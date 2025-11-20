Congreso protagoniza tenso cruce con Raúl Noblecilla por la inhabilitación de Pedro Castillo y Betssy Chávez: esto pasó

Durante el debate en la Comisión Permanente sobre un nuevo informe final que plantea la inhabilitación de Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta, se produjo un fuerte enfrentamiento entre el abogado Raúl Noblecilla —defensor de la ex primera ministra— y varios legisladores presentes. Mientras el letrado atribuyó al Congreso responsabilidad en los asesinatos registrados durante las protestas de 2022 y 2023, los parlamentarios sostuvieron que Noblecilla estaba haciendo un uso político del espacio destinado a la defensa técnica.

Noblecilla criticó la herencia fujimorista del Parlamento, a la que calificó de dictatorial: “Los que son capaces de asesinar son capaces de cualquier otra cosa. (…) El fujimorismo es lo más perverso que ha existido en nuestra patria. Y estoy defendiendo como quiero defender. No como me lo dice el fujimontesinismo (…)”, señaló.

Tras estas declaraciones, los primeros gritos de protesta de parte de los congresistas se hicieron oír. Varios legisladores cuestionaron que Noblecilla represente a Chávez sin contar con la habilitación correspondiente del Colegio de Abogados de Lima, entidad que lo suspendió por dos meses. Con el ambiente ya tensionado por el intercambio entre congresistas y abogado, Waldemar Cerrón asumió la conducción de la mesa. Minutos después, Noblecilla retomó su intervención.

“Ayer tuve la gran oportunidad de decirle al fascismo que es fascismo. (…) Estoy luchando contra esas fuerzas enemigas de la democracia y del pueblo. ¿Qué quieren que les diga? Al fascismo se le mira de frente, porque aunque no quieran, mi voz representa hoy a millones que les dicen asesinos y corruptos”, afirmó.

Congresistas respondieron a Noblecilla

Pese a los intentos de Waldemar Cerrón por calmar los ánimos, los congresistas respondieron al discurso del abogado de Chávez. El manejo de la Mesa Directiva por parte de Cerrón fue percibido como parcializado, al punto de que algunos legisladores plantearon la posibilidad de censurarlo.

Patricia Juárez (Fuerza Popular) fue quien propuso esa medida: “Me parece inaceptable lo que ha ocurrido hoy. Usted ha permitido que este señor nos insulte de una manera inaceptable. ¿Cómo es posible que tengamos que aceptar insultos de una persona que viene acá en estas condiciones?”, sostuvo. Posteriormente, anunció que iniciaría la recolección de firmas para presentar la moción de censura contra Cerrón.

El fujimorismo fue el grupo más vehemente en su respuesta a Noblecilla. Martha Moyano (Fuerza Popular) siguió esa línea: “Supuestamente el señor Noblecilla es abogado, pero está inactivo. Todos los abogados saben que no pueden ejercer defensa si están inactivos. Este no es un espacio de lucha política, como pretende el señor. Lo que tiene que hacer es defensa técnica, no política”, declaró.

Norma Yarrow (Renovación Popular) también cuestionó la presencia de Noblecilla como representante legal de Chávez: “Yo, como congresista, sé que debo estar activa. Lo que está haciendo este personaje no se puede permitir. Es una persona que solo viene a hacer apología. Viene a promover una plancha que sabe Dios a dónde nos podría llevar”, expresó.

Alejandro Cavero (Avanza País) incluso sugirió que Noblecilla no se encontraba “en pleno uso de sus facultades” al momento de ejercer la defensa: “Esta defensa no ha sido técnica, sino política. Ha venido en unas circunstancias en las que tendríamos que haberle hecho un examen toxicológico. No tenía claro qué estaba argumentando”, manifestó.