Fernando Rospigliosi aseguró que hoy el MEF realizará el pago para la adquisición de aviones F-16
A pesar de que el presidente José María Balcázar señaló que la compra de los aviones lo gestionaría el próximo gobierno, el presidente del Congreso adoptó una postura contraria y señaló que el pago para los aviones F-16 se realizaría hoy.
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Pese a la salida del ministro de Defensa y el canciller Hugo de Zela por los cuestionamientos en el proceso de contratación por la compra de aviones de combate estadounidenses, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, señaló que ya estaría en marcha el pago para la adquisición de los aviones F-16.
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