Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Anibal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

El expresidente Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres son procesados por el intento de golpe de Estado. Foto: Composición/LR

El líder de Perú Libre y prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, se refirió al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, que terminó con la caída del gobierno del expresidente Pedro Castillo.

En ese contexto, durante una entrevista para RPP, Cerrón Rojas aseguró que el exmandatario, la ex primera ministra, Betssy Chávez, y Aníbal Torres "fueron los autores intelectuales de la proclama" de aquel día. Como se recuerda, ese día el exjefe de Estado salió a nivel nacional con un mensaje a la Nación, en el que anunciaba la disolución del Congreso.

Por otro lado, según el secretario general perulibrista, este hecho tuvo como consecuencia que "la derecha" tenga "chances de golpear" y "quedarse con el gobierno", quien luego fue asumido por la expresidenta vacada Dina Boluarte.

"Yo creo que es público, ¿no? El profesor Pedro Castillo, la señora Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido, pues, los autores intelectuales de la proclama que se hiciere el 7 de diciembre del 2022, y trajo como consecuencia darle chance a la derecha para que pueda golpear con todo gusto, quedarse con el gobierno y, a partir de eso, empezar una represión militar que trajo como consecuencia 70 muertos. Eso lo hemos manifestado una y otra vez y es lo más evidente que se ve hasta este momento en el proceso judicial", comentó.

Actualmente, Castillo Terrones es procesado por el presunto delito de rebelión, motivo por el cual la Fiscalía ha solicitado 34 años de pena privativa de la libertad, así como contra Chávez Chino y Torres.

El último 3 de noviembre, la ex primera ministra se asiló en la Embajada de México, luego de salir de la prisión preventiva que venía cumpliendo por el mismo caso. Sin embargo, hasta ahora no puede abandonar el país porque el Gobierno de José Jerí no le otorga, hasta el momento, el salvoconducto.

Vladimir Cerrón desde la clandestinidad confirma su candidatura a la presidencia

Desde su situación de prófugo desde octubre de 2023, Vladimir Cerrón ha confirmado su participación en las Elecciones de 2026 como candidato presidencial. La fórmula presidencial está compuesta por el congresista Flavio Cruz Mamani, quien asumirá la primera vicepresidencia, y Bertha Rojas López, propuesta para la segunda vicepresidencia.

Durante entrevista a RPP, Cerrón comentó el motivo por el cual presentó su plancha presidencial como la "fórmula para la revancha". "Llamar a la revancha del pueblo es, en este caso, no violencia física, sino revancha de nuestras actitudes, pensamiento e intención de voto porque consideramos que el pueblo se le ha arrebatado la victoria desde el golpe de Estado", dijo