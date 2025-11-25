Congreso: Comisión Permanente aprueba informe final que inhabilita a Pedro Castillo por 10 años

El informe final que busca inhabilitar al expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado fallido ha sido aprobado por la Comisión Permanente del Congreso con 13 votos a favor y 6 en contra. El informe unifica las denuncias constitucionales 547 y 575 y también inhabilita al exministro del Interior, Willy Huerta.

El excongresista Carlos Torres Caro asumió la defensa del exmandatario ante el Hemiciclo. Entre sus alegatos criticó al Congreso de no darle el tiempo suficiente para preparar su respuesta a la denuncia constitucional. Antes de ser retirado por el tercer vicepresidente del Parlamento, Ilich López, el catedrático comparó a los legisladores con los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

“¿Ustedes saben cómo Jorge Luna y Ricardo Mendoza lograron llenar el Madison en New York?, hablando huevadas como ustedes”, expresó.