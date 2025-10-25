HOYSuscripcion LR Focus

Reportan incendio de gran magnitud en Cercado de Lima
Política

Generación Z convoca a un nuevo paro nacional para este 14 de noviembre

El colectivo juvenil autodenominado Generación Z llama a una jornada de protesta en todo el país para exigir justicia para Eduardo Ruiz y las víctimas de la represión estatal.

Nueva movilización será este 14 de noviembre.
Nueva movilización será este 14 de noviembre.

Tras la movilización convocada para este 25 de octubre, Generación Z convocó a un paro nacional desde el Palacio de Justicia para el próximo viernes 14 de noviembre, con el fin de exigir justicia para el joven manifestante Eduardo Ruiz Sanz, asesinado durante las protestas del último 15 de octubre y las víctimas de represión policial del Gobierno.

El colectivo denunció que el Estado ha respondido con represión, detenciones arbitrarias y señaló que los jóvenes no tienen canales institucionales legítimos para plantear sus reclamos.

Para la juventud movilizada, esta jornada no es solo una protesta puntual, sino un punto de inflexión: apuntan a articular movilizaciones descentralizadas en regiones y esperan contar con el apoyo de sindicatos de transporte, universitarios y colectivos ciudadanos. Generación Z plantea que la movilización abarque desde paro de actividades hasta marchas.

PUEDES VER: Marcha de Generación Z llegó de forma pacífica a Palacio de Justicia tras recorrer calles de Centro de Lima y Lince

lr.pe

Marcha de este 25 de octubre recorrió el Centro de Lima en homenaje a Eduardo Ruiz

Cientos de jóvenes del colectivo Generación Z y ciudadanos marcharon este sábado 25 de octubre desde la Plaza Francia hasta el Palacio de Justicia, en una movilización pacífica que rindió homenaje a Eduardo Ruiz Sanz, el joven fallecido durante las protestas contra el Gobierno. Los manifestantes portaron pancartas, banderas y retratos del rapero y otras víctimas de la represión policial, exigiendo justicia y el fin de la represión policial.

Durante el recorrido, la columna de manifestantes pasó por avenidas céntricas como Arequipa y Nicolás de Piérola, y realizó plantones frente a canales de televisión. También se realizaron actos simbólicos, como encendidos de velas y minutos de silencio.

Al cierre de la jornada, el colectivo reafirmó su compromiso de continuar con las movilizaciones y anunció la convocatoria a un nuevo paro nacional para el próximo 14 de noviembre. Según Generación Z, esta será una protesta descentralizada en todas las regiones del país y buscará articular a sindicatos, universidades y organizaciones sociales para mantener viva la demanda de justicia y cambio político.

