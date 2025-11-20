HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica
Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 20 de noviembre | LR+ Noticias

Política

Congreso protagoniza tenso cruce con Raúl Noblecilla por la inhabilitación de Pedro Castillo y Betssy Chávez: esto pasó

Noblecilla atribuyó al Congreso la responsabilidad de los asesinatos durante las protestas de 2022 y 2023. Los congresistas, por su parte, criticaron el uso político del espacio de defensa.

Noblecilla sostuvo un tenso momento con los congresistas en la Comisión Permanente | Composición: LR.
Noblecilla sostuvo un tenso momento con los congresistas en la Comisión Permanente | Composición: LR.

Durante el debate en la Comisión Permanente sobre un nuevo informe final que plantea la inhabilitación de Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta, se produjo un fuerte enfrentamiento entre el abogado Raúl Noblecilla —defensor de la ex primera ministra— y varios legisladores presentes. Mientras el letrado atribuyó al Congreso responsabilidad en los asesinatos registrados durante las protestas de 2022 y 2023, los parlamentarios sostuvieron que Noblecilla estaba haciendo un uso político del espacio destinado a la defensa técnica.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Noblecilla criticó la herencia fujimorista del Parlamento, a la que calificó de dictatorial: “Los que son capaces de asesinar son capaces de cualquier otra cosa. (…) El fujimorismo es lo más perverso que ha existido en nuestra patria. Y estoy defendiendo como quiero defender. No como me lo dice el fujimontesinismo (…)”, señaló.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA VUELVE A SER NOTICIA POR SUS IRREALES PROMESAS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

lr.pe

Tras estas declaraciones, los primeros gritos de protesta de parte de los congresistas se hicieron oír. Varios legisladores cuestionaron que Noblecilla represente a Chávez sin contar con la habilitación correspondiente del Colegio de Abogados de Lima, entidad que lo suspendió por dos meses. Con el ambiente ya tensionado por el intercambio entre congresistas y abogado, Waldemar Cerrón asumió la conducción de la mesa. Minutos después, Noblecilla retomó su intervención.

“Ayer tuve la gran oportunidad de decirle al fascismo que es fascismo. (…) Estoy luchando contra esas fuerzas enemigas de la democracia y del pueblo. ¿Qué quieren que les diga? Al fascismo se le mira de frente, porque aunque no quieran, mi voz representa hoy a millones que les dicen asesinos y corruptos”, afirmó.

PUEDES VER: Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

lr.pe

Congresistas respondieron a Noblecilla

Pese a los intentos de Waldemar Cerrón por calmar los ánimos, los congresistas respondieron al discurso del abogado de Chávez. El manejo de la Mesa Directiva por parte de Cerrón fue percibido como parcializado, al punto de que algunos legisladores plantearon la posibilidad de censurarlo.

Patricia Juárez (Fuerza Popular) fue quien propuso esa medida: “Me parece inaceptable lo que ha ocurrido hoy. Usted ha permitido que este señor nos insulte de una manera inaceptable. ¿Cómo es posible que tengamos que aceptar insultos de una persona que viene acá en estas condiciones?”, sostuvo. Posteriormente, anunció que iniciaría la recolección de firmas para presentar la moción de censura contra Cerrón.

PUEDES VER: Plancha presidencial de Fuerza Popular investigada por caso Lavamoto: el esquema criminal de Keiko Fujimori, según Fiscalía

lr.pe

El fujimorismo fue el grupo más vehemente en su respuesta a Noblecilla. Martha Moyano (Fuerza Popular) siguió esa línea: “Supuestamente el señor Noblecilla es abogado, pero está inactivo. Todos los abogados saben que no pueden ejercer defensa si están inactivos. Este no es un espacio de lucha política, como pretende el señor. Lo que tiene que hacer es defensa técnica, no política”, declaró.

Norma Yarrow (Renovación Popular) también cuestionó la presencia de Noblecilla como representante legal de Chávez: “Yo, como congresista, sé que debo estar activa. Lo que está haciendo este personaje no se puede permitir. Es una persona que solo viene a hacer apología. Viene a promover una plancha que sabe Dios a dónde nos podría llevar”, expresó.

Alejandro Cavero (Avanza País) incluso sugirió que Noblecilla no se encontraba “en pleno uso de sus facultades” al momento de ejercer la defensa: “Esta defensa no ha sido técnica, sino política. Ha venido en unas circunstancias en las que tendríamos que haberle hecho un examen toxicológico. No tenía claro qué estaba argumentando”, manifestó.

Notas relacionadas
Comisión Permanente del Congreso aprueba otro informe final que recomienda inhabilitación contra Betssy Chávez por 10 años

Comisión Permanente del Congreso aprueba otro informe final que recomienda inhabilitación contra Betssy Chávez por 10 años

LEER MÁS
Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

LEER MÁS
Conciertos en Perú: Comisión del Congreso aprueba dictamen que permite a asistentes ingresar con agua y alimentos

Conciertos en Perú: Comisión del Congreso aprueba dictamen que permite a asistentes ingresar con agua y alimentos

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

LEER MÁS
Pasan al retiro al jefe del Comando Conjunto y a 11 generales de brigada

Pasan al retiro al jefe del Comando Conjunto y a 11 generales de brigada

LEER MÁS
Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

LEER MÁS
Sobornos a favor de Óscar Acuña salieron de la empresa de Nilo Burga y fueron disfrazadas como préstamos

Sobornos a favor de Óscar Acuña salieron de la empresa de Nilo Burga y fueron disfrazadas como préstamos

LEER MÁS
Comisión Permanente del Congreso aprueba otro informe final que recomienda inhabilitación contra Betssy Chávez por 10 años

Comisión Permanente del Congreso aprueba otro informe final que recomienda inhabilitación contra Betssy Chávez por 10 años

LEER MÁS
Martín Vizcarra: Poder Judicial programa lectura de sentencia el próximo miércoles 26 de noviembre

Martín Vizcarra: Poder Judicial programa lectura de sentencia el próximo miércoles 26 de noviembre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025