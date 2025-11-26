Juzgado concluye que Martín Vizcarra sí pidió coimas por las obras Loma de Ilo y Hospital de Moquegua

El expresidente Martín Vizcarra solicitó y recibió el pago del 2% de la obra Lomas de Ilo valorizada en S/80.9 millones a cambio de la adjudicación del proyecto, según detalló la jueza Fernanda Ayasta durante la lectura de sentencia contra el exmandatario. Asimismo, la magistrada indicó que el exjefe de Estado recibió la coima de S/1.3 millones por parte de ICCGSA relacionada con el caso Hospital de Moquegua.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Según el Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, en el caso Lomas de Ilo, Vizcarra Cornejo percibió S/1.000.000 como parte de un soborno entregado por la empresa Obrainsa. Ayasta detalló que el pago se realizó en dos armadas: en enero de 2014, el exmandatario percibió S/600.000, y en abril del mismo año, S/400.000.

TE RECOMENDAMOS ÚLTIMO ASALTO AL MINISTERIO PÚBLICO Y PRESIDENTE INHABILITADO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Estos dos pagos, de acuerdo con el Juzgado, se hizo en sobres manilas A3 en billetes de S/200. Esto se pudo verificar a través de una pericia.

Además, el Juzgado aseveró que la constructora Obrainsa pagó el alquiler de una avioneta a pedido de Vizcarra.

En esa misma línea, la magistrada mencionó que tres testigos aseguraron que el exgobernador se reunió con el gerente de Obrainsa y que lo vieron ingresar a las oficinas de la constructora en "dos o tres oportunidades". Asimismo, detalló que "se corrobora que hubo llamadas entre Vizcarra y Elard Tejeda Moscoso" y que no ha sido negado por el exmandatario.

Es más, el Tribunal señaló que la defensa del exmandatario no logró acreditar la existencia de alguna enemistad entre Vizcarra y los directivos de Obrainsa, quienes confesaron la entrega del soborno millonario.

Estos hechos, detallados y probados por la Fiscalía ante el Poder Judicial, ocurrieron durante la gestión de Vizcarra como gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014. Solo por este caso, el sistema judicial dictó 6 años de prisión. Por el caso, Hospital de Moquegua se impuso una pena de 9 años. En suma, el expresidente tendrá que cumplir una condena de 15 años de pena privativa de la libertad.