Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos
El asalto final. La Comisión Permanente evaluará los informes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) que recomienda inhabilitar al expresidente Pedro Castillo y los fiscales supremos por 10 años.
El asalto final en marcha. La Comisión Permanente del Congreso evaluará este martes 25 de noviembre los informes finales de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recomienda inhabilitar de la función pública por 10 años al expresidente Pedro Castillo por su intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. Además, el grupo de trabajo analizará otros informes contra los fiscales supremos Delia Espinoza, Juan Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos por presuntamente haber cometido infracciones constitucionales al emitir una resolución en octubre del 2024 que vulneraría la Ley 32130 que otorga a la Policía Nacional del Perú la investigación del delito.
