Mario Vizcarra tras sentencia de su hermano Martín Vizcarra: "El partido no morirá (...) aquí estoy para reemplazarlo"

Mario Vizcarra tomará el lugar de su hermano en las Elecciones 2026. Foto: Composición/LR

Primeras reacciones. Mario, hermano de Martín Vizcarra, se pronunció luego de que el Poder Judicial condenó a su familiar a 15 años de cárcel por el delito de cohecho (soborno) en el marco de los casos Lomas de Ilo y Hospital en Moquegua. Durante un mitin a las afueras de la sede del Poder Judicial, Mario aseguró brindó un discurso político y aseguró que tomará el lugar de su hermano con miras a las Elecciones 2026.

Noticia en desarrollo...