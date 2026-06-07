Colombia vs Jordania EN VIVO: hora y canal del amistoso internacional previo al Mundial 2026
El amistoso internacional entre Colombia y Jordania se disputará en el Snapdragon Stadium, ubicado en California. Ambas selecciones se preparan para su participación en el Mundial 2026.
- Perú vs España: fecha, hora y canal del partido amistoso previo al Mundial 2026
- Perú logra el primer triunfo de la era Mano Menezes: remontó 2-1 ante Haití por el amistoso internacional de fecha FIFA
Colombia vs Jordania EN VIVO juegan HOY domingo 7 de junio, desde las 6.00 p. m. (hora peruana), por el amistoso internacional previo al Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Snapdragon Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes hacerlo a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
La selección colombiana, liderada por el experimentado James Rodríguez, afrontará su último partido antes de iniciar su participación en el Mundial 2026. Luego de vencer de local 3-1 a su similar de Costa Rica, deberá enfrentar a Jordania, país que también estará presente en el certamen mundialista.
PUEDES VER: Futbolista de Irak fue detenido 7 horas tras llegar a Estados Unidos para el Mundial 2026: "Tratado como un sospechoso"
¿A qué hora juega Colombia vs. Jordania por el amistoso internacional?
En territorio peruano, el cruce entre la selección de Colombia y Jordania se podrá seguir desde las 6.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 5.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Panamá: 6.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.
- España: 1.00 a. m. (8/06)
¿Qué canal transmitirá el Colombia vs. Jordania?
El encuentro entre Colombia vs Jordania, que se realizará previo al Mundial 2026, se podrá ver a través de DirecTV y por la plataforma de DGO.
PUEDES VER: Dirigente de San Martín sobre el monto que debe pagar Universitario para fichar a Aixa Vigil: "Es muy poco para ella"
Colombia vs. Jordania: posibles alineaciones
Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Gustavo Puerta, James Rodríguez; Carlos Andrés Gómez, Jhon Córdoba y Luis Díaz.
Jordania: Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abu Dahab; Ehsan Haddad, Noor Al-Rawabdeh, Rajaei Ayed, Mahmoud Al-Mardi; Mousa Al-Tamari, Yazan Al-Naimat y Ali Olwan.
Convocados de Colombia para el Mundial 2026
- Arqueros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional)
- Defensores: Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Déiver Machado (FC Nantes), Johan Mojica (Mallorca)
- Volantes: Gustavo Puerta (Racing de Santander), James Rodríguez (Minnesota United), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), Richard Ríos (Benfica), Kevin Castaño (River Plate), Jaminton Campaz (Rosario Central), Juan Portilla (Paranaense)
- Delanteros: Luis Díaz (Bayern Múnich), Luis Suárez (Sporting), Jhon Córdoba (Krasnodar), Andrés Gómez (Vasco da Gama), Juan Camilo Hernández (Real Betis)
Convocados de Jordania para el Mundial 2026
- Arqueros: Yazeed Abulaila (Al-Hussein), Nour Bani Attiah (Al-Faisaly), Abdallah Al-Fakhouri (Al-Wehdat)
- Defensores: Abdallah Nasib (Al-Zawraa), Husam Abu Dahab (Al-Faisaly), Yazan Al-Arab (FC Seoul), Mohammad Abuanaldi (Selangor), Salim Obaid (Al-Hussein), Saed Al-Rosan (Al-Hussein), Ihsan Haddad (Al-Hussein), Anas Badawi (Al-Faisaly)
- Volantes: Noor Al-Rawabdeh (Selangor), Nizar Al-Rashdan (Qatar SC), Ibrahim Saadeh (Al-Karma), Rajaei Ayed (Al-Hussein), Amer Jamous (Al-Zawraa), Mohammad Al-Dawoud (Al-Wehdat)
- Delanteros: Mohammad Abu Zrayq (Raja Casablanca), Ali Azaizeh (Al-Shabab), Ali Olwan (Al-Sailiya), Mahmoud Al-Mardi (Al-Hussein), Odeh Al-Fakhouri (Pyramids), Musa Al-Taamari (Rennes)