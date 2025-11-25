Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

La Comisión Permanente del Congreso evaluará este martes 25 de noviembre los informes finales de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recomiendan inhabilitar por 10 años al expresidente Pedro Castillo por su intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.

Además, se analizarán otros informes contra los fiscales supremos Delia Espinoza, Juan Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos por presuntas infracciones constitucionales al emitir una resolución en octubre de 2024 que vulneraría la Ley 32130, la cual otorga a la Policía Nacional del Perú la investigación del delito.