ocurrir réplicas, por lo que es crucial mantenerse alerta.

Además, es importante estar preparado con algunas acciones: elabora un plan de protección civil, organiza simulacros de evacuación, identifica las zonas seguras en tu casa, escuela o lugar de trabajo y prepara una mochila de emergencia. Durante el temblor, mantén la calma, busca un lugar seguro y mantente alejado de objetos que puedan caer.

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