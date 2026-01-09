HOYSuscripcion LR Focus

Política

Mario Vizcarra se juega su última carta ante el JNE: conceden recurso de apelación al partido Perú Primero

El JEE declaró improcedente en primera instancia la inscripción de la lista presidencial de Perú Primero, debido que Mario Vizcarra tiene una sentencia por peculado en el 2005.

Perú Primero alega que la decisión del JEE de Centro 1 no está bien sustentada. Foto: composición Jazmin Ceras/La República.
Perú Primero alega que la decisión del JEE de Centro 1 no está bien sustentada. Foto: composición Jazmin Ceras/La República.

Mario Vizcarra busca seguir en carrera electoral. El Jurado Especial Electoral de Lima Centro 1 concedió el recurso de apelación al partido Perú Primero contra la tacha que se presentó a la candidatura presidencial del hermano de Martín Vizcarra y que lo dejó de manera preliminar fuera de las Elecciones 2026.

De esta manera, será el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) quien evaluará el caso a través de una audiencia y emitirá un pronunciamiento definitivo que determine el futuro de Mario Vizcarra de cara a esta contienda electoral.

"Conceder el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano José Luis Alvarado González, personero legal titular de la organización política Perú Primero, contra la resolución N.° 00065-2026 de fecha 3 de enero de 2026, que declaró fundadas las tachas formuladas por los ciudadanos Jeanpier Miguel Valverde Ortega, Luis Miguel Caya Salazar y Edwin Roberto Huamaní Pérez", dice la resolución que accedió La República.

Horas antes de que se concediera el recurso, el JEE de Lima lo declaró inadmisible por la falta de pago. Ahora, la admisión influyó porque el personero legal de la agrupación, José Alvarado Gonzáles, acreditó el pago de 45 soles para completar el monto exigido de 1.650 soles.

El pasado 5 de enero, el JEE de Lima Centro 1 declaró improcedente la formula presidencial de Perú Primero tras declarar fundada las tachas que presentaron tres ciudadanos contra Mario Vizcarra por no consignar en su hoja de vida una sentencia de peculado, durante el 2005.

Los ciudadanos citaron la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), la cual señala que está prohibido que una persona postule como candidata a la Presidencia de la República cuando cuenta con una sentencia por el delito de peculado, incluso si dicha sentencia ha sido cumplida y la persona ha sido rehabilitada.

Precisaron, además, que el Tribunal Constitucional no emitió una decisión con respecto a los sentenciados por peculado y que, por ello, el impedimento para postular es permanente. Asimismo, indicaron que el Tribunal Constitucional nunca declaró inconstitucional la Ley N.° 30717, ya que en su momento no se alcanzaron los cinco votos necesarios, motivo por el cual dicha ley continúa vigente y excluye a Vizcarra de los procesos electorales.

Mario Vizcarra: “Una decisión sin pies ni cabeza”

Al respecto, Mario Vizcarra cuestionó la decisión que declaró improcedente la inscripción de la lista presidencial de Perú Primero y aseguró que no dará marcha atrás y confía en que la decisión sea revertida.

"Lo del JEE es realmente inaudito: primero admiten mi lista y luego aceptan la tacha. Una decisión sin pies ni cabeza que ignora la ley. Confiamos plenamente en que el JNE pondrá orden, corregirá este despropósito y hará respetar la Constitución. ¡No me van a doblegar!", escribió.

