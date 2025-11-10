HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

Congreso insiste en criminalizar protestas: proponen hasta 10 años de cárcel a quienes se cubran el rostro en marcha

La congresista Elizabeth Medina, de Somos Perú, presentó un proyecto de ley que busca penalizar a quienes oculten sus rostros durante las protestas. Asimismo, a quienes lleven a menores o personas con discapacidad a estas movilizaciones. 

Buscan penalizar con años de cárcel a quienes oculten su rostro en protestas social. Foto: LR
Buscan penalizar con años de cárcel a quienes oculten su rostro en protestas social. Foto: LR

Una vez más el Congreso insiste en criminalizar las protestas en el país. La congresista Elizabeth Medina de Somos Perú, presentó el Proyecto de Ley N.º 13104/2025-CR, que propone hasta 10 años de cárcel a quienes se cubran el rostro durante las movilizaciones. Además, esta iniciativa también busca penalizar a quienes lleven a menores o personas con discapacidad a las protestas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Proyecto de ley

La propuesta presentada por la congresista tiene como objetivo modificar los artículos 315° y 452° del Código Penal para imponer penas más severas a quienes participen en disturbios, cubriéndose el rostro con elementos como mascaras o pasamontañas. Según la iniciativa, las personas que utilicen estos recursos podrían enfrentar de 8 a 10 años de prisión, además de multas de hasta 500 días.

TE RECOMENDAMOS

EN CAMPAÑA 2026 Y BETSSY CHÁVEZ EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

lr.pe

También contempla sanciones para quienes lleven a menores de edad o personas con discapacidad a protestas donde se produzcan actos de violencia, estableciendo penas que incluyen desde prestación de servicios comunitarios hasta multas de 90 días.

Según Medina, el uso de elementos que ocultan el rostro dificulta la identificación de los responsables de actos delictivos, lo que, según ella, fomenta la impunidad.

“Es lógico también proteger el derecho a la integridad física y a la propiedad pública y privada, siendo necesario facilitar y lograr la identificación de quienes infringen esos derechos y aprovechan el anonimato para delinquir y manchar una protesta pacífica”, se lee en el documento.

Hasta 10 años de cárcel por usar pirotécnicos en protestas

En este contexto, el congresista de Somos Perú, Héctor Valer, también presentó un proyecto de ley que propone sancionar entre 6 y 10 años con cárcel el uso de pirotécnicos o explosivos como armas de ataque durante las protestas. La iniciativa busca castigar a quienes empleen estos materiales contra miembros de la Policía Nacional o contra civiles en una manifestación.

Según el Proyecto de Ley N.º 12986/2025-CR, presentado el viernes 24 de octubre, la medida tiene como objetivo “reforzar la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos”.

PUEDES VER: Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

lr.pe

El documento plantea incorporar un nuevo párrafo al Código Penal, el cual establece que “quien, en el marco de una protesta social, utilice productos pirotécnicos o explosivos con el propósito de causar daño, intimidar o poner en peligro la vida de las fuerzas del orden o de cualquier persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez años”.

“Si se producen lesiones graves o muerte de personas como resultado de estas acciones, la pena será no menor de diez ni mayor de quince años”, remarcan.

La iniciativa cuenta con el respaldo de otros miembros de la bancada de Somos Perú, entre ellos Ana Zegarra Saboya, Óscar Zea Choquechambi, José Bernardo Pazo Nunura y tres legisladores más.

Cabe señalar que Héctor Valer pertenece al mismo partido que el presidente José Jerí. Durante las recientes protestas contra la gestión del nuevo mandatario, se registró el uso de pirotecnia por parte de algunos manifestantes.

Notas relacionadas
Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

LEER MÁS
Norma Martínez: “La libertad y el respeto son valores básicos, no de una ideología”

Norma Martínez: “La libertad y el respeto son valores básicos, no de una ideología”

LEER MÁS
PNP tiene en la mira a tiktokers y a La República: revelan documento secreto sobre marchas de la Generación Z

PNP tiene en la mira a tiktokers y a La República: revelan documento secreto sobre marchas de la Generación Z

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

LEER MÁS
Rosa María Palacios ante compra de raciones en EE. UU.: “López Aliaga pretende que los peruanos coman como en Miami”

Rosa María Palacios ante compra de raciones en EE. UU.: “López Aliaga pretende que los peruanos coman como en Miami”

LEER MÁS
IDL exige la salida de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino por ser "actor político"

IDL exige la salida de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino por ser "actor político"

LEER MÁS
Novio de Kelly Portalatino, sentenciado a prisión en 2017 por robo, pasaba hasta 8 horas en despacho de la congresista

Novio de Kelly Portalatino, sentenciado a prisión en 2017 por robo, pasaba hasta 8 horas en despacho de la congresista

LEER MÁS
Karen Paniagua anuncia que postulará al Congreso con partido de Phillip Butters: "Me siento lista para dar todo por mi Perú"

Karen Paniagua anuncia que postulará al Congreso con partido de Phillip Butters: "Me siento lista para dar todo por mi Perú"

LEER MÁS
Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

Youtuber Ariana Bolo Arce denuncia que su contadora y amiga cercana la estafó con S/40.000: "Se largó a España"

Venezuela vence a Haití por el Mundial sub 17: la Vinotinto pasa como primero del grupo E

Política

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025