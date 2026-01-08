Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha dado a conocer el cronograma oficial para las elecciones regionales y municipales 2026, marcando el inicio formal del proceso electoral subnacional.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó el cronograma de las elecciones regionales y municipales 2026, documento que fija las fechas y actividades del proceso electoral subnacional. La decisión fue adoptada por el Pleno del JNE y marca el inicio formal de las etapas que regirán la organización de los comicios.
El calendario establece los hitos que deberán observar las organizaciones políticas para participar en la contienda, desde la presentación de solicitudes hasta la proclamación de resultados. Con ello, el sistema electoral busca ordenar los plazos y garantizar predictibilidad en un proceso que involucra a gobiernos regionales y municipales en todo el país.
La publicación del cronograma busca dar transparencia al proceso electoral y facilitar la fiscalización por parte de la ciudadanía. En esa línea, el JNE recuerda que el cumplimiento estricto de las fechas resulta obligatorio para todas las agrupaciones, sin excepciones ni ampliaciones discrecionales.
Además, el calendario articula el trabajo de los organismos del sistema electoral, como la ONPE y el Reniec, que tendrán funciones específicas en cada etapa. El objetivo central es asegurar que las elecciones regionales y municipales 2026 se desarrollen con reglas claras, plazos definidos y control institucional.
Conoce el cronograma oficial de las elecciones regionales y municipales 2026
A continuación, conoce el cronograma oficial presentado por el JNE para el desarrollo de las próximas elecciones regionales y municipales 2026:
|Actividad
|Fecha
|Descripción
|Convocatoria oficial del proceso
|7 de enero de 2026
|El Gobierno convocó a las elecciones regionales y municipales 2026 mediante un decreto supremo. Fecha límita para que las organizaciones políticas soliciten inscripción en el ROP del JNE.
|Inscripción de alianzas electorales
|Hasta el 17 de enero de 2026
|Plazo para que agrupaciones soliciten la inscripción de alianzas ante el JNE.
|Plazo para comunicar modalidad de primarias ante la ONPE
|16 de febrero de 2026
|Fecha límite para que partidos y movimientos comuniquen cómo elegirán a sus candidatos.
|Cierre del padrón electoral por parte del RENIEC
|7 de abril de 2026
|Último día para el padrón electoral que usará ONPE en los comicios.
|Elecciones primarias
|17 y 24 de mayo de 2026
|Fechas en que las agrupaciones realizarán elecciones internas si así lo decidieron.
|Proclamación de resultados de primarias
|Hasta el 1 de junio de 2026
|Fecha para presentar y oficializar los resultados de las primarias.
|Presentación de listas de candidatos
|16 de junio de 2026
|Último día para la presentación de listas completas de candidatos ante el JNE/ONPE.
|Publicación de admitidos
|Hasta el 5 de agosto de 2026
|Fecha límite para que el JNE/ONPE publique las listas de candidatos admitidos.
|Sorteo de miembros de mesa
|26 de julio de 2026
|Jornada en la que la ONPE programa y publica el sorteo oficial de quienes servirán como miembros de mesa.
|Elecciones regionales y municipales
|4 de octubre de 2026
|Día de la votación nacional para elegir autoridades regionales y municipales.