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Política

Elecciones 2026 EN VIVO: sigue la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez minuto a minuto

Sigue aquí el desarrollo de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con información actualizada sobre la votación, los pronunciamientos de los candidatos y los resultados que difundirá la ONPE.

Segunda vuelta: sigue el minuto a minuto de las Elecciones 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Foto: composición LR
Segunda vuelta: sigue el minuto a minuto de las Elecciones 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Foto: composición LR
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Llegó el día. Este domingo 7 de junio, los peruanos regresan a las urnas para elegir al próximo presidente de la República entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. En esta cobertura en vivo encontrarás minuto a minuto todo lo que ocurra durante la segunda vuelta electoral: desde la instalación de mesas y la participación de los candidatos hasta los primeros reportes, el flash electoral, el conteo por boca de urna y los resultados oficiales de la ONPE.

Segunda Vuelta ÚLTIMAS NOTICIAS EN VIVO

20:34
6/6/2026

El JNE rechaza acusaciones de fraude coordinado en la segunda vuelta

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó las versiones que circulan en redes sociales sobre un supuesto fraude coordinado entre organismos electorales y entidades del Estado para la segunda elección presidencial. La institución aclaró que no existe ninguna concertación para alterar los resultados y recordó que el proceso cuenta con mecanismos de control, fiscalización y transparencia. Además, advirtió que la difusión de acusaciones sin pruebas afecta la democracia y genera desinformación.

20:11
6/6/2026

Peruanos en Nueva Zelanda son los primeros en votar esta segunda vuelta

En total, se instalaron 3 mesas de sufragio en Nueva Zelanda para recibir el voto de 841 peruanos residentes en dicho país. Además, son 1.19 millones de compatriotas que votarán en el extranjero y las siguientes ciudades en abrir sus mesas van a ser Canberra y Sídney en Australia.

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