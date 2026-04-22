HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según
ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según     ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según     ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según     
EN VIVO

¿Piero Corvetto podría ir a prisión? ¿Anularán las elecciones en Lima? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Fernando Rospigliosi aseguró que hoy el MEF realizará el pago para la adquisición de aviones F-16

A pesar de que el presidente José María Balcázar señaló que la compra de los aviones lo gestionaría el próximo gobierno, el presidente del Congreso adoptó una postura contraria y señaló que el pago para los aviones F-16 se realizaría hoy.

Fernando Rospigliosi asegura pago del MEF para adquirir aviones estadounidenses.
Fernando Rospigliosi asegura pago del MEF para adquirir aviones estadounidenses. | Andina

Pese a la salida del ministro de Defensa y el canciller Hugo de Zela por los cuestionamientos en el proceso de contratación por la compra de aviones de combate estadounidenses, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, señaló que ya estaría en marcha el pago para la adquisición de los aviones F-16.

Únete a nuestro canal de política y economía

[Nota en desarrollo]

TE RECOMENDAMOS

ANTAURO HUMALA RESPONDE POR POSIBLE GOBIERNO DE ROBERTO SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Notas relacionadas
Poder Judicial reitera condena de nueve meses de prisión suspendida contra Fernando Rospigliosi

Poder Judicial reitera condena de nueve meses de prisión suspendida contra Fernando Rospigliosi

LEER MÁS
Elecciones 2026: PNP condecora a Fernando Rospigliosi por respaldo del Congreso a ley pro crimen

Elecciones 2026: PNP condecora a Fernando Rospigliosi por respaldo del Congreso a ley pro crimen

LEER MÁS
Es falso que Rospigliosi fue sentenciado por “respaldar a policías”, como afirma un comunicado de Fuerza Popular

Es falso que Rospigliosi fue sentenciado por “respaldar a policías”, como afirma un comunicado de Fuerza Popular

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Crisis en el Gobierno por compra de cazas F-16 EN VIVO: ministros dejan sus cargos y tensiones aumentan en el Ejecutivo

Crisis en el Gobierno por compra de cazas F-16 EN VIVO: ministros dejan sus cargos y tensiones aumentan en el Ejecutivo

LEER MÁS
Balcázar reitera que no comprará los F-16, pero la FAP ya firmó el contrato

Balcázar reitera que no comprará los F-16, pero la FAP ya firmó el contrato

LEER MÁS
Alfonso López Chau tras renuncia de Piero Corvetto: "El pacto mafioso quiere una presidencia entre sus candidatos"

Alfonso López Chau tras renuncia de Piero Corvetto: "El pacto mafioso quiere una presidencia entre sus candidatos"

LEER MÁS
Piero Corvetto: Fiscalía solicita detención preliminar contra exjefe de la ONPE

Piero Corvetto: Fiscalía solicita detención preliminar contra exjefe de la ONPE

LEER MÁS
Bernardo Pachas es designado jefe interino de la ONPE para la segunda vuelta tras renuncia de Corvetto

Bernardo Pachas es designado jefe interino de la ONPE para la segunda vuelta tras renuncia de Corvetto

LEER MÁS
Juntos por el Perú de Roberto Sánchez convoca marcha tras renuncia de Piero Corvetto

Juntos por el Perú de Roberto Sánchez convoca marcha tras renuncia de Piero Corvetto

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Rospigliosi aseguró que hoy el MEF realizará el pago para la adquisición de aviones F-16

Transparencia exhorta al JNE y ONPE a respetar el proceso electoral: "Cualquier salida distinta atenta la legitimidad"

"Una señal positiva": Bachelet revela la esperanza de que el mundo esté "preparado" para que una mujer lidere la ONU

Política

Transparencia exhorta al JNE y ONPE a respetar el proceso electoral: "Cualquier salida distinta atenta la legitimidad"

Piero Corvetto entregó su pasaporte italiano a la Fiscalía; Tomás Gálvez confirmó que el trámite se realizó el último lunes

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fernando Rospigliosi aseguró que hoy el MEF realizará el pago para la adquisición de aviones F-16

Transparencia exhorta al JNE y ONPE a respetar el proceso electoral: "Cualquier salida distinta atenta la legitimidad"

Piero Corvetto entregó su pasaporte italiano a la Fiscalía; Tomás Gálvez confirmó que el trámite se realizó el último lunes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025