HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
EN VIVO | Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     EN VIVO | Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     EN VIVO | Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     
EN VIVO

🚨 EN VIVO | Vizcarra va a prisión: dictan condena de 14 años

Política

Juzgado concluye que Martín Vizcarra sí pidió coimas por las obras Loma de Ilo y Hospital de Moquegua

En la lectura de sentencia, la jueza Fernanda Ayasta aseguró que la Fiscalía acreditó que Martín Vizcarra solicitó y recibió el pago de S/1 millón en coimas de Obrainsa en el caso Lomas de Ilo. Los pagos de S/400.000 y S/600.000 se hicieron entre enero y abril del 2014. Por otro lado, por el caso Hospital de Moquegua, Vizcarra recibió S/1.3 millones.

Martín Vizcarra es procesado por el presunto delito de cohecho (soborno). Foto: Composición/LR
Martín Vizcarra es procesado por el presunto delito de cohecho (soborno). Foto: Composición/LR

El expresidente Martín Vizcarra solicitó y recibió el pago del 2% de la obra Lomas de Ilo valorizada en S/80.9 millones a cambio de la adjudicación del proyecto, según detalló la jueza Fernanda Ayasta durante la lectura de sentencia contra el exmandatario. Asimismo, la magistrada indicó que el exjefe de Estado recibió la coima de S/1.3 millones por parte de ICCGSA relacionada con el caso Hospital de Moquegua.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según el Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, en el caso Lomas de Ilo, Vizcarra Cornejo percibió S/1.000.000 como parte de un soborno entregado por la empresa Obrainsa. Ayasta detalló que el pago se realizó en dos armadas: en enero de 2014, el exmandatario percibió S/600.000, y en abril del mismo año, S/400.000.

TE RECOMENDAMOS

ÚLTIMO ASALTO AL MINISTERIO PÚBLICO Y PRESIDENTE INHABILITADO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Martín Vizcarra se pronuncia tras ser sentenciado a 14 años de prisión: "No es justicia, es venganza"

lr.pe

Estos dos pagos, de acuerdo con el Juzgado, se hizo en sobres manilas A3 en billetes de S/200. Esto se pudo verificar a través de una pericia.

Además, el Juzgado aseveró que la constructora Obrainsa pagó el alquiler de una avioneta a pedido de Vizcarra.

En esa misma línea, la magistrada mencionó que tres testigos aseguraron que el exgobernador se reunió con el gerente de Obrainsa y que lo vieron ingresar a las oficinas de la constructora en "dos o tres oportunidades". Asimismo, detalló que "se corrobora que hubo llamadas entre Vizcarra y Elard Tejeda Moscoso" y que no ha sido negado por el exmandatario.

Es más, el Tribunal señaló que la defensa del exmandatario no logró acreditar la existencia de alguna enemistad entre Vizcarra y los directivos de Obrainsa, quienes confesaron la entrega del soborno millonario.

Estos hechos, detallados y probados por la Fiscalía ante el Poder Judicial, ocurrieron durante la gestión de Vizcarra como gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014. Solo por este caso, el sistema judicial dictó 6 años de prisión. Por el caso, Hospital de Moquegua se impuso una pena de 9 años. En suma, el expresidente tendrá que cumplir una condena de 15 años de pena privativa de la libertad.

PUEDES VER: Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

lr.pe
Notas relacionadas
Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial dicta sentencia contra expresidente por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial dicta sentencia contra expresidente por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS
Martín Vizcarra asistirá a lectura de sentencia este 26 de noviembre: "A pesar que me dicen que me escape"

Martín Vizcarra asistirá a lectura de sentencia este 26 de noviembre: "A pesar que me dicen que me escape"

LEER MÁS
Lectura de sentencia contra Martín Vizcarra será el próximo 26 de noviembre: Fiscalía pide 15 años de prisión en su contra

Lectura de sentencia contra Martín Vizcarra será el próximo 26 de noviembre: Fiscalía pide 15 años de prisión en su contra

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS
Martín Vizcarra EN VIVO: Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra EN VIVO: Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS
Martín Vizcarra se pronuncia tras ser sentenciado a 14 años de prisión: "No es justicia, es venganza"

Martín Vizcarra se pronuncia tras ser sentenciado a 14 años de prisión: "No es justicia, es venganza"

LEER MÁS
Martín Vizcarra: policías resguardan sala judicial donde se lee sentencia contra el expresidente

Martín Vizcarra: policías resguardan sala judicial donde se lee sentencia contra el expresidente

LEER MÁS
Rutas de Lima anuncia que dejará de operar la concesión vial el 2 de diciembre tras suspensión del cobro de peajes

Rutas de Lima anuncia que dejará de operar la concesión vial el 2 de diciembre tras suspensión del cobro de peajes

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre sentencia a Vizcarra: “La sorpresa sería que lo absuelvan o le den una pena muy baja”

Rosa María Palacios sobre sentencia a Vizcarra: “La sorpresa sería que lo absuelvan o le den una pena muy baja”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

‘Los Injertos del Rímac’: Confesiones y doble vida de un asesino a sueldo

Petro niega vínculos de Maduro con el narcotráfico y afirma que su problema es la "falta de democracia y diálogo"

Martín Vizcarra EN VIVO: jueza concluye que expresidente sí pidió soborno por obra Lomas de Ilo

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: jueza concluye que expresidente sí pidió soborno por obra Lomas de Ilo

Mario Vizcarra retrocede ante posibilidad de indultar a su hermano y expresidentes: "El entusiasmo me llevó a este desliz"

Ronald Atencio: "Que tengamos afinidad con Cuba y Venezuela no significa que queremos copiarlos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: jueza concluye que expresidente sí pidió soborno por obra Lomas de Ilo

Mario Vizcarra retrocede ante posibilidad de indultar a su hermano y expresidentes: "El entusiasmo me llevó a este desliz"

Ronald Atencio: "Que tengamos afinidad con Cuba y Venezuela no significa que queremos copiarlos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025