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Piero Corvetto renunció pese a ilegalidad | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Piero Corvetto: Fiscalía solicita detención preliminar contra exjefe de la ONPE

El requerimiento fue presentado al Poder Judicial en la noche del 21 de abril, según declaraciones del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

Fiscalía solicitó detención preliminar de Corvetto | Foto: LR.
Fiscalía solicitó detención preliminar de Corvetto | Foto: LR.

La Fiscalía confirmó la solicitud de detención preliminar contra Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Según declaró Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, en entrevista con Milagros Leiva, el requerimiento fue presentado ante el Poder Judicial la noche del 21 de abril.

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Según señaló Gálvez, el pedido fue hecho por el fiscal Raúl Ernesto Martínez Huamán, quien lidera la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro.

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“Hemos concluido, por el momento, que la conducta de Piero Corvetto es dolosa. Por ello, se ha solicitado el informe de la Policía para que la Fiscalía requiera al Poder Judicial la detención. Lo que se disponga dependerá del Poder Judicial”, declaró el fiscal de la Nación.

Gálvez aseguró que la Fiscalía atribuye a Corvetto la presunta comisión de “colusión ilegal, delitos electorales y omisión de funciones” durante su gestión como jefe de la ONPE, tras registrarse una serie de irregularidades en la jornada electoral del pasado 12 de abril. Asimismo, indicó que las investigaciones contra el exjefe de la ONPE continuarán.

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Piero Corvetto renunció como jefe de la ONPE

En medio de críticas por la organización logística durante las Elecciones Generales de 2026, Piero Corvetto presentó su renuncia a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La Junta Nacional de Justicia aceptó su dimisión y precisó que las investigaciones sobre las irregularidades registradas el domingo 12 de abril continuarán desarrollándose.

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En su carta, Corvetto explicó que su decisión responde a los problemas ocurridos en la distribución del material electoral en Lima Metropolitana, lo que —según indicó— le impide mantenerse en el cargo. Asimismo, señaló que, en el contexto actual y a poco de concluir el conteo de actas de la elección presidencial, considera necesario apartarse para facilitar la organización de la segunda vuelta en un escenario que recupere la confianza ciudadana.

El exjefe de la ONPE también afirmó que, aunque algunas situaciones pueden aclararse internamente, existen dudas que deben resolverse mediante una investigación independiente y rigurosa. En esa línea, sostuvo que el rol de un funcionario público no solo implica cumplir la ley, sino también contribuir a la estabilidad democrática. Finalmente, indicó que ya se han iniciado los preparativos para la segunda vuelta del 7 de junio y expresó su deseo de que su salida ayude a fortalecer la confianza en el proceso electoral.

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