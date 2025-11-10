Generación Z convoca movilización para el 14 de noviembre en protesta por inseguridad ciudadana | Composición LR | Foto: Carlos Contreras/Sebastián Blanco/LR

Generación Z convoca movilización para el 14 de noviembre en protesta por inseguridad ciudadana | Composición LR | Foto: Carlos Contreras/Sebastián Blanco/LR

Miembros de la Generación Z han convocado una nueva movilización para este viernes 14 de noviembre. A la protesta se sumarán otros gremios, como transportistas y universitarios, en respuesta al incremento de la inseguridad ciudadana y a la sensación de impunidad que persiste tras el asesinato de Eduardo Ruiz, conocido como “Truko”, durante la marcha del pasado 15 de octubre.

Frente a este panorama, algunos padres de familia y miembros del sector educativo han expresado su preocupación por las posibles afectaciones al tránsito y al desarrollo de las clases presenciales, tal como ocurrió en anteriores paralizaciones. No obstante, el Ministerio de Educación (Minedu) no ha anunciado ningún cambio en el cronograma, por lo que las clases se realizarán con normalidad.

¿Se suspenderán las clases por la movilización del 14 de noviembre?

De acuerdo con el calendario del Ministerio de Educación, el 14 de noviembre no se suspenderán las clases escolares. A diferencia de paralizaciones anteriores, la convocatoria de esa fecha incluirá a los transportistas, aunque estos no paralizarán sus operaciones ni realizarán un paro de transporte. “La inseguridad sigue fuerte e inestable para nosotros y nuestras familias”, precisó Walter Carrera, vocero de la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani), a este medio.

Por el momento, las clases se mantienen de manera presencial, y cualquier modificación será comunicada por la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) a través de sus canales oficiales y La República.

¿Qué día terminan las clases escolares 2025 en Perú?

Según el cronograma oficial del Ministerio de Educación (Minedu), las clases del año escolar 2025 culminarán el viernes 19 de diciembre. En esa fecha, los estudiantes de las instituciones educativas públicas de todo el país darán por finalizadas las actividades correspondientes al cuarto y último bloque del periodo lectivo.

