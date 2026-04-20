Roy Mendoza: “El más favorecido con la narrativa del fraude es Fuerza Popular, porque ya están en carrera a segunda vuelta"

Desde Juntos por el Perú confían en una segunda vuelta contra Keiko Fujimori. Aunque afirman que esperan con cautela los resultados, la resolución de las actas observadas les está favoreciendo. El escenario, sin embargo, les pone en desventaja por la demora en el balotaje y el poco tiempo que quedará para su campaña.

-¿Cuál es el panorama en Juntos por el Perú con los resultados actuales?

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-Los resultados de la primera vuelta aún no son concluyentes. Si bien es cierto, nos mantienen en segundo lugar y con altas posibilidades para pasar a segunda vuelta, no son concluyentes. Pero también estamos bastante sorprendidos por los reclamos violentos y desairados de quien va en tercer lugar y, aparentemente, no está dispuesto a aceptar la derrota.

-Existe una arremetida desde Renovación Popular sobre un supuesto fraude

-Es una narrativa sistemática que intentan plasmar en la agenda nacional para ejercer presión ante el JNE y este pueda, de repente, de forma irregular y arbitraria, decantarse por esa postura. Lo que dicen ellos es que se está cometiendo un fraude electoral y se amparan en fallas operativas, que analizadas desde el punto de vista jurídico y técnico no configuran fraude. Les interesa mucho sostener esa historia para generar un clima caótico donde el ente electoral se vea obligado a resolver a su favor. No creo que sea así, pero es lo que busca la otra opción política. Resolver en torno a la presión y al peso mediático. Ya estamos bastante cansados los peruanos de quienes sean derrotados en las urnas no acepten esta derrota y abran caminos de violencia, abran caminos de odio, agraviando, insultando a la población, menospreciando el voto del sur peruano y de otras regiones.

-Si bien legalmente no es viable anular las elecciones, los antecedentes nos dicen que el JNE podría tomar una decisión por presión

-Sería una locura que el JNE ante la inexistencia de causales y pruebas, pueda resolver y decantarse por una nulidad de las elecciones. Sería bastante lamentable desde el punto democrático y de la garantía que debe ejercer el JNE ante el sistema electoral.

-Pero qué acciones podrían plantear ante ese supuesto

-Yo creo que no se va a dar porque el JNE se apega a la ley y a la constitución. Creo que los miembros —porque no es uno, son cinco— tienen bien claro eso. De modo que, si surgiera alguna decisión de esa forma, nosotros sabemos también que en el campo electoral ya no hay más recursos. No lo podemos revertir en el campo electoral, pero sí podría activar el campo constitucional. Digamos, iniciar medidas ante el Congreso de la República y evaluar otros mecanismos, porque una decisión de esa naturaleza del JNE crearía más caos e inestabilidad, toda vez que unas elecciones complementarias no están reguladas. Se está hablando de elecciones complementarias para el 3 de mayo. El JNE no atiende deseos de organizaciones políticas. Atiende lo que dice la ley, lo que dice la Constitución y no puede atender deseos ni presiones de los partidos políticos.

-Y en una eventual segunda vuelta, consideran que existen las garantías para el correcto desarrollo del proceso

-Ya el JNE ha denunciado a Piero Corvetto y eso ya dice mucho en la situación en que nos encontramos. Autoridades bastante cuestionadas no podrían conducir un proceso electoral. Nosotros estamos convencidos de que Corvetto ha cometido errores y que producto de la investigación administrativa y penal tendrá que asumir las consecuencias, y si son severas a buena hora, pero de ahí que se haya prestado a la realización de un pacto con algún partido para favorecerlo e inclinar la votación, no. No aceptamos esa sindicación y no estamos en ese escenario.

-¿Pero creen que debería continuar a cargo de la ONPE durante la segunda vuelta?

-Esa no es competencia nuestra, eso es competencia de la Junta Nacional de Justicia. Nosotros ya con nuestro candidato hemos expresado una postura sobre eso. Piero Corvetto deberá asumir las consecuencias. Si la JNJ lo separa vamos a aceptar también esa decisión. Las suspicacias son fundadas, lo que pediría es aceleración en la investigación que se tiene sobre estos hechos para determinar las responsabilidades y ya se sabrá si tendrá que resolver el contrato con la empresa e inmediatamente buscar otro proveedor o de repente si no hay ninguna responsabilidad, que la empresa continúe.

-Ahora, están afrontando también la impugnación de mesas donde ganó JPP

-Eso obedece a una estrategia para sistemáticamente expandir el tema del fraude. Para López Aliaga ha habido fraude en las regiones donde Roberto Sánchez le saca amplia ventaja. Su estrategia es expandir de Lima hacia las regiones el tema del fraude y es por eso que empieza a cuestionar esas mesas, principalmente en Cajamarca. Esas nulidades sí se pueden interponer por fraude, soborno, intimidación, violencia. Son admisibles esos argumentos, pero no podrían interponerse de manera ligera, tienen que adjuntar los medios probatorios fehacientes.

Lo que ha hecho en Cajamarca es pedir la nulidad porque la mesa se instaló a las 6:58 y no las 7:00 de la mañana o porque las firmas de los miembros de mesa excedieron el cuadro donde deberían ir y no han colocado tampoco las tasas correspondientes. Lo que han querido o quieren hacer es entorpecer el normal desarrollo del proceso electoral. Por otro lado, se intenta despreciar el voto de las regiones donde Roberto Sánchez ha sacado amplia ventaja.

-En medio de la narrativa del fraude y que los resultados estarán en quincena, quedan tres semanas para la segunda vuelta.

Es una desventaja. El más favorecido con todo esto es Fuerza Popular, porque ellos ya están en carrera hacia la segunda vuelta. De repente la estrategia de la derecha de López Aliaga es mantener en zozobra el clima electoral de tal forma que se golpee a Roberto Sánchez y tenga menos tiempo para hacer la campaña. Pero en estos días creemos nosotros que vamos a resolver el tema de la proyección favorable. El candidato no ha cesado tampoco sus actividades. En los próximos días ya debemos tener definido este tema de las actas observadas y no perder más tiempo para realizar las actividades propias de la segunda vuelta.