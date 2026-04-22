Canciller Hugo de Zela renuncia al cargo ante negativa del Gobierno de adquirir cazas estadounidenses

El canciller Hugo de Zela presentó su renuncia irrevocable al cargo luego de que el Gobierno rechazara la adquisición de cazas estadounidenses F-16 Block 70, una decisión que, según indicó, compromete un tema estratégico de seguridad nacional. En su carta dirigida al presidente, expresó su desacuerdo total con el cambio de postura del Ejecutivo.

En el documento, el diplomático señaló que la decisión del Gobierno fue adoptada de forma repentina. Subrayó que no comparte el giro político en un asunto clave para la defensa del país. Además, advirtió que esta medida podría afectar gravemente los intereses nacionales.

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De Zela evitó detallar cuál fue el proceso interno que llevó al Ejecutivo a descartar la compra de las aeronaves. Sin embargo, su salida deja en evidencia tensiones dentro del gabinete en torno a la política de defensa.

El ahora excanciller también defendió su trayectoria profesional. Recordó que ha servido al país durante casi 50 años. Afirmó que su decisión responde a la necesidad de mantener coherencia con su posición sobre la seguridad nacional y la defensa de los intereses del Perú.

Hugo de Zela acusa al presidente de mentir: “Él sabía que los contratos se habían firmado el 20 de abril”

El excanciller Hugo de Zela explicó las razones de su renuncia y cuestionó directamente la decisión del Ejecutivo y advirtió que el cambio de postura pone en riesgo la imagen del Perú. “La decisión política que ha adoptado el señor Balcázar pone en peligro nuestro país, le quita credibilidad. Hace que nos convirtamos en un país en el cual no se puede confiar en un proceso de negociación”, declaró. vía RPP.

En esa línea, el excanciller sostuvo que el presidente tenía conocimiento previo sobre la firma de los contratos vinculados a la adquisición de los cazas estadounidenses. “El señor Balcázar le ha mentido al país. Él sabía que los dos contratos se habían firmado el lunes 20 de abril. El ministro de Defensa me ha contado que le comunicó personal y directamente al presidente, junto al presidente del Consejo de Ministros, que los dos contratos se habían firmado”, afirmó.

En la misma línea, De Zela cuestionó las declaraciones públicas del mandatario, quien negó la existencia de dichos acuerdos. “Sin embargo, el señor Balcázar ha estado saliendo en medios, como todos lo hemos visto, a decir que los contratos no están firmados. Creo que es particularmente grave que un jefe de Estado mienta, porque entonces el país pierde por completo credibilidad. Ya es imposible que el canciller pueda desarrollar sus tareas”, sentenció.