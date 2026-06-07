El ausentismo en las elecciones peruanas vuelve a ser tema de discusión. En la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, el 23,8% de los habilitados no votó, lo que equivale a más de seis millones de ciudadanos. | La República | Sergio Verde

El ausentismo en las elecciones peruanas vuelve a ser tema de discusión. En la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, el 23,8% de los habilitados no votó, lo que equivale a más de seis millones de ciudadanos. | La República | Sergio Verde

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Mientras el país define a su próximo presidente en la segunda vuelta electoral, el ausentismo vuelve a estar en el centro del debate. En la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, realizada el pasado abril, el 23,8% de ciudadanos habilitados para votar no acudió a las urnas. La cifra representa a más de seis millones de peruanos que decidieron no participar en los comicios. El padrón electoral de 2026 ronda los 27 millones de electores.

Los datos corresponden al Reporte N.° 09 'Análisis de la participación y ausentismo en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026', elaborado por el Observatorio para la Gobernabilidad INFOgob y difundido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La entidad informó que la participación ciudadana alcanzó el 74,0% a nivel nacional. Según el documento, más de 20 millones de peruanos acudieron a las urnas durante la jornada electoral realizada en abril de este año.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI Y ROBERTO SÁNCHEZ EN LA HORA FINAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Aunque el porcentaje de asistencia fue mayor al 70% registrado en las elecciones de 2021 —marcadas por la pandemia de la COVID-19—, los datos reflejan que el ausentismo continúa siendo un problema persistente en el país.

PUEDES VER: A qué hora es el boca de urna y por dónde ver el flash electoral 2026

Diferencias en Lima y regiones: factores socioeconómicos

El análisis, desarrollado por la Dirección Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial (DNEECT), revela además marcadas diferencias entre regiones. Ica y Tacna registraron los niveles más altos de asistencia, ambas con un 82% de participación electoral. En contraste, Huancavelica obtuvo 64%, Amazonas 62% y Loreto 59%; estas fueron las regiones con menor concurrencia a las urnas.

El reporte señala, además, que las diferencias en los niveles de participación responden a diversos factores sociales, económicos y demográficos que influyen en el comportamiento electoral de la ciudadanía.

En Lima Metropolitana también se evidenciaron incrementos en la asistencia de votantes. Entre los distritos con mayor participación destacaron Santa Anita (82,9%), Villa El Salvador (82,7%), San Juan de Lurigancho (82,6%), Punta Hermosa (82,6%), Los Olivos (81,8%), Chorrillos (81,5%), Independencia (81,5%), Puente Piedra (81,4%) y Villa María del Triunfo (81,3%).

Desconfianza e inestabilidad entre electores

Especialistas señalan que factores como la inestabilidad política, los casos de corrupción, la fragmentación partidaria y la percepción de lejanía entre ciudadanía y autoridades influyen en la decisión de no acudir a votar.

A ello se suman dificultades logísticas que todavía afectan a millones de electores, especialmente a quienes viven lejos de la dirección consignada en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Frente a la próxima Segunda Elección Presidencial 2026, el JNE reafirmó la importancia de la participación activa de la población para fortalecer la legitimidad democrática e invocó a la ciudadanía a ejercer un voto libre, responsable e informado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.