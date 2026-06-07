Keiko Fujimori no descarta volver a denunciar irregularidades y espera que este sea su último desayuno electoral

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Keiko Fujimori, no descartó volver a denunciar presuntas irregularidades durante la jornada de las Elecciones 2026 y señaló que espera que este sea su último desayuno electoral. "Nada que yo tenga que denunciar y alzar mi voz todavía", declaró ante la prensa, aunque precisó que informará cualquier hecho que considere grave. Asimismo, manifestó: "Espero que sea mi último desayuno electoral".

Durante su participación en la tradicional actividad previa a la votación, Fujimori indicó que, hasta las primeras horas de la mañana, no había recibido reportes que justificaran una denuncia pública. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de pronunciarse si se registran situaciones que afecten el normal desarrollo del proceso. "Vamos a esperar con la prudencia del caso y si hubiera un incidente de gravedad, de inmediato lo haré de público conocimiento", sostuvo. Dichas declaraciones recuerdan sus denuncias de un presunto fraude en las elecciones de 2021.

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La candidata acudió a su desayuno electoral acompañada por su hermana e hijas, desde donde envió un mensaje de tranquilidad respecto al desarrollo de los comicios.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando se refirió a su futuro político. Fujimori expresó su deseo de que esta sea la última vez que participe en una campaña presidencial y en el tradicional desayuno electoral que antecede a la votación. La afirmación se suma a otras declaraciones realizadas en los últimos días, en las que ha deslizado que no buscaría una nueva candidatura presidencial después de este proceso. Años atrás, la candidata de Fuerza Popular había asegurado que no participaría en estas Elecciones 2026.