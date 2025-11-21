HOYSuscripcion LR Focus

Pedro Castillo le quita responsabilidad a Betssy Chávez y Aníbal Torres: "Ellos no han cometido ningún delito"

El expresidente de la República también aseguró que de encontrarle algún indicio de corrupción, no pedirá pena de cárcel, sino pena de muerte.

Pedro Castillo blindó a Aníbal Torres y Betssy Chávez en sus alegatos de clausura. Foto: Presidencia del Perú
Pedro Castillo blindó a Aníbal Torres y Betssy Chávez en sus alegatos de clausura. Foto: Presidencia del Perú

En su alegato final ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, el expresidente Pedro Castillo usó su intervención para asumir toda la responsabilidad por los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, asegurando que ni la exprimera ministra Betssy Chávez, ni el exministro del Interior Willy Huerta, ni su exasesor Aníbal Torres, son culpables.

El exmandatario relató que, tras el fallido golpe de Estado, llamó a Chávez y Huerta para asegurarles: "No se preocupen que todo lo hice yo", y lamentó que nunca le contestaran. Asimismo, el expresidente mencionó que el 6 de diciembre conversó con Aníbal Torres y Betssy Chávez, y que en ese momento aún estaban evaluando la postura de las bancadas sobre la posible vacancia en su contra y que fue hasta las 4 de la mañana del día siguiente que recibió un mensaje por WhatsApp en donde le confirmaban que el Congreso tenía un tema zanjado con él.

PUEDES VER: Premier Ernesto Álvarez descarta arresto de Betssy Chávez dentro de embajada de México: "El Perú es respetuoso"

"Yo no le dije a los ministros, a nadie. Yo llamo a los ministros para irnos al Congreso y en eso yo tengo una lectura, a mí nadie me dijo, has esto, haz lo otro. Estoy convencido de que no tenían los votos y por eso voy a dar un discurso político", relató el exmandatario. Agregó que la exministra Betssy Chávez convocó a la prensa por orden de él. "Ella (convocó a los medios) no porque había coordinado conmigo, sino porque era una orden que tenía que cumplir y le había dado un plazo", reveló Castillo.

Pedro Castillo propone pena de muerte para corruptos

En otro momento de sus alegatos de clausura, el expresidente habló sobre la investigación de corrupción en su contra. Aseguró que: "si me encuentran una cuenta donde haya jalado un centavo para mí, una propiedad o cualquier indicio de corrupción, no pedirá pena de cárcel, sino pena de muerte". Seguidamente, pidió que le muestren las pruebas de las acusaciones.

