¿Ya hay fecha para las inscripciones COAR 2026? Lo que se sabe vía Minedu

La postulación se realizará en una plataforma oficial y los resultados se publicarán únicamente por canales del Minedu. | Foto: El Peruano/Minedu/Composición LR

La postulación se realizará en una plataforma oficial y los resultados se publicarán únicamente por canales del Minedu. | Foto: El Peruano/Minedu/Composición LR

El Ministerio de Educación (Minedu) puso en marcha el Proceso Único de Admisión (PUA) a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) 2026, tras la emisión de la Resolución Viceministerial N.º 007-2026-MINEDU. Este proceso permitirá el acceso a 2.650 vacantes para estudiantes sobresalientes del segundo grado de secundaria de instituciones educativas públicas a nivel nacional.

La convocatoria se desarrollará de manera virtual y gratuita, conforme a las disposiciones establecidas en las bases oficiales aprobadas por el sector Educación. El proceso se encuentra dirigido a escolares que cumplan con los requisitos académicos y administrativos definidos por el Minedu.

TE RECOMENDAMOS ¿LÓPEZ CHAU ESTUVO EN LURIGANCHO? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica

COAR 2026: ¿cuándo serán las inscripciones, según Minedu?

De acuerdo con la información oficial, las inscripciones al Proceso Único de Admisión COAR 2026 se iniciarán el lunes 12 de enero y se extenderán hasta el 30 de enero. Todo el procedimiento se realizará de forma virtual y sin costo para las familias.

Aspectos clave del proceso de inscripción del COAR:

Inicio de inscripciones: lunes 12 de enero.

Cierre de inscripciones: jueves 30 de enero.

Modalidad: virtual.

Costo: gratuito.

Dirigido a: estudiantes del segundo grado de secundaria de colegios públicos.

El Minedu precisó que la postulación debe realizarse a través de la plataforma oficial habilitada para el proceso COAR.

Minedu aprueba las bases del Proceso Único de Admisión COAR 2026: puntos importantes

Las bases del PUA COAR 2026 regulan todas las etapas del proceso de admisión y establecen las condiciones que deben cumplir los postulantes a nivel nacional.

Entre los puntos principales definidos se encuentran:

Disponibilidad de 2.650 vacantes en los Colegios de Alto Rendimiento.

Evaluación estructurada en fases, según lo establecido en las bases.

Inscripción a cargo del padre, madre o tutor legal.

Publicación de resultados únicamente por canales oficiales del Minedu.

El Minedu informó que los estudiantes que acceden a los COAR reciben un servicio educativo especializado, que incluye residencia estudiantil, alimentación, materiales educativos y acompañamiento tutorial. Asimismo, tienen la posibilidad de cursar el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional.

Para mayor información sobre el Proceso Único de Admisión COAR 2026, las familias pueden ingresar a la web oficial del Minedu o comunicarse con la Mesa de Ayuda Central en los canales habilitados por la entidad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.