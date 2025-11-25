Pedro Castillo no anunció que será candidato presidencial para las elecciones generales del 2026

LO FALSO:

Pedro Castillo anunció que será candidato presidencial para las elecciones generales del 2026, ¿votarías por él?

LO VERDADERO:

El partido Juntos por el Perú anunció que el expresidente participará en su plancha electoral, pero como diputado con el número 1 de la lista.

El 30 de junio de 2022, Pedro Castillo renunció a Perú Libre, el partido político de izquierda que lo llevó a ser uno de los presidentes del Perú. Este hecho se dio luego de que, en esa misma semana, el Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre haya solicitado la renuncia al exmandatario argumentado que sus "políticas emprendidas por su gobierno no guardan consecuencia con lo prometido en campaña electoral".

Tras el intento fallido del golpe de Estado de diciembre de 2022, Pedro Castillo no estuvo en ningún partido político, pero sí fue acogido por simpatizantes. Ya avanzado su juicio, que está a la espera de su última audiencia para el 26 de noviembre de 2025, el partido Juntos por el Perú anunció que el ahora investigado expresidente será parte de su campaña por las elecciones 2026.

Publicaciones desinformativas por la red social de Facebook. Foto: capturas de pantalla.

En este contexto, se ha viralizado por redes sociales que Pedro Castillo supuestamente postularía para la presidencia en la plancha de Juntos por el Perú para el 2026. No obstante, esta narrativa es engañosa.

Al momento de esta verificación, el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 17.000 reacciones, 4.300 comentarios y fue 662 veces compartido por distintos usuarios.

Pedro Castillo sí postulará con Juntos por el Perú, pero para el senado

Para revisar la supuesta candidatura a la presidencia de Pedro Castillo, realizamos una búsqueda con palabras clave en la interfaz de Google. Encontramos que el partido Juntos por el Perú es quien lo ha nominado en sus filas para las elecciones generales. En ese sentido, consultamos la información a la página oficial del partido. En ella, está anclado un archivo donde se indica que el candidato a la presidencia por este partido es Roberto Herlbert Palomino Sánchez, no el expresidente.

Plancha presidencial de Juntos por el Perú. Foto: captura de pantalla.

Con la pista, buscamos con el filtro rápido de Google el apellido "Castillo", pero no encontramos en los documentos de la plancha presidencial, senado y diputados el nombre del expresidente, pero sí que algunas posiciones están como designadas.

Anuncio de postulación de Pedro Castillo en el partido de Juntos por el Perú. Foto: difusión

Luego de esta revisión, realizamos una búsqueda en sus cuentas oficiales de Juntos por el Perú por redes sociales y encontramos que uno de los designados al senado, con el número 1, es Pedro Castillo, quien también en uno de sus juicios aprovechó en hacer un acto proselitista a favor del partido Juntos por el Perú. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

Conclusión

Pedro Castillo no postulará a la presidencia, pero sí al senado con el partido Juntos por el Perú. Tras realizar búsquedas con palabras clave, encontramos que postulará con el número 1 junto al partido de izquierdas. Además, en una de sus audiencias por el juicio del intento fallido de golpe de Estado el expresidente realizó un acto proselitista

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.