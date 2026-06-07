Colombia vs Jordania EN VIVO: hora y canal del amistoso internacional previo al Mundial 2026

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Colombia vs Jordania EN VIVO juegan HOY domingo 7 de junio, desde las 6.00 p. m. (hora peruana), por el amistoso internacional previo al Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Snapdragon Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes hacerlo a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

La selección colombiana, liderada por el experimentado James Rodríguez, afrontará su último partido antes de iniciar su participación en el Mundial 2026. Luego de vencer de local 3-1 a su similar de Costa Rica, deberá enfrentar a Jordania, país que también estará presente en el certamen mundialista.

¿A qué hora juega Colombia vs. Jordania por el amistoso internacional?

En territorio peruano, el cruce entre la selección de Colombia y Jordania se podrá seguir desde las 6.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 5.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (8/06)

¿Qué canal transmitirá el Colombia vs. Jordania?

El encuentro entre Colombia vs Jordania, que se realizará previo al Mundial 2026, se podrá ver a través de DirecTV y por la plataforma de DGO.

Colombia vs. Jordania: posibles alineaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Gustavo Puerta, James Rodríguez; Carlos Andrés Gómez, Jhon Córdoba y Luis Díaz.

Jordania: Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abu Dahab; Ehsan Haddad, Noor Al-Rawabdeh, Rajaei Ayed, Mahmoud Al-Mardi; Mousa Al-Tamari, Yazan Al-Naimat y Ali Olwan.

Convocados de Colombia para el Mundial 2026

Arqueros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional)

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional) Defensores: Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Déiver Machado (FC Nantes), Johan Mojica (Mallorca)

Volantes: Gustavo Puerta (Racing de Santander), James Rodríguez (Minnesota United), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), Richard Ríos (Benfica), Kevin Castaño (River Plate), Jaminton Campaz (Rosario Central), Juan Portilla (Paranaense)

Gustavo Puerta (Racing de Santander), James Rodríguez (Minnesota United), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), Richard Ríos (Benfica), Kevin Castaño (River Plate), Jaminton Campaz (Rosario Central), Juan Portilla (Paranaense) Delanteros: Luis Díaz (Bayern Múnich), Luis Suárez (Sporting), Jhon Córdoba (Krasnodar), Andrés Gómez (Vasco da Gama), Juan Camilo Hernández (Real Betis)

Convocados de Jordania para el Mundial 2026

Arqueros: Yazeed Abulaila (Al-Hussein), Nour Bani Attiah (Al-Faisaly), Abdallah Al-Fakhouri (Al-Wehdat)

Yazeed Abulaila (Al-Hussein), Nour Bani Attiah (Al-Faisaly), Abdallah Al-Fakhouri (Al-Wehdat) Defensores: Abdallah Nasib (Al-Zawraa), Husam Abu Dahab (Al-Faisaly), Yazan Al-Arab (FC Seoul), Mohammad Abuanaldi (Selangor), Salim Obaid (Al-Hussein), Saed Al-Rosan (Al-Hussein), Ihsan Haddad (Al-Hussein), Anas Badawi (Al-Faisaly)