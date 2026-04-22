Transparencia exhorta al JNE y ONPE a respetar el proceso electoral: "Cualquier salida distinta atenta la legitimidad"

La Asociación Civil se pronunció luego de la salida de Corvetto y la ante los rumores de una eventual elección complementaria. Foto: Composición/LR

La Asociación Civil se pronunció luego de la salida de Corvetto y la ante los rumores de una eventual elección complementaria. Foto: Composición/LR

La Asociación Civil Transparencia exhortó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a las nuevas autoridades de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a realizar el proceso electoral dentro del marco legal establecido y con la transparencia necesaria para recuperar la confianza de la ciudadanía.

A través de un comunicado, Transparencia hizo este llamado a las instituciones luego de la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE y el pedido del candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, para realizar elecciones complementarias.

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En ese sentido, la asociación consideró "urgente" que se culmine con el conteo de los votos de la primera vuelta presidencial que, por el momento, coloca a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) como los dos candidatos a la segunda vuelta.

De igual forma, Transparencia instó al JNE a que se respete el cronograma previsto y establecido para la segunda vuelta, que es el 7 de junio. Es importante recordar que el cronograma electoral fue realizado el año pasado por el propio JNE.

"Cualquier salida distinta al curso establecido por la autoridad electoral implica un cambio en las reglas de juego y atenta contra la legitimidad del proceso", alertó Transparencia ante los rumores de que el JNE podría convocar a elecciones complementarias en Lima.

Comunicado de Transparencia en medio del conteo de votos y cambio de jefe de la ONPE.

Elecciones complementarias que propone López Aliaga no tienen sustento legal

El abogado constitucionalista Luciano López sostuvo que la propuesta de elecciones complementarias carece de respaldo en la normativa vigente. Precisó que este mecanismo únicamente puede aplicarse cuando existe una nulidad electoral previamente establecida.

El especialista respaldó su postura citando la Ley Orgánica de Elecciones. Señaló que el artículo 368 dispone que, ante una nulidad total, deben convocarse nuevos comicios en un plazo máximo de 90 días. “No puede haber elecciones complementarias sin una previa declaración de nulidad total o parcial”, remarcó.

Por su parte, la abogada especialista en derecho electoral, Silvia Guevara, precisó que las elecciones complementarias no están contempladas para comicios generales. Indicó que este mecanismo se aplica únicamente en procesos municipales y no responde a un vacío normativo. “No es falta de regulación, sino que no fue diseñado para elecciones generales”, puntualizó.

Guevara también advirtió que cualquier modificación legal en este momento no tendría impacto en las elecciones de 2026. Recordó que el cronograma electoral prohíbe introducir cambios normativos durante el desarrollo del proceso. “Cualquier norma que se apruebe ahora no sería aplicable a estas elecciones”, sostuvo.