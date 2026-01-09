HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Volcán Sabancaya registró explosión en Arequipa
Volcán Sabancaya registró explosión en Arequipa     Volcán Sabancaya registró explosión en Arequipa     Volcán Sabancaya registró explosión en Arequipa     
Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR
Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR     Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR     Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR     
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN CENTRAL | PROGRAMA DEL 09 DE ENERO | #TLR

Política

Deudos de asesinados en protestas de Puno marcharon contra Tomas Gálvez por desactivación de Eficavip

Familiares de los 18 fallecidos salieron a las calles para recodar los tres años de fallecimiento de sus seres. Ellos caminaron por las calles con ataúdes exigiendo justicia.

Deudos mostraron su rechazo contra el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez. Foto: Composición LR / Liubomir Fernández, La República
Deudos mostraron su rechazo contra el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez. Foto: Composición LR / Liubomir Fernández, La República

Este 9 de enero de 2026, se cumplió tres años del asesinato de 18 personas en manos de las FF.AA. durante las protestas contra Dina Boluarte.  Los deudos en memoria de seres queridos, celebraron una misa en la parroquia Pueblo de Dios, en el distrito de San Miguel, Puno.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El acto litúrgico se tornó amargo porque coincidió con la determinación del fiscal de la Nación interino, Tomas Gálvez, quien desactivó varias unidades especializadas, entre ellas el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip). Este equipo de trabajo había avanzado las investigaciones por lo ocurrido en Puno, y los fiscales a cargo estaban próximos a presentar una acusación penal contra toda la cadena de mando de la Policía Nacional y Ejército, que autorizó abrir fuego contra los manifestantes que exigían la renuncia de Dina Boluarte.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ "A TODA MÁQUINA" Y ELECCIONES EN EL JNE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Este miserable fiscal interino no dio un golpe en el alma. Pero no se va a quedar así. Mientras nosotros exigimos justicia, este cuello blanco desactivó al grupo de fiscales que investigaba lo sucedido en las protestas. Se ha sometido al Congreso, que siempre ha protegido a policías y militares. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo en sanciones a los responsables. Vamos a volver a las calles para decirles que no nos van a doblegar”, dijo Raúl Samillán, presidente de la asociación de víctimas del 9 de enero. Esta organización agrupa a familiares de los deudos.

El padre Luis Zambrano ofició en la misma central y exhortó a quienes perdieron a sus parientes a no desmayar, porque no hay mayor expresión de amor que buscar justicia.

Como invitada de honor estuvo la fiscal de la Nación inhabilitada por el Congreso, Delia Espinoza. Se declaró cristiana y recordó que el Ministerio Público es una pieza importante para alcanzar justicia a través de la defensa del derecho de las personas, pero precisó que hay fuerzas del mal que la alejaron de la fiscalía.

“Lamentablemente, el demonio está presente también en nuestra patria. Pero la lucha no debe dejar de existir. Yo estoy en este momento apartada de mi cargo por las fuerzas del mal, cargo que me gané con esfuerzo y sin deberle nada a nadie, pero mi misión no ha terminado. Voy a utilizar la mejor herramienta que conozco: la ley. Seguiré luchando para volver a ese puesto que me permita continuar trabajando por la justicia en mi querido país. A Juliaca, le digo que no pierdan la esperanza”, afirmó Espinoza.

Deudos recorrieron las principales calles de Puno, cargando ataúdes y exigiendo justicia. Foto: Liubomir Fernández, La República

Deudos recorrieron las principales calles de Puno, cargando ataúdes y exigiendo justicia. Foto: Liubomir Fernández, La República

PUEDES VER: Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

lr.pe

Mostraron su rechazo contra fiscal Gálvez

Los deudos cumplieron lo que habían programado, pero en ningún momento dejaron de expresarse contra el Tomas Gálvez, porque la determinación que adoptó los perjudica significativamente en cuanto al avance de las investigaciones.

“Desde Puno, Tomás Gálvez debe saber que lo repudiamos y despreciamos porque, en lugar de perseguir justicia, se ha puesto al servicio del Congreso y de la mafia política. Lo que está pretendiendo es impunidad. Lo que busca es que los procesos se tergiversen para que los hechos se conviertan en impunidad”, afirmó Luis Callo Callata, dirigente del Comité Nacional de Lucha Base Puno.

Caminaron por las calles llevando ataúdes en sus manos

Cientos de personas marcharon cargando ataúdes y cruces con la imagen de sus seres queridos, desde templo Pueblo de Dios, hasta exteriores del aeropuerto del aeropuerto Inca Manco Capac, en la salida a la ciudad de Cusco, lugar donde perdieron la vida la mayoría de víctimas. Dejaron los féretros simbólicos en la reja perimetral del terminal aeroportuario en protesta porque aún los responsables no son sancionados.

“A estos desgraciados les gusta matar, pero no quieren hacerse responsables por todo lo que hicieron. El fiscal de la Nación, que no tiene legitimidad y es un títere del Congreso, es un miserable. Desde aquí le decimos que no vamos a bajar la guardia. Vamos a seguir. Nos ha causado más dolor lo que ha hecho, pero nos ha fortalecido. Vamos a volver a la fiscalía a decirle sus verdades. A este cuello blanco, todo nuestro desprecio”, aseguró Milagros Samillán, hermana de Marto Antonio Simillán, médico que perdió la vida por impacto de bala.

La jornada culminó con movilización desde la salida Cusco hasta la plaza Zarumilla en el centro de la ciudad de Juliaca, donde hubo presentación de agrupaciones culturales musicales y teatrales.

Notas relacionadas
Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

LEER MÁS
El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

LEER MÁS
Perú bate récord Guinness con el Túnel Ollachea: la recién inaugurada obra en Puno es única en su tipo y atraviesa aguas geotérmicas a 70 °C

Perú bate récord Guinness con el Túnel Ollachea: la recién inaugurada obra en Puno es única en su tipo y atraviesa aguas geotérmicas a 70 °C

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ahora Nación reconoce que López Chau estuvo preso, pero obtuvo amnistía: "Su detención fue política, no penal"

Ahora Nación reconoce que López Chau estuvo preso, pero obtuvo amnistía: "Su detención fue política, no penal"

LEER MÁS
José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

LEER MÁS
JNE revisará caso de López Aliaga por omitir información en Hoja de Vida

JNE revisará caso de López Aliaga por omitir información en Hoja de Vida

LEER MÁS
Mario Vizcarra se juega su última carta ante el JNE: conceden recurso de apelación al partido Perú Primero

Mario Vizcarra se juega su última carta ante el JNE: conceden recurso de apelación al partido Perú Primero

LEER MÁS
Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

LEER MÁS
Vladimir Cerrón: Poder Judicial mantiene prisión preventiva contra prófugo candidato presidencial por lavado de activos

Vladimir Cerrón: Poder Judicial mantiene prisión preventiva contra prófugo candidato presidencial por lavado de activos

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Volcán Sabancaya registró explosión con emisión de cenizas en la provincia de Caylloma, Arequipa

Acribillan a exjugador de la Copa Perú en Huacho: crimen suma más de 10 asesinatos en lo que va del 2026

Sorteo del fixture de la Liga 1 2026 EN VIVO HOY: premiación y calendario completo para el Apertura y Clausura

Política

Vladimir Cerrón: Poder Judicial mantiene prisión preventiva contra prófugo candidato presidencial por lavado de activos

Cinco partidos prometen revisión y salida de Corte IDH y otros tres defienden su permanencia en planes de gobierno

Ahora Nación reconoce que López Chau estuvo preso, pero obtuvo amnistía: "Su detención fue política, no penal"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón: Poder Judicial mantiene prisión preventiva contra prófugo candidato presidencial por lavado de activos

Cinco partidos prometen revisión y salida de Corte IDH y otros tres defienden su permanencia en planes de gobierno

Ahora Nación reconoce que López Chau estuvo preso, pero obtuvo amnistía: "Su detención fue política, no penal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025