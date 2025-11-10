Congreso insiste en criminalizar protestas: proponen hasta 10 años de cárcel a quienes se cubran el rostro en marcha

Buscan penalizar con años de cárcel a quienes oculten su rostro en protestas social. Foto: LR

Buscan penalizar con años de cárcel a quienes oculten su rostro en protestas social. Foto: LR

Una vez más el Congreso insiste en criminalizar las protestas en el país. La congresista Elizabeth Medina de Somos Perú, presentó el Proyecto de Ley N.º 13104/2025-CR, que propone hasta 10 años de cárcel a quienes se cubran el rostro durante las movilizaciones. Además, esta iniciativa también busca penalizar a quienes lleven a menores o personas con discapacidad a las protestas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Proyecto de ley

La propuesta presentada por la congresista tiene como objetivo modificar los artículos 315° y 452° del Código Penal para imponer penas más severas a quienes participen en disturbios, cubriéndose el rostro con elementos como mascaras o pasamontañas. Según la iniciativa, las personas que utilicen estos recursos podrían enfrentar de 8 a 10 años de prisión, además de multas de hasta 500 días.

TE RECOMENDAMOS EN CAMPAÑA 2026 Y BETSSY CHÁVEZ EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

También contempla sanciones para quienes lleven a menores de edad o personas con discapacidad a protestas donde se produzcan actos de violencia, estableciendo penas que incluyen desde prestación de servicios comunitarios hasta multas de 90 días.

Según Medina, el uso de elementos que ocultan el rostro dificulta la identificación de los responsables de actos delictivos, lo que, según ella, fomenta la impunidad.

“Es lógico también proteger el derecho a la integridad física y a la propiedad pública y privada, siendo necesario facilitar y lograr la identificación de quienes infringen esos derechos y aprovechan el anonimato para delinquir y manchar una protesta pacífica”, se lee en el documento.

Hasta 10 años de cárcel por usar pirotécnicos en protestas

En este contexto, el congresista de Somos Perú, Héctor Valer, también presentó un proyecto de ley que propone sancionar entre 6 y 10 años con cárcel el uso de pirotécnicos o explosivos como armas de ataque durante las protestas. La iniciativa busca castigar a quienes empleen estos materiales contra miembros de la Policía Nacional o contra civiles en una manifestación.

Según el Proyecto de Ley N.º 12986/2025-CR, presentado el viernes 24 de octubre, la medida tiene como objetivo “reforzar la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos”.

El documento plantea incorporar un nuevo párrafo al Código Penal, el cual establece que “quien, en el marco de una protesta social, utilice productos pirotécnicos o explosivos con el propósito de causar daño, intimidar o poner en peligro la vida de las fuerzas del orden o de cualquier persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez años”.

“Si se producen lesiones graves o muerte de personas como resultado de estas acciones, la pena será no menor de diez ni mayor de quince años”, remarcan.

La iniciativa cuenta con el respaldo de otros miembros de la bancada de Somos Perú, entre ellos Ana Zegarra Saboya, Óscar Zea Choquechambi, José Bernardo Pazo Nunura y tres legisladores más.

Cabe señalar que Héctor Valer pertenece al mismo partido que el presidente José Jerí. Durante las recientes protestas contra la gestión del nuevo mandatario, se registró el uso de pirotecnia por parte de algunos manifestantes.