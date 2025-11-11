Paro nacional del 14 de noviembre: ¿Qué regiones se plegarán a la jornada?

Créditos: URPI-LR

La movilización nacional, convocada por la denominada Generación Z, para este 14 de noviembre ha generado distintas respuestas en las regiones del país. En Cusco, Puno y Lambayeque, diversos gremios juveniles han confirmado su participación, mientras que en La Libertad y Loreto se descartó la medida.

Puno exigirá justicia

El presidente del Consejo Provincial de la Juventud de San Román, Luis Ángel Condori Yapu, confirmó que la región Puno se unirán a la protesta nacional. Al respecto, indicó que la concentración será a partir de las 3:00 p.m. en la Plaza de Armas de Juliaca, desde allí recorrerán las principales calles de la ciudad.

“Nuestro propósito es denunciar la impunidad y el avance de la criminalidad que se vive en varias zonas del país”, afirmó, subrayando que la protesta será pacífica pero firme en sus demandas.

Lambayeque: gremios y sindicatos marcharán

El dirigente del Frente Unitario Regional (FUR) de Lambayeque, Erwin Salazar Vásquez, confirmó que el colectivo que representa participará de la marcha convocada para este viernes 14 de noviembre. La concentración en la ciudad de Chiclayo será en el parque Obrero desde las 4 p. m.

Salazar Vásquez apuntó que organizaciones como la CGTP, Federación de Pueblos Jóvenes, gremios universitarios, sindicatos de los distritos azucareros y otros marcharán por las principales calles de la capital lambayecana de forma pacífica para rechazar al gobierno de José Jerí y exigir mejores estrategias contra la inseguridad ciudadana.

Arequipa confirma su presencia e invoca a la juventud

En Arequipa, miembros de la Generación Z confirmaron su presencia este 14 de noviembre. Asimismo, a través de un conversatorio en el que participaron figuras como Pedro Francke y Tito Catacora invocaron a la población a plegarse a la lucha.

Trujillo e Iquitos no se sumarán

Por el contrario, en Trujillo, los integrantes de la Generación Z y otros colectivos descartaron su participación en la marcha. "Por ahora, no vamos a participar en esta nueva convocatoria. Si bien es cierto que en la primera marcha participaron varios gremios, como jóvenes, animalistas y ambientalistas, esta vez no lo haremos por situaciones ajenas”, expresó Guillermo Alarco, integrante del Comité Jóvenes por La Libertad.

En Loreto, el Comité del Agua y otros gremios también descartaron su participación. Su dirigente, José Manuyama, informó que tienen programada una movilización propia para el 19 de noviembre, centrada en la problemática de la minería ilegal en la cuenca del río Nanay.

Piura evalúa la medida

Por su parte, los gremios de Piura aún no han confirmado su participación, aunque en redes sociales circula un afiche con la convocatoria para las 4:00 p.m. y señalan como punto de partida la Plazuela Merino.