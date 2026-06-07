En el marco de los comicios de este 7 de junio, el JNE y la ONPE recibieron el reporte de cédulas de sufragio adulteradas por dos personeros en un local de votación de Lima. Roberto Burneo, presidente del JNE, en conjunto con el jefe interino de la ONPE, informaron que las autoridades actuaron de inmediato de la mano con la Fiscalía de Prevención del Delito para controlar el incidente.

"Se han tomado las medidas del caso a través del fiscal de Prevención del Delito, los dos personeros ya han sido detenidos, el número de cédulas inhabilitadas son 90, 50 de ellas se han repuesto con material de contingencia y hemos tomado acción para que se despliegue desde Lurin más cédulas de votación. Personal de la Onpe y el JNE ya se encuentra desplazando el material", indicó Roberto Burneo, jefe del JNE.