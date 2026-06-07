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Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
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Flash electoral: Keiko Fujimori con 50,7% y Roberto Sánchez con 49,3%, según Ipsos

CONTEO DE IPSOS CONFIRMADO. La candidata de Fuerza Popular mantiene un empate técnico con el líder de Juntos por el Perú, según resultados a boca de urna.

Keiko Fujimori y Sánchez | Composición: LR.
Keiko Fujimori y Sánchez | Composición: LR.
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El flash electoral de Ipsos arrojó sus primeros resultados. Según esta encuestadora, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, tiene 50,7% de los votos. Por su parte, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, la sigue de cerca con un 49,3% de los votos. Los resultados son a boca de urna. De acuerdo a estas estimaciones, ambos candidatos mantienen un empate técnico.

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Para elaborar este reporte preliminar, Ipsos utilizó una muestra de 18.000 encuestados con cobertura a nivel nacional. Los resultados presentados corresponden a esta segunda vuelta electoral. Según el boca de urna, Keiko Fujimori obtiene el 46,6% de los votos, mientras que Roberto Sánchez alcanza el 45,4%. Asimismo, el voto en blanco registra un 8%.

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Resultados a boca de urna segun Ipsos ponen a Keiko Fujimori por delante de Roberto Sánchez | Foto: Latina.

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En Lima, el voto fue de 66,1% a favor de Fuerza Popular y de 33,9% a favor de Juntos por el Perú. En el interior del país, los porcentajes son de 43.9% para Fujimori y 56.1% para Sánchez.

Las diferencias son más marcadas al analizar los resultados por regiones. En la Costa, Keiko Fujimori obtiene el 63,0% de los votos, frente al 37,0% de Roberto Sánchez. En la Sierra, el escenario se invierte: Fujimori alcanza el 31,3%, mientras que Sánchez acumula el 68,7%. En la Selva, Sánchez también se impone con el 56,2% de las preferencias, frente al 43,8% de Fujimori.

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