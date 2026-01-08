Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó el cronograma de las elecciones regionales y municipales 2026, documento que fija las fechas y actividades del proceso electoral subnacional. La decisión fue adoptada por el Pleno del JNE y marca el inicio formal de las etapas que regirán la organización de los comicios.

El calendario establece los hitos que deberán observar las organizaciones políticas para participar en la contienda, desde la presentación de solicitudes hasta la proclamación de resultados. Con ello, el sistema electoral busca ordenar los plazos y garantizar predictibilidad en un proceso que involucra a gobiernos regionales y municipales en todo el país.

La publicación del cronograma busca dar transparencia al proceso electoral y facilitar la fiscalización por parte de la ciudadanía. En esa línea, el JNE recuerda que el cumplimiento estricto de las fechas resulta obligatorio para todas las agrupaciones, sin excepciones ni ampliaciones discrecionales.

Además, el calendario articula el trabajo de los organismos del sistema electoral, como la ONPE y el Reniec, que tendrán funciones específicas en cada etapa. El objetivo central es asegurar que las elecciones regionales y municipales 2026 se desarrollen con reglas claras, plazos definidos y control institucional.

Conoce el cronograma oficial de las elecciones regionales y municipales 2026

A continuación, conoce el cronograma oficial presentado por el JNE para el desarrollo de las próximas elecciones regionales y municipales 2026: