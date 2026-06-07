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Investigan a tres miembros de mesa por cédulas presuntamente alteradas en Los Olivos

El presidente, el secretario y otro miembro de mesa fueron intervenidos y son investigados por agentes de Seguridad del Estado en el colegio Enrique Milla Ochoa. Las autoridades vienen realizando las diligencias respectivas para esclarecer lo sucedido.

Autoridades investigan retención de tres miembros de mesa en Los Olivos durante jornada electoral.
Autoridades investigan retención de tres miembros de mesa en Los Olivos durante jornada electoral. | Foto: captura
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Tres miembros de la mesa de sufragio N.° 061025 fueron retenidos este domingo 7 de junio en el colegio Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos, tras detectarse una presunta alteración de cédulas electorales que habría provocado la anulación de numerosos votos durante la jornada electoral.

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Los intervenidos son el presidente, el secretario y el tercer integrante de la mesa. Según se informó, permanecen dentro del centro de votación mientras agentes de Seguridad del Estado realizan las investigaciones correspondientes.

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La interrupción temporal del proceso generó incomodidad entre los votantes, quienes debieron esperar varias horas en extensas filas. Además, algunos ciudadanos expresaron su inquietud ante la posibilidad de que se requiera el envío de nuevas cédulas para sustituir las observadas, lo que podría ocasionar mayores demoras en la votación.

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