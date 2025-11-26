Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

El juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo llegó a su fin. Este jueves 27 de noviembre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema emitirá un pronunciamiento, luego de que el pasado viernes 21 se concluyó el debate en el que la Fiscalía, la Procuraduría, los abogados y los acusados dieron sus alegatos, descargos y acusaciones.

Luego de 268 días de haber iniciado el juicio — 4 de marzo del 2025 —, el juzgado integrado por los jueces Norma Carbajal, Iván Guerrero y José Neyra darían su veredicto contra el exmandatario, acusado por el intento de golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022. De acuerdo con el Código Procesal Penal (CPP), tras terminar el debate, los magistrados deben emitir su fallo en un plazo no mayor de 3 días. En la última sesión, la magistrada Carbajal señaló que mañana 27 retomarían la audiencia, mientras que el lunes 24 la institución emitió un comunicado informando que se daría un pronunciamiento.

Precisamente, por este caso, el Ministerio Público ha solicitado 34 años de cárcel para Castillo Terrones, 26 años para la excongresista Betssy Chávez y 15 para Aníbal Torres. Estas penas son solicitadas en el marco de las investigaciones por el presunto delito de rebelión.

Sin embargo, los exfuncionarios podrían recibir una sentencia por conspiración. Si los magistrados deciden condenar por este supuesto ilícito, Castillo recibiría 19 años y 30 días de cárcel, mientras que Chávez Chino y Torres 11 años, 5 meses y 15 días.

De igual manera, la Fiscalía pidió que se inhabiliten a los exfuncionarios por tres años y medio y paguen una reparación civil mayor a los S/64 millones.

Las últimas palabras de Pedro Castillo en el juicio oral

Durante la última sesión del viernes 21 de noviembre, el expresidente Castillo hizo uso de su derecho a la defensa en su alegato final.

En su intervención, el exmandatario asumió la responsabilidad de los hechos ocurridos en diciembre del 2022, en el que dejó fuera de toda responsabilidad a Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta.

"Yo no le dije a los ministros, a nadie. Yo llamo a los ministros para irnos al Congreso y en eso yo tengo una lectura, a mí nadie me dijo, has esto, haz lo otro. Estoy convencido de que no tenían los votos y por eso voy a dar un discurso político", expresó.

"Ella (Betssy Chávez, convocó a los medios) no porque había coordinado conmigo, sino porque era una orden que tenía que cumplir y le había dado un plazo", acotó.

Lo que dejó el juicio oral

Durante el juicio oral, se registraron diversos incidentes, incluso desde el día que comenzó. Castillo rechazó continuamente el proceso judicial en su contra y acusó a los grupos de poder. Asimismo, en reiteradas ocasiones solicitó el cese de la prisión preventiva en su contra, pero le fue negada por el Poder Judicial.

Además, el expresidente denunció constantes irregularidades en su caso. Uno de ellos es el haber sido vacado de manera inusual en el Congreso, al no haberse conseguido 104 votos para retirarlo del cargo en 2022.

Por otro lado, Betssy Chávez denunció constantemente presuntos abusos dentro del centro penitenciario en el que estaba recluida.

Luego fue liberada por el Tribunal Constitucional debido a que, según indicaron, estuvo detenida arbitrariamente porque estuvo presa sin una orden judicial. Semanas después de haber recuperado su libertad, se asiló en la Embajada de México y, a la par, el Poder Judicial, dictó prisión preventiva en su contra por 5 meses.

En tanto, el abogado de la ex primera ministra, Raúl Noblecilla, renunció a seguir representándola durante lo que quedaba del juicio debido a que no tenían comunicación y haber denunciado en diversas ocasiones supuestas irregularidades en el caso.