Elecciones presidenciales de Perú 2026 EN VIVO: minuto a minuto de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Sigue EN VIVO la segunda vuelta de las Elecciones 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Conoce las últimas incidencias de la jornada, las reacciones de los candidatos, los reportes de los organismos electorales y los resultados oficiales que difundirá la ONPE.
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La segunda vuelta de las Elecciones 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez transcurre en medio de una intensa jornada marcada por denuncias de cédulas de votación con presuntas marcas previas, intervenciones de las autoridades electorales y la detención de personeros en distintos locales de sufragio. En esta cobertura en vivo podrás seguir minuto a minuto las principales noticias del día, las actividades de ambos candidatos, los pronunciamientos del JNE, la ONPE y la Defensoría del Pueblo, así como el avance del conteo y los resultados oficiales.
Segunda Vuelta ÚLTIMAS NOTICIAS
Roberto Sánchez cuestiona alerta de la Defensoría y denuncia posible intento de fraude en el conteo
El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, cuestionó la advertencia de la Defensoría del Pueblo sobre cédulas con marcas fuera del recuadro de su organización política y advirtió que estas observaciones podrían usarse para invalidar votos durante el escrutinio. Desde los exteriores del penal Barbadillo, anunció que presentará una denuncia ante el Ministerio Público, pidió la intervención del JNE y de observadores internacionales, y afirmó que “cuando llegue el conteo quieren anular actas”, responsabilizando a la ONPE por el material electoral observado.
JNE rechaza narrativa de fraude denunciado por la Defensoría del Pueblo
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, respondió a los cuestionamientos surgidos tras las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo y rechazó las versiones que buscan poner en duda la legitimidad de los comicios. "Rechazamos cualquier declaración o narrativa que intente deslegitimar el proceso que se está llevando con regularidad a nivel nacional y en todo el mundo", afirmó. Burneo sostuvo que las incidencias reportadas, como cédulas marcadas en algunos distritos de Lima y otras regiones, están siendo atendidas por las autoridades electorales y remarcó que "no hay fraude". Además, pidió a las organizaciones políticas y a la ciudadanía a esperar los resultados oficiales.
JNE reporta que se han instalado el 100% de las mesas de votación a nivel nacional
La plataforma JNE Fiscaliza informó que la instalación de mesas de sufragio ya alcanzó el 100% a nivel nacional durante la segunda vuelta electoral. De acuerdo con la última actualización, las 90.223 mesas previstas para la jornada fueron instaladas en todo el país, por lo que ya no se registran mesas pendientes.
Defensoría exige garantizar la transparencia del proceso electoral
La Defensoría del Pueblo instó a las autoridades a reforzar las medidas de control y supervisión durante la segunda vuelta electoral tras reportar diversas incidencias en locales de votación del país. La institución alertó sobre casos relacionados con cédulas previamente marcadas, presuntas alteraciones de material electoral, suplantación de identidad y otras situaciones que podrían afectar el normal desarrollo de la jornada. Además, señaló que la repetición de estos hechos en distintos puntos del territorio nacional obliga a una respuesta inmediata de los organismos competentes para preservar la transparencia del proceso y el derecho al voto de los ciudadanos.
Reportan cientos de cédulas con rayones y marcas en locales de votación de Lima
Durante la jornada de segunda vuelta electoral se reportaron presuntas irregularidades en distintos locales de votación de Lima debido al hallazgo de cédulas de sufragio con rayones o marcas previas. Según los reportes, las observaciones involucran cédulas que habrían sido alteradas tanto en espacios destinados a Fuerza Popular como a Juntos por el Perú. Los casos motivaron la intervención de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones, la Policía Nacional y el Ministerio Público, que dispusieron la reposición del material electoral afectado e iniciaron las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, dos personeros han sido detenidos en el marco de las diligencias.
Defensoría alerta sobre presunta modalidad para anular votos mediante marcas en cédulas electorales
La Defensoría del Pueblo advirtió sobre una presunta modalidad que buscaría afectar la validez de los votos mediante la colocación de marcas en las cédulas antes de que estas sean utilizadas por los electores. A través de un pronunciamiento, la institución alertó que esta práctica podría generar la nulidad del sufragio y afectar la libre expresión de la voluntad popular. Por ello, exhortó a los ciudadanos a revisar cuidadosamente sus cédulas antes de emitir su voto y a denunciar de inmediato cualquier marca o alteración que detecten.
#Ahora📣 | Denunciamos un intento de fraude al pretender anular votos mediante la colocación de marcas en las cédulas de votación antes de su emisión por parte de la ciudadanía.— Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) June 7, 2026
En tal sentido, alertamos a los sufragantes a verificar el estado de sus cédulas y a denunciar de… pic.twitter.com/eY5pfyWmej
Transparencia: más del 90% de mesas ya estaban instaladas al cierre de su primer reporte
Transparencia presentó un informe preliminar elaborado a partir de una muestra aleatoria y representativa de 5 mil observadores desplegados en zonas urbanas y rurales del país. Según el reporte, al corte de las 11:30 a. m., el 90,4% de las mesas de sufragio ya se encontraban instaladas. Además, indicó que el 99,2% de las mesas contaba con material electoral completo y que el 93% de estas fueron conformadas por miembros de mesa sorteados por la ONPE. La organización también reportó presencia de personal de la ONPE, el JNE y las fuerzas del orden en el 99% de los locales observados, aunque registró algunos casos aislados en los que no se permitió el ingreso de observadores.
Keiko Fujimori se retira de su local de votación sin brindar declaraciones
Keiko Fujimori acudió al colegio Libertador San Martín, ubicado en el distrito de San Borja, como parte de la jornada de segunda vuelta electoral. Tras emitir su voto, la lideresa de Fuerza Popular se retiró del local sin ofrecer declaraciones a la prensa y acompañada por un amplio grupo de seguridad privada y resguardo policial.
Créditos: Marco Cotrina / LR
JNE: más de 4 mil mesas de sufragio aún no se instalan en el país
Según el reporte de la plataforma del JNE, todavía permanecen pendientes de instalación 4.369 mesas de sufragio a nivel nacional. Esta cifra representa el 4,84% del total previsto para el proceso electoral. Por otro lado, el avance en la conformación de mesas alcanza el 95,16%, con 85.854 ya instaladas en todo el país.
Roberto Sánchez votó en el colegio María Reiche en San Borja
El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, emitió su voto en el colegio María Reiche, ubicada en la calle Bartolomé Bermejo 148, en el distrito de San Borja.
El candidato llegó a este local de votación tras participar en su tradicional desayuno familiar en Huaral; en tanto, se informó que su esposa votará en el Liceo Naval.
Defensoría del Pueblo reporta más de 3.000 incidencias en mesas de votación en esta segunda vuelta
Según el organismo, las denuncias más recurrentes corresponden a las cédulas marcadas a favor de un candidato en Lima y regiones.
Pedro Castillo: "Derrotaremos otra vez a la corrupción y a la narrativa del miedo y del terruqueo"
El expresidente envió un mensaje en el marco de las elecciones presidenciales y rechazó la impunidad, el miedo y el terruqueo.
"Hoy, 7 de junio, Día de nuestra Bandera Nacional, con patriotismo, desde el Perú profundo, el de los olvidados y de todas las sangres, escribiremos el comienzo de un nuevo capítulo de la historia republicana", expresó, desde Barbadillo.
La PNP intervino un local de votación en Los Olivos tras reportase cédulas de sufragio rayadas
Una persona fue detenida en el centro educativo Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos. La policía lo trasladó a la comisaría de Laura Caller.
JNE califica de falsa información de Keiko Fujimori tras reportar que sus personeros no recibieron credenciales
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desmintió una denuncia que circulaba en redes sociales —y que fue respaldada por la candidata Keiko Fujimori— sobre un supuesto impedimento para que los personeros de Fuerza Popular puedan supervisar la jornada electoral en Puno.
La alerta en X afirmaba que, a solo dos horas de iniciar la votación, las oficinas del JNE y la ONPE en las provincias de Huancané y San Antonio de Putina se estaban negando a entregar las credenciales a los fiscales técnicos del partido. Sin embargo, a través de su sistema de verificación JNE Fact Checking, el organismo electoral aclaró que los Jurados de Puno no tienen ninguna solicitud ni trámite pendiente por atender en toda la región.
Fiscalía interviene material electoral observado en local de votación de La Molina
La Fiscalía de Prevención del Delito intervino el Complejo Deportivo de La Molina tras reportarse cédulas marcadas. En presencia de la policía, las Fuerzas Armadas, la ONPE y el JNE, se levantó un acta y se lacró el material afectado. Además, la ONPE reemplazó las cédulas para continuar con la votación y derivó el caso a la Fiscalía Penal de Turno.
Keiko Fujimori votó en el colegio Libertador de San Martín en San Borja
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, votó en el colegio Libertador San Martín, ubicada en la calle Johann Strauss 478. El local de votación se encuentra cerca de su vivienda en San Borja.
Detienen a personeros por marcar cédulas: ONPE repone el material y Fiscalía inicia diligencias
En el marco de los comicios de este 7 de junio, el JNE y la ONPE recibieron el reporte de cédulas de sufragio adulteradas por dos personeros en un local de votación de Lima. Roberto Burneo, presidente del JNE, en conjunto con el jefe interino de la ONPE, informaron que las autoridades actuaron de inmediato de la mano con la Fiscalía de Prevención del Delito para controlar el incidente.
"Se han tomado las medidas del caso a través del fiscal de Prevención del Delito, los dos personeros ya han sido detenidos, el número de cédulas inhabilitadas son 90, 50 de ellas se han repuesto con material de contingencia y hemos tomado acción para que se despliegue desde Lurin más cédulas de votación. Personal de la Onpe y el JNE ya se encuentra desplazando el material", indicó Roberto Burneo, jefe del JNE.
Rafael López Aliaga, Carlos Espá y Carlos Álvarez acuden a votar juntos en la segunda vuelta
El excandidato presidencial Rafael López Aliaga votó en el estacionamiento de Petroperú, ubicado a media cuadra de la estación Canaval y Moreyra del Metropolitano. Por su parte, Carlos Álvarez, del partido País para Todos, emitió su voto en la institución educativa Alfonso Ugarte, en la Av. Paseo de la República 3530, justo a la espalda del Plaza Vea de Canaval y Moreyra. Carlos Espá votó en el colegio parroquial Reina de la Paz, a la espalda del Parque Belén.
Keiko Fujimori: "Creo que este será mi último desayuno electoral como candidata a la presidencia"
Tras culminar su desayuno electoral en San Juan de Lurigancho, la candidata presidencial Keiko Fujimori ofreció una conferencia de prensa en la que dejó una de las frases más llamativas de la jornada. "Yo creo que este será mi último desayuno electoral como candidata a la Presidencia de la República", señaló la lideresa de Fuerza Popular, en referencia a su cuarta participación en las elecciones presidenciales desde 2011.
Reportan presencia de afiches de Fuerza Popular cerca del local donde desayuna Keiko Fujimori
Durante el desayuno electoral de Keiko Fujimori, se observó la presencia de afiches de Fuerza Popular en la parte posterior del local donde se desarrolla la actividad. El hecho ocurre en plena jornada electoral, cuando ya se encuentra vigente el periodo de silencio electoral establecido por la normativa, que prohíbe la difusión de propaganda política con el fin de no influir en la decisión de los votantes.
Créditos: Silvana Quiñonez / LR
JNE Fiscaliza: 78% de mesas de sufragio ya fueron instaladas a nivel nacional
La plataforma JNE Fiscaliza informó una nueva actualización sobre el avance de la instalación de mesas para la segunda vuelta electoral. Hasta el momento, se han instalado 70.454 mesas de sufragio en todo el país, lo que representa el 78,09% del total previsto. Además, aún quedan pendientes 19.769 mesas, equivalentes al 21,91%, mientras las autoridades electorales continúan supervisando el proceso para garantizar el normal desarrollo de la jornada.
ODPE Chiclayo reporta 245 mesas pendientes de instalación a las 8:40 de la mañana
El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Chiclayo, José Tecsihua, informó que hasta las 8:40 a. m. permanecían pendientes de instalación alrededor de 245 mesas de sufragio en su jurisdicción. La autoridad electoral señaló que se continúa trabajando para completar la conformación de las mesas y garantizar el normal desarrollo de la jornada de segunda vuelta en los distintos locales de votación de la región.
Keiko Fujimori inicia su desayuno electoral en una olla común de SJL
La candidata presidencial Keiko Fujimori inició su desayuno electoral la mañana de este domingo en una olla común de la asociación de viviendas El Paraíso, en el distrito de San Juan de Lurigancho. "Muchísimas gracias a todos los vecinos (...) Hemos querido compartir este momento de la mañana agredeciendo a Dios, a todas las madres que sacan adelante a sus familias. Hemos querido traer algo hecho con nuestras manos". La lideresa de Fuerza Popular mencionó que llevó para compartir con la prensa y demás ciudadanos un pie de limón hecho por sus hijas y un keke de plátano hecho por su hermana Sachi y ella.
Roberto Sánchez desayuna chicharrón con camote: así comparte junto a su familia antes de acudir a votar
El candidato presidencial de Juntos Por el Perú participó en su tradicional desayuno electoral la mañana de este domingo en Huaral, donde compartió con sus familiares antes de dirigirse a su local de votación. Durante la actividad, Sánchez degustó un desayuno compuesto por chicharrón con camote, en una jornada que marca las horas previas a la definición de la segunda vuelta presidencial.
Créditos: Rosa Quincho / LR
Roberto Sánchez inicia su desayuno electoral en Huaral
Roberto Sánchez inició su desayuno electoral la mañana de este domingo en Huaral, como parte de sus actividades programadas para la jornada de segunda vuelta. Horas antes, el postulante llamó a los ciudadanos a participar en las elecciones con un "voto de conciencia" y expresó su confianza en que el país pueda avanzar hacia una sociedad con menos desigualdad y mayor justicia.
Keiko Fujimori tendrá su desayuno electoral en una olla común de San Juan de Lurigancho
La candidata presidencial Keiko Fujimori tiene previsto realizar su desayuno electoral en una olla común ubicada en la asociación de viviendas El Paraíso, en el distrito de San Juan de Lurigancho. La actividad forma parte de su agenda para la jornada de segunda vuelta y se desarrollará antes de que acuda a emitir su voto.
Gustavo Petro comparte publicación sobre Roberto Sánchez y afirma: "Túpac Amaru debe revivir"
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió en su cuenta de X una publicación de teleSUR sobre Roberto Sánchez, en la que se informaba que el Poder Judicial decidió llevar a juicio oral al candidato presidencial. Al citar el mensaje, Petro sostuvo que existe una "trama contra la libertad y la democracia en América Latina" y advirtió que, si la región olvida el legado de Simón Bolívar, "volverán los reyes, pero esta vez con la svástica genocida". El mandatario concluyó su publicación con la frase: "Túpac Amaru debe revivir".
JNE Fiscaliza: más de 22.000 mesas de sufragio ya fueron instaladas a nivel nacional
La plataforma JNE Fiscaliza continúa actualizando su información sobre el avance de la instalación de mesas para la segunda vuelta electoral. Hasta el momento, se han instalado 22.949 mesas de sufragio, lo que representa el 25,44% del total previsto. Sin embargo, aún permanecen pendientes 67.274 mesas, equivalentes al 74,56%, por lo que el proceso de instalación continúa en distintos locales de votación del país.
Keiko Fujimori: "Son 95.000 personeros que nos están acompañando"
La candidata presidencial Keiko Fujimori visitó un local de personeros en Villa El Salvador durante el inicio de la segunda vuelta y resaltó el trabajo de fiscalización que realiza su agrupación política durante la jornada electoral. Según indicó, ha mantenido comunicación con los responsables de los distintos centros de votación y aseguró que cuenta con el respaldo de 95 mil personeros a nivel nacional. "Hemos conversado con los responsables de cada centro de votación. Son 95.000 personeros que nos están acompañando", declaró.
Rosa María Palacios: "El derecho a elegir debe respetarse, guste o no el resultado"
Rosa María Palacios hizo un llamado a respetar la libertad de conciencia y el derecho al voto de todos los ciudadanos. La periodista sostuvo que el sufragio es un acto personal, libre y secreto, por lo que cuestionó la presión social para revelar la intención de voto. "Hoy, no preguntes por quién vota este o aquel. Pregunta si todos ellos, y tú mismo, están dispuestos a respetar a las personas y su derecho a elegir, te guste o no el resultado", escribió. Lee más AQUÍ.
Reportan demoras para votar en algunos locales de Lima por falta de miembros de mesa
Durante la primera hora de la segunda vuelta electoral, ciudadanos reportaron retrasos en el inicio de la votación en algunos locales de Lima. Según los reportes, las demoras estarían relacionadas con la ausencia de miembros de mesa, situación que obligó a los electores a esperar para poder emitir su voto.
Más de 84 mil mesas de sufragio aún no se instalan al inicio de la jornada electoral según JNE Fiscaliza
La plataforma JNE Fiscaliza reportó que, al inicio de la segunda vuelta electoral de este domingo 7 de junio, aún permanecen pendientes de instalación 84.086 mesas de sufragio a nivel nacional, lo que representa el 93,20% del total. Hasta el momento, solo se han instalado 6.137 mesas, equivalente al 6,80%, por lo que las autoridades electorales continúan supervisando el proceso para garantizar el normal desarrollo de la jornada.
Retrasos en San Marcos: mesas aún no se instalan por falta de miembros
Se reportan demoras en la instalación de algunas mesas de votación en San Marcos debido a la ausencia de miembros de mesa. Ciudadanos que acudieron desde tempranas horas esperan el inicio del proceso, mientras las autoridades electorales buscan completar el personal necesario para garantizar la atención de los electores.
Roberto Sánchez inicia la jornada electoral en Huaral y llama a votar "con esperanza"
El candidato presidencial Roberto Sánchez inició la jornada de segunda vuelta este domingo 7 de junio en Huaral. Antes de dirigirse a la iglesia San Juan, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en las elecciones y afirmó que "hoy es un día bendito y de esperanza". Además, exhortó a los peruanos a emitir un "voto democrático, un voto de conciencia y un voto de amor a nuestra patria", con la expectativa de construir un país "con cero discriminación, cero pobreza y con mucha justicia y democracia".
ONPE señala que la entrega del material electoral culminará en las próximas horas
El material electoral para Alto Amazonas en Loreto está en camino. Según la Onpe llegará durante la madrugada del 7 de junio.
ONPE rechaza traslado de material sin resguardo policial
Tras la difusión de un video, donde se ve que personas recogen y sacan material electoral de un vehículo, la Onpe señaló que está sacado de contexto y que no corresponde a la segunda elección presidencial. Además, las cajas corresponden al repliegue posterior al escrutinio de votos.
JNE realiza operativos de fiscalización para garantizar el cumplimiento de la Ley Seca
Titular del JNE se reunió con la misión de observación electoral de la Unión Europea
Solo falta entregar material electoral en un local de votación a nivel nacional, informó la ONPE
De acuerdo con la Onpe y Transparencia, solo falta que llegue el material electoral en 1 local en Alto Amazonas, Loreto, por el fallo de una lancha.
El JNE rechaza acusaciones de fraude coordinado en la segunda vuelta
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó las versiones que circulan en redes sociales sobre un supuesto fraude coordinado entre organismos electorales y entidades del Estado para la segunda elección presidencial. La institución aclaró que no existe ninguna concertación para alterar los resultados y recordó que el proceso cuenta con mecanismos de control, fiscalización y transparencia. Además, advirtió que la difusión de acusaciones sin pruebas afecta la democracia y genera desinformación.
Peruanos en Nueva Zelanda son los primeros en votar esta segunda vuelta
En total, se instalaron 3 mesas de sufragio en Nueva Zelanda para recibir el voto de 841 peruanos residentes en dicho país. Además, son 1.19 millones de compatriotas que votarán en el extranjero y las siguientes ciudades en abrir sus mesas van a ser Canberra y Sídney en Australia.