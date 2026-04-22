Seis candidatos presidenciales rechazan pedido al JNE para que se celebren elecciones complementarias

Ante la posibilidad de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convoque a elecciones complementarias en las mesas de Lima que no fueron instaladas el pasado 12 de abril, seis candidatos se pronunciaron en contra de esta medida, al considerar que contraviene lo establecido en la ley.

Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Alfonso López Chau (Ahora Nación), Mesías Guevara (Partido Morado), Ronald Atencio (Venceremos), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) manifestaron su rechazo a esta iniciativa.

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Partidos de izquierda no apoyan iniciativa

Roberto Sánchez fue uno de los más enérgicos en cuestionar la propuesta. El líder de Juntos por el Perú —quien marcha en segundo lugar en el conteo oficial de votos— sostuvo que la medida carece de sustento legal y responde a “un capricho de Renovación Popular”.

“(Esta medida) no tiene ningún sustento legal ni criterio técnico; responde únicamente a presión mediática y política, lo que afecta gravemente la institucionalidad democrática y el sistema electoral”, indicó en entrevista con RPP.

Ahora Nación y Venceremos, otras agrupaciones de izquierda en la contienda, también rechazaron la propuesta. En entrevista con Exitosa, Ronald Atencio advirtió que unos comicios extraordinarios en Lima afectarían la legitimidad de la elección popular.

“Hoy no hay una narrativa de fraude, sino errores puntuales. Claro que eso debe tener sanciones administrativas, pero en ninguna parte del mundo eso conduce a elecciones complementarias. Eso sería un golpe al voto popular. El domingo se votó en condiciones distintas a las que se tendrían luego. Ahí lo que existe es un condicionamiento del voto”, dijo.

López Chau, por su parte, señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que el presidente del JNE, Roberto Burneo, no debería convocar estos comicios: “Pretender desconocer las elecciones en Lima y realizar unas elecciones complementarias a medida de algunos sería un verdadero fraude”, afirmó.

Representantes y simpatizantes de estas organizaciones participaron en un plantón convocado por Juntos por el Perú en el frontis del JNE, exigiendo que no se concrete esta medida.

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El centro también se opone a la medida

Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara también se pronunciaron en contra de la realización de elecciones complementarias en Lima. La candidata de Primero la Gente señaló que presiones de partidos como Renovación Popular o Fuerza Popular no deben alterar los resultados ya emitidos el 12 de abril.

“Aunque no nos guste el resultado, esto es la democracia. (…) Es ilegal convocar a elecciones complementarias; no existe base legal para ello. Esto solo nos llevará a una espiral que termine cuando ganen ‘los que nos gusten’. Eso no es democracia”, afirmó.

Guevara, por su parte, consideró que el JNE cometería un grave error con consecuencias sociales si convoca a estos comicios: “Estaría cometiendo el verdadero fraude y sería el gran responsable de una posible convulsión social”, dijo.

Desde la derecha, Fiorella Molinelli también se mostró en contra de comicios extraordinarios: “Cuando unos votan sin información previa y otros con información ya difundida, el resultado deja de ser un fiel reflejo de una voluntad formada en igualdad de condiciones. Y sin igualdad en el voto, no hay verdadera democracia”, señaló en su cuenta de X.

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Otros candidatos sí están a favor de las elecciones complementarias

Los líderes de derecha conservadora con mayor respaldo a nivel nacional se han mostrado a favor de las elecciones complementarias. Tanto Keiko Fujimori (Fuerza Popular) como Rafael López Aliaga han pedido que el JNE apruebe esta medida.

El exalcalde de Lima ha moderado su postura inicial —en la que exigía la anulación total del proceso electoral— y posteriormente convocó a una marcha ciudadana “en contra del fraude”, en la que solicitó la realización de comicios complementarios.

“Señor Burneo, convoque usted a elecciones complementarias para todos los que no han votado, incluyendo a policías y militares”, señaló López Aliaga en un evento público realizado cerca de la avenida de la Peruanidad, en Jesús María.

Por su parte, la lideresa de Fuerza Popular indicó estar de acuerdo con esta propuesta: “Estoy de acuerdo con la solicitud que ha hecho el señor López Aliaga. Esto permitirá que las personas que no votaron en ciertas mesas que se aperturaron tardíamente puedan hacerlo en una elección complementaria”, afirmó.

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) es otro de los candidatos que está a favor de estos comicios. Inicialmente, el exministro propuso realizar una auditoría para descartar indicios de fraude. Posteriormente, consideró que la medida podría implementarse: “Yo creo que se puede hacer. Sería un caso similar al del lunes 13”, indicó en entrevista.

Exdefensores del pueblo y Transparencia también rechazan medida electoral

Representantes de diversas instituciones también expresaron su posición en contra de estos comicios extraordinarios. La organización Transparencia indicó que lo estrictamente urgente es culminar el conteo de votos de la primera vuelta presidencial.

“Cualquier salida distinta al curso establecido por la autoridad electoral implica un cambio en las reglas de juego y atenta contra la legitimidad del proceso”, alertaron en un comunicado.

Por su parte, los exdefensores del Pueblo Walter Albán, Eduardo Vega y Eliana Revollar señalaron que unas elecciones complementarias atentarían contra la democracia: “Una medida así carecería de sustento jurídico y afectaría la legitimidad de los resultados”, indicaron.