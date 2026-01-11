HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     
Sociedad

¿Ya hay fecha para las inscripciones COAR 2026? Lo que se sabe vía Minedu

El Minedu ya estableció bases que regulan el proceso de inscripciones a los COAR, que incluye evaluación en fases y la publicación de resultados a través de canales oficiales.

La postulación se realizará en una plataforma oficial y los resultados se publicarán únicamente por canales del Minedu.
La postulación se realizará en una plataforma oficial y los resultados se publicarán únicamente por canales del Minedu. | Foto: El Peruano/Minedu/Composición LR

El Ministerio de Educación (Minedu) puso en marcha el Proceso Único de Admisión (PUA) a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) 2026, tras la emisión de la Resolución Viceministerial N.º 007-2026-MINEDU. Este proceso permitirá el acceso a 2.650 vacantes para estudiantes sobresalientes del segundo grado de secundaria de instituciones educativas públicas a nivel nacional.

La convocatoria se desarrollará de manera virtual y gratuita, conforme a las disposiciones establecidas en las bases oficiales aprobadas por el sector Educación. El proceso se encuentra dirigido a escolares que cumplan con los requisitos académicos y administrativos definidos por el Minedu.

TE RECOMENDAMOS

¿LÓPEZ CHAU ESTUVO EN LURIGANCHO? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica

lr.pe

COAR 2026: ¿cuándo serán las inscripciones, según Minedu?

De acuerdo con la información oficial, las inscripciones al Proceso Único de Admisión COAR 2026 se iniciarán el lunes 12 de enero y se extenderán hasta el 30 de enero. Todo el procedimiento se realizará de forma virtual y sin costo para las familias.

Aspectos clave del proceso de inscripción del COAR:

  • Inicio de inscripciones: lunes 12 de enero.
  • Cierre de inscripciones: jueves 30 de enero.
  • Modalidad: virtual.
  • Costo: gratuito.
  • Dirigido a: estudiantes del segundo grado de secundaria de colegios públicos.

El Minedu precisó que la postulación debe realizarse a través de la plataforma oficial habilitada para el proceso COAR.

PUEDES VER: Sueldo docente: Minedu fijó los nuevos montos para CPM y profesores contratados en 2026

lr.pe

Minedu aprueba las bases del Proceso Único de Admisión COAR 2026: puntos importantes

Las bases del PUA COAR 2026 regulan todas las etapas del proceso de admisión y establecen las condiciones que deben cumplir los postulantes a nivel nacional.

Entre los puntos principales definidos se encuentran:

  • Disponibilidad de 2.650 vacantes en los Colegios de Alto Rendimiento.
  • Evaluación estructurada en fases, según lo establecido en las bases.
  • Inscripción a cargo del padre, madre o tutor legal.
  • Publicación de resultados únicamente por canales oficiales del Minedu.

El Minedu informó que los estudiantes que acceden a los COAR reciben un servicio educativo especializado, que incluye residencia estudiantil, alimentación, materiales educativos y acompañamiento tutorial. Asimismo, tienen la posibilidad de cursar el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional.

Para mayor información sobre el Proceso Único de Admisión COAR 2026, las familias pueden ingresar a la web oficial del Minedu o comunicarse con la Mesa de Ayuda Central en los canales habilitados por la entidad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
COAR 2026: cómo postular a Colegios de Alto Rendimiento y en qué regiones se rinde el examen de admisión

COAR 2026: cómo postular a Colegios de Alto Rendimiento y en qué regiones se rinde el examen de admisión

LEER MÁS
El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

LEER MÁS
Escolares tacneños ganan medalla de bronce en competencia internacional en Corea

Escolares tacneños ganan medalla de bronce en competencia internacional en Corea

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Actriz de cine peruano asesina a su pareja con arma blanca tras fuerte discusión en Puno

Actriz de cine peruano asesina a su pareja con arma blanca tras fuerte discusión en Puno

LEER MÁS
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

LEER MÁS
Madre y sus tres hijos fallecen tras ser impactados por un rayo cuando estaban en una cabaña en Apurímac

Madre y sus tres hijos fallecen tras ser impactados por un rayo cuando estaban en una cabaña en Apurímac

LEER MÁS
Voraz incendio código 3 consumió viviendas en quinta en el Cercado de Lima: 13 familias damnificadas

Voraz incendio código 3 consumió viviendas en quinta en el Cercado de Lima: 13 familias damnificadas

LEER MÁS
Promoción del DNI electrónico 3.0 a S/ 30: ¿hasta qué mes del 2026 estará vigente, según Reniec?

Promoción del DNI electrónico 3.0 a S/ 30: ¿hasta qué mes del 2026 estará vigente, según Reniec?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Perú vs Brasil EN VIVO HOY: trasmisión del partido por la fecha 3 de la Kings World Cup Nations

Película peruana 'Uyariy' suma nuevas funciones tras controversia con Cineplanet: ¿en qué salas está disponible hoy 11 de enero?

[Latina, En Vivo] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Rebaza Acosta HOY por la Liga Peruana de Vóley?

Sociedad

Detienen a extranjero con explosivos en Piura: confesó que le pagarían S/100 para atacar un gimnasio

Campaña de DNI electrónico gratis en Miraflores este 12 de enero: revisa horarios de atención

Asesinan a barbero y hieren de bala a otro dentro de su local en Comas: una de las víctimas sería dueño del negocio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

JEE rechazó tacha contra plancha presidencial de Avanza País: estos son los argumentos

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025