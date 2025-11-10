Puno se une a movilización nacional convocada por Generación Z contra el Congreso
Delegaciones juveniles recorren regiones como Juliaca y Puno para sumar organizaciones sociales a la protesta del 14 y 15 de noviembre en Lima, denunciando el alto índice de criminalidad y la impunidad que afecta al país.
Puno fue escenario de un encuentro entre miembros de la Generación Z y diversas organizaciones sociales de Juliaca, con el objetivo de reforzar la convocatoria a la movilización nacional programada para los días 14 y 15 de noviembre en la capital del país. Los jóvenes señalaron que la protesta busca visibilizar el alto índice de criminalidad que atraviesan distintas regiones y exigir justicia frente a la impunidad que, aseguran, se ha normalizado en el país.
Jean Villanueva, representante de la Generación Z en Lima, explicó que la movilización está dirigida principalmente contra el Congreso de la República, al que responsabilizan de la crisis política y social. “Nuestro propósito es denunciar la impunidad y el avance de la criminalidad que se vive en varias zonas del país”, afirmó, subrayando que la protesta será pacífica pero firme en sus demandas.
Los organizadores indicaron que ya han recorrido varias regiones, entre ellas Puno, donde sostuvieron reuniones con colectivos sociales y juveniles. En dichos encuentros se acordó participar activamente en las marchas locales en Juliaca y Puno, como parte de la estrategia de articulación nacional.
“Hemos venido con la consigna de invitarlos a todos a la gran movilización nacional porque nos están matando, nos están asesinando todos los días. ¿De qué nos sirve el estado de emergencia?”, expresó Villanueva, cuestionando la falta de resultados de las medidas de seguridad implementadas por el gobierno.
El contexto político en Puno también alimenta la protesta. Tras la declaratoria de “personas no gratas” a congresistas y al presidente, debido a la negativa de otorgar salvoconducto a la expremier Betssy Chávez, la Generación Z manifestó que se trata de un acto de persecución política. Este tema, señalaron, también será parte de la agenda de las regiones que se sumen a la movilización.
“Es una persecución política, por eso salgamos a las calles este 14 y 15. Luchemos contra las injusticias y la delincuencia”, añadieron los voceros juveniles.