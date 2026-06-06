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Política

Segunda vuelta presidencial: ¿a qué hora es el boca de urna y por dónde verlo?

Tras completarse la distribución del material electoral en Lima y Callao, las primeras proyecciones de la encuesta a boca de urna se emitirán a las 6.00 p. m., de acuerdo con Ipsos.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se disputan la presidencia este 7 de junio.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se disputan la presidencia este 7 de junio. | Difusión
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El flash electoral con los resultados a boca de urna se publicará a las 5.00 p. m., apenas cierren las mesas de votación a nivel nacional. Los expertos también informan que estos primeros datos cuentan con un margen de error del 3%.

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Además, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, aclaró que los resultados oficiales se darán a conocer de manera gradual conforme avancen los procesos de digitalización. Pachas Serrano detalló que el escrutinio se iniciará a las 5.00 p. m. y que las actas firmadas y protegidas con láminas de seguridad deberán ser trasladadas desde los centros de acopio, con resguardo policial, hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) para su ingreso al centro de cómputo y su posterior publicación en el servidor. "Nosotros vamos a salir a las 5 de la tarde a explicar este proceso”, mencionó vía Exitosa.

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Asimismo, el funcionario recordó que el próximo 3 de julio se conocerá al nuevo titular de la institución, luego del concurso público convocado por la Junta Nacional de Justicia. Al respecto, el jefe interino detalló que “el día 3 de julio debe darse a conocer quién será el nuevo jefe de la ONPE. Nosotros vamos a formar una comisión al interior para hacer entrega de todas las actividades que hemos hecho".

Por otro lado, Grecia Rentería, vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), detalló que "para la segunda vuelta [la proclamación de resultados] es a mediados de julio, debido a que hay todo un proceso nuevo, que es el recuento de votos, que es lo que básicamente hace que la proclamación se demore un poco más".

¿Por dónde se podrá ver el Flash Electoral?

Al tratarse de encuestas realizadas a la ciudadanía inmediatamente después de votar, el boca de urna ofrecerá una primera fotografía preliminar de la tendencia. Este reporte inicial se podrá seguir en vivo a través de dos mediciones en paralelo: el estudio de Ipsos Perú, emitido por Latina y las plataformas de Perú 21, y el de la consultora Datum Internacional, que se difundirá simultáneamente por América Multimedia.

¿A qué hora cierran las mesas de votación en la segunda vuelta presidencial?

La jornada de votación en todo el territorio nacional comenzará oficialmente a las 7.00 a. m. y las mesas recibirán a los electores hasta su cierre. Para verificar el centro de sufragio que corresponde en esta segunda vuelta, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha habilitado su plataforma oficial en línea. Los ciudadanos pueden ingresar directamente al enlace web consultaelectoral.onpe.gob.pe, donde, con solo digitar el número de DNI, se detallará el nombre del colegio o local asignado, su dirección y el número de mesa de votación.

A diferencia de procesos anteriores, el flash electoral con los resultados a boca de urna se postergó y se difundirá a las 6.00 p. m. Este primer reporte se transmitirá por Latina y las plataformas de Perú 21. En el caso de la consultora Datum Internacional, se difundirá por América Multimedia.

Boca de urna de Ipsos

Para garantizar la precisión de este boca de urna, Ipsos Perú ha desplegado a más de 300 encuestadores en los 24 departamentos del país, quienes entrevistarán, mediante tabletas y celulares, a unas 15.000 personas al salir de sus locales de votación. Esta muestra corresponde a la cantidad de electores de cada región. Además, el estudio incluye el voto rural, que equivale al 20% del padrón.

Conteo rápido

La jornada informativa continuará unas horas después con la difusión de resultados más precisos a través del conteo rápido integral. Este segundo estudio, elaborado por Ipsos Perú en colaboración con el National Democratic Institute (NDI), se realiza sobre la base de actas oficiales ya escrutadas en locales de votación seleccionados, lo que reduce el margen de error.

Estos datos finales se comunicarán en una conferencia de prensa encabezada por la asociación Transparencia y se publicarán de manera abierta y gratuita en las páginas web y redes sociales tanto de Transparencia como de Ipsos Perú.

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