Mauricio Ruiz: Familiares de víctimas de protestas de 2022 organizan vigilia en Ayacucho

La Asociación de Víctimas del 15 de diciembre de 2022 convocó a una vigilia y plantón este jueves 16 de octubre en la Plaza de Armas de Huamanga. El acto busca rendir homenaje a Mauricio Ruiz, joven fallecido durante la marcha nacional contra el Gobierno de José Jerí.

Vigilia y plantón está convocada para las 4 de la tarde frente a la catedral de Huamanga. Foto: composición LR
Familiares de las víctimas de la represión en Ayacucho, ocurrida en diciembre de 2022, convocaron a una nueva jornada de protesta y memoria tras la muerte de Mauricio Ruiz, joven que perdió la vida durante la marcha nacional del miércoles 15 de octubre. La Asociación de Víctimas informó que la vigilia se realizará hoy a las 4 de la tarde en la Plaza de Armas de Huamanga, frente a la catedral, para exigir justicia y rechazar la impunidad que, aseguran, se mantiene desde las muertes registradas durante el gobierno de Dina Boluarte.

El colectivo responsabilizó públicamente al “pacto mafioso entre José Jerí y el Congreso” por las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Ruiz, y señaló que el Estado no ha aprendido de los hechos ocurridos hace casi tres años. “Exigimos justicia, la represión no puede seguir siendo la respuesta frente a la protesta social”, señalaron los organizadores a través de sus redes sociales.

Como se recuerda, Ayacucho fue una de las regiones más golpeadas por la violencia estatal durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. En aquella ocasión, diez personas fueron asesinadas por disparos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

