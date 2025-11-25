HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?     
Inseguridad ciudadana y el drama de Delia Espinoza | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

El asalto final. La Comisión Permanente evaluará los informes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) que recomienda inhabilitar al expresidente Pedro Castillo y los fiscales supremos por 10 años.

Comisión Permanente del Congreso tiene en sus manos aprobar los informes que recomiendan las inhabilitaciones del expresidente de la República y los fiscales supremos. Foto: Composición/LR
Comisión Permanente del Congreso tiene en sus manos aprobar los informes que recomiendan las inhabilitaciones del expresidente de la República y los fiscales supremos. Foto: Composición/LR

El asalto final en marcha. La Comisión Permanente del Congreso evaluará este martes 25 de noviembre los informes finales de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recomienda inhabilitar de la función pública por 10 años al expresidente Pedro Castillo por su intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. Además, el grupo de trabajo analizará otros informes contra los fiscales supremos Delia Espinoza, Juan Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos por presuntamente haber cometido infracciones constitucionales al emitir una resolución en octubre del 2024 que vulneraría la Ley 32130 que otorga a la Policía Nacional del Perú la investigación del delito.

Comisión Permanente: ÚLTIMAS NOTICIAS

08:05
25/11/2025

Comisión Permanente evaluará informes de inhabilitación contra Pedro Castillo, Delia Espinoza y fiscales supremos

La Comisión Permanente del Congreso evaluará este martes 25 de noviembre los informes finales de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recomiendan inhabilitar por 10 años al expresidente Pedro Castillo por su intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.

Además, se analizarán otros informes contra los fiscales supremos Delia Espinoza, Juan Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos por presuntas infracciones constitucionales al emitir una resolución en octubre de 2024 que vulneraría la Ley 32130, la cual otorga a la Policía Nacional del Perú la investigación del delito.

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Iquitos: joven muere tras electrocutarse con cable expuesto mientras juntaba agua en su vivienda

Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

Política

Gobierno de José Jerí insiste en proyecto de ley que crea el delito de información reservada

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Jerí insiste en proyecto de ley que crea el delito de información reservada

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

