Política

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Anibal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

El líder de Perú Libre se refirió al intento de golpe de Estado en diciembre del 2022 que culminó con la caída del gobierno de Pedro Castillo. El expresidente y los exministros son investigados por el presunto delito de rebelión.

El expresidente Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres son procesados por el intento de golpe de Estado. Foto: Composición/LR
El expresidente Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres son procesados por el intento de golpe de Estado. Foto: Composición/LR

El líder de Perú Libre y prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, se refirió al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, que terminó con la caída del gobierno del expresidente Pedro Castillo.

En ese contexto, durante una entrevista para RPP, Cerrón Rojas aseguró que el exmandatario, la ex primera ministra, Betssy Chávez, y Aníbal Torres "fueron los autores intelectuales de la proclama" de aquel día. Como se recuerda, ese día el exjefe de Estado salió a nivel nacional con un mensaje a la Nación, en el que anunciaba la disolución del Congreso.

Fundadora de Somos Perú asegura que Jeri no tiene una estrategia contra la criminalidad: "Mire la gente que lo está rodeando"

Por otro lado, según el secretario general perulibrista, este hecho tuvo como consecuencia que "la derecha" tenga "chances de golpear" y "quedarse con el gobierno", quien luego fue asumido por la expresidenta vacada Dina Boluarte.

"Yo creo que es público, ¿no? El profesor Pedro Castillo, la señora Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido, pues, los autores intelectuales de la proclama que se hiciere el 7 de diciembre del 2022, y trajo como consecuencia darle chance a la derecha para que pueda golpear con todo gusto, quedarse con el gobierno y, a partir de eso, empezar una represión militar que trajo como consecuencia 70 muertos. Eso lo hemos manifestado una y otra vez y es lo más evidente que se ve hasta este momento en el proceso judicial", comentó.

Actualmente, Castillo Terrones es procesado por el presunto delito de rebelión, motivo por el cual la Fiscalía ha solicitado 34 años de pena privativa de la libertad, así como contra Chávez Chino y Torres.

El último 3 de noviembre, la ex primera ministra se asiló en la Embajada de México, luego de salir de la prisión preventiva que venía cumpliendo por el mismo caso. Sin embargo, hasta ahora no puede abandonar el país porque el Gobierno de José Jerí no le otorga, hasta el momento, el salvoconducto.

Corte Suprema de Brasil anula pruebas contra Nadine Heredia en el caso Odebrecht

Vladimir Cerrón desde la clandestinidad confirma su candidatura a la presidencia

Desde su situación de prófugo desde octubre de 2023, Vladimir Cerrón ha confirmado su participación en las Elecciones de 2026 como candidato presidencial. La fórmula presidencial está compuesta por el congresista Flavio Cruz Mamani, quien asumirá la primera vicepresidencia, y Bertha Rojas López, propuesta para la segunda vicepresidencia.

Durante entrevista a RPP, Cerrón comentó el motivo por el cual presentó su plancha presidencial como la "fórmula para la revancha". "Llamar a la revancha del pueblo es, en este caso, no violencia física, sino revancha de nuestras actitudes, pensamiento e intención de voto porque consideramos que el pueblo se le ha arrebatado la victoria desde el golpe de Estado", dijo

Dirigentes aymaras y quechuas rechazan al Gobierno por dejar en suspenso salvoconducto a Betssy Chávez

Dirigentes aymaras y quechuas rechazan al Gobierno por dejar en suspenso salvoconducto a Betssy Chávez

Es falso que la Contraloría denunció a Pedro Castillo por robar S/25 mil millones al Estado en 2022

Es falso que la Contraloría denunció a Pedro Castillo por robar S/25 mil millones al Estado en 2022

Betssy Chávez y Pedro Castillo: Subcomisión del Congreso aprueba informe final de inhabilitación por 10 años

Betssy Chávez y Pedro Castillo: Subcomisión del Congreso aprueba informe final de inhabilitación por 10 años

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

JEE concluye que Daniel Luza, trabajador de Oficialía Mayor del Congreso, usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

JEE concluye que Daniel Luza, trabajador de Oficialía Mayor del Congreso, usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

Delia Espinoza regresa como fiscal de la Nación: Poder Judicial da dos días a la JNJ para reponerla en el cargo

Delia Espinoza regresa como fiscal de la Nación: Poder Judicial da dos días a la JNJ para reponerla en el cargo

Vladimir Cerrón desde la clandestinidad confirma su candidatura a la presidencia

Vladimir Cerrón desde la clandestinidad confirma su candidatura a la presidencia

Corte Suprema de Brasil anula pruebas contra Nadine Heredia en el caso Odebrecht

Corte Suprema de Brasil anula pruebas contra Nadine Heredia en el caso Odebrecht

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

La Corte Suprema se divide en investigación a la banquera Susana de la Puente por lavado de activos

La Corte Suprema se divide en investigación a la banquera Susana de la Puente por lavado de activos

