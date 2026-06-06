Segunda vuelta: conoce el horario de para ir a votar este 7 de junio por las Elecciones 2026
Más de un mes después de la primera vuelta electoral, los peruanos volverán a las urnas para definir quién ocupará la Presidencia de la República entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La ONPE recordó los horarios oficiales y las principales recomendaciones para la jornada electoral.
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La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se realizará este domingo 7 de junio en todo el país. En esta jornada, millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes pasaron al balotaje tras los resultados obtenidos en la jornada del pasado 12 de abril.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el horario oficial de votación será desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m. Durante ese periodo, los ciudadanos podrán acercarse a sus respectivos locales de votación para emitir su sufragio.
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Asimismo, las autoridades electorales recomendaron a los electores acudir con su Documento Nacional de Identidad (DNI) físico y verificar previamente su local de votación para evitar contratiempos durante la jornada electoral.
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¿Desde qué hora y hasta qué hora se podrá votar en la segunda vuelta?
La ONPE estableció que la jornada de sufragio de la Segunda Elección Presidencial 2026 se desarrollará entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde del domingo 7 de junio. Durante ese horario, los electores podrán ingresar a sus locales asignados y emitir su voto con normalidad.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a acudir de manera ordenada a los centros de votación y evitar concentrar su asistencia en las últimas horas de la jornada para prevenir aglomeraciones.
Por su parte, los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, deberán presentarse desde las 6 de la mañana para realizar la instalación de las mesas de sufragio y garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral.
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¿Qué autoridades se elegirán este 7 de junio?
A diferencia de las elecciones generales realizadas el pasado 12 de abril, en esta ocasión los ciudadanos únicamente elegirán a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo para el periodo 2026-2031.
Los electores deberán escoger entre las fórmulas presidenciales encabezadas por Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes obtuvieron la mayor cantidad de votos en la primera vuelta electoral y avanzaron a la etapa decisiva del proceso.
De esta manera, la segunda vuelta definirá quién será el próximo presidente de la República, así como los vicepresidentes que integrarán el nuevo gobierno durante los próximos cinco años.
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¿Qué deben tener en cuenta los electores antes de acudir a votar?
La ONPE recordó que es indispensable presentar el DNI físico para ejercer el derecho al voto. Por ello, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso horarios especiales de atención tanto el sábado 6 como el domingo 7 de junio para facilitar la entrega de documentos pendientes.
Además, se recomendó a los ciudadanos verificar con anticipación su local de votación y la mesa que les corresponde para evitar retrasos o inconvenientes durante la jornada electoral.
Las autoridades también señalaron que cualquier actualización relacionada con el proceso podrá consultarse a través de los canales oficiales de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidades encargadas de garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de la segunda vuelta presidencial.