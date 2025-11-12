El colectivo Generación Z convocó a una nueva jornada de protestas este 14 de noviembre. Foto: La República | Difusión.

El colectivo juvenil Generación Z confirmó que este 14 de noviembre (14N) se llevará a cabo un paro nacional con una marcha central en Lima y movilizaciones en varias regiones del país. La convocatoria, difundida en redes sociales, llama a la ciudadanía a concentrarse frente al Palacio de Justicia desde las 4.00 p. m.

De acuerdo con el grupo organizador, esta jornada de protesta busca exigir justicia por Eduardo Ruiz Sanz, joven que falleció durante las manifestaciones del pasado 15 de octubre. Para la Generación Z, su caso simboliza la impunidad con la que se ha respondido a las demandas sociales y la necesidad de mantener viva la memoria de las víctimas de la represión.

El colectivo denunció que el Estado continúa aplicando medidas de criminalización de la protesta, como detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. En ese sentido, señalaron que el 14N será una jornada pacífica, pero firme, para defender el derecho a movilizarse sin miedo ni persecución.

La Generación Z precisó que el paro nacional será descentralizado y contará con adhesión en regiones como Puno, Arequipa, Cusco, Lambayeque y Ayacucho. En otras zonas, como La Libertad y Piura, colectivos locales aún evalúan su participación, mientras que algunas federaciones sindicales han anunciado acciones paralelas.

¿Qué busca la Generación Z con el paro este 14 de noviembre?

De acuerdo con sus voceros, la Generación Z busca visibilizar el descontento juvenil ante la crisis política y exigir justicia para las víctimas de la represión estatal. Según indican, el 14 de noviembre será una jornada simbólica para reafirmar que la protesta es un derecho, no un delito.

El movimiento juvenil también rechaza la narrativa oficial que asocia las marchas con actos violentos. Aseguran que las movilizaciones serán pacíficas y que el propósito es abrir espacios de diálogo genuino con las autoridades, sin persecución ni estigmatización.

El paro nacional del 14 de noviembre se suma a una serie de manifestaciones impulsadas por colectivos juveniles y organizaciones civiles. Estas buscan reflejan el malestar ciudadano frente al manejo político del país y la falta de canales efectivos para expresar demandas sociales sin represión.