HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

PNP sigue bajo la mira: habrían facilitado fuga de Óscar Acuña | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Pedro Castillo asegura que Maricarmen Alva le pidió dos ministerios a cambio de quedarse en la Presidencia hasta 2026

Durante sus alegatos finales, el expresidente también volvió a ratificar que el juicio en su contra no era por un tema legal, sino por uno político.

Maricarmen Alva le habría dicho a Pedro Castillo que tiene que "compartir el Gobierno". Foto: composición LR
Maricarmen Alva le habría dicho a Pedro Castillo que tiene que "compartir el Gobierno". Foto: composición LR | Según Pedro Castillo, Maricarmen Alva le habría dicho que tiene que "compartir el Gobierno". Foto: composición LR

El expresidente Pedro Castillo aprovechó su intervención en la última audiencia judicial antes de la lectura de su sentencia (programada para el 26 de noviembre) para lanzar una grave acusación contra la exjefa del Parlamento, Maricarmen Alva.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Castillo aseguró que la congresista condicionó su apoyo para que culminara su mandato a la entrega de dos ministerios. Según el exmandatario, la petición se hizo en un viaje en helicóptero a la 'Ciudad del Bicentenario' en Ancón, donde Alva supuestamente le dijo: "Necesito dos ministerios para que te quedes hasta el 2026".

TE RECOMENDAMOS

FERNANDO OLIVERA LLEGA A 'LA VERDAD A FONDO' CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Retraso de la Policía permitió fuga de Óscar Acuña Peralta: operativo se realizó cinco días después de la orden

lr.pe

El exmandatario continúa su relato indicando que pensó que se trataba de una broma, por lo que le respondió: "¿Cuándo iremos a Contumazá? (ciudad de Cajamarca)", pero Alva le ratificó que su pedido era en serio: "Me vas a dar o no me vas a dar. Tienes que compartir el Gobierno".

Este habría sido uno de los motivos por el cual terminaron vacándolo y colocando a Dina Boluarte, según el propio Castillo. "Yo no me sometí a eso", indicó el exmandatario. Asimismo, agregó que al final, Alva concluyó diciéndole: "Si no me vas a dar los dos ministerios, quiero que no me toques a los agroexportadores de Ica porque ahí trabaja mi marido".

¿Por qué es el juicio oral contra Pedro Castillo?

El principal proceso judicial que ha llevado a Castillo a la antesala de una lectura de sentencia está centrado en el presunto delito de rebelión, tipificado en el Código Penal. Esta acusación surge directamente del mensaje a la nación emitido el 7 de diciembre de 2022, donde el entonces mandatario anunció la disolución inconstitucional del Congreso de la República, la instauración de un "gobierno de excepción" y la reorganización de diversas instituciones.

Para la Fiscalía, este acto configuró un intento de autogolpe de Estado, por el cual también se le imputan los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Más allá de este proceso por el quiebre institucional, Castillo también es investigado en otros expedientes por graves casos de corrupción supuestamente ocurridos durante sus 18 meses de gestión. La Fiscalía sostiene la tesis de que el exmandatario lideró una organización criminal enquistada en el aparato estatal.

Estas indagatorias abarcan presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión agravada relacionados con licitaciones de obras públicas, como el caso del Puente Tarata III, las supuestas irregularidades en la compra de biodiésel en Petroperú, y los presuntos favores en ascensos militares y policiales.

Si bien la fase de juicio oral actual se enfoca en el caso de rebelión, la conclusión de este proceso abriría el camino para que el expresidente enfrente las demás acusaciones por corrupción, las cuales involucran a su entorno familiar, exministros y colaboradores cercanos.

Notas relacionadas
Congreso protagoniza tenso cruce con Raúl Noblecilla por la inhabilitación de Pedro Castillo y Betssy Chávez: esto pasó

Congreso protagoniza tenso cruce con Raúl Noblecilla por la inhabilitación de Pedro Castillo y Betssy Chávez: esto pasó

LEER MÁS
Delia Espinoza no presentó un proyecto ley al Congreso para liberar a Pedro Castillo

Delia Espinoza no presentó un proyecto ley al Congreso para liberar a Pedro Castillo

LEER MÁS
Es falso que Vladímir Putin se pronunció a favor de Pedro Castillo en el contexto de su juicio por el intento de golpe de Estado

Es falso que Vladímir Putin se pronunció a favor de Pedro Castillo en el contexto de su juicio por el intento de golpe de Estado

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Docentes del Sutep protestan dentro del Congreso contra Rospigliosi por votación de ley de pensiones

Docentes del Sutep protestan dentro del Congreso contra Rospigliosi por votación de ley de pensiones

LEER MÁS
Embajador de Ucrania: “El Perú compró avión que ya no se fabrica”

Embajador de Ucrania: “El Perú compró avión que ya no se fabrica”

LEER MÁS
Retraso de la Policía permitió fuga de Óscar Acuña Peralta: operativo se realizó cinco días después de la orden

Retraso de la Policía permitió fuga de Óscar Acuña Peralta: operativo se realizó cinco días después de la orden

LEER MÁS
Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

LEER MÁS
Betssy Chávez: Poder Judicial dicta 5 meses de prisión preventiva contra exministra y ordena su captura

Betssy Chávez: Poder Judicial dicta 5 meses de prisión preventiva contra exministra y ordena su captura

LEER MÁS
Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025