PNP tiene en la mira a tiktokers y a La República: revelan documento secreto sobre marchas de la Generación Z

El documento de la PNP menciona a activistas y periodistas como Lía Valderrama y Paolo Benza, señalando que sus canales digitales fomentan protestas contra el Gobierno.

Paolo Benza y Jorge Calmet son algunos de los jóvenes citados en el informe policial | Composición: LR.
Tiktokers e influencers jóvenes son vigilados de cerca por la Policía Nacional del Perú (PNP). Un documento de inteligencia confidencial, revelado por el portal La Encerrona, muestra que la institución examinó la actividad de varios comunicadores por presuntamente “promover” las marchas de la generación Z. Además, el informe señala que este medio sería uno de los principales convocantes de la manifestación ciudadana.

El documento recopila observaciones realizadas por la División de Inteligencia de la Región Policial Lima y apunta contra activistas, tiktokers y periodistas independientes que cubrieron los eventos ocurridos durante las jornadas de protesta. Entre los mencionados figuran la activista Lía Valderrama, el periodista Paolo Benza, Jorge Calmet, entre otros.

El informe sostiene que estos canales digitales contribuyen a organizar o impulsar protestas contra el Gobierno. El seguimiento constante a figuras que informaron sobre las movilizaciones fue interpretado por varios usuarios de redes sociales como un acto de acoso por parte de la PNP hacia estos comunicadores y sus medios.

Lía Valderrama, una de las ciudadanas mencionadas en el documento policial, denunció el seguimiento de las autoridades a través de su cuenta de X (antes Twitter): “Si algo me pasa, responsabilizo a la PNP y a José Jerí”, escribió.

Generación Z convoca a un nuevo paro nacional para este 14 de noviembre

Pese a las observaciones, las marchas continúan. Después de la marcha realizada el 25 de octubre, el colectivo Generación Z anunció una nueva convocatoria: un paro nacional que tendrá lugar el viernes 14 de noviembre, con punto de partida en el Palacio de Justicia. La medida busca exigir justicia por el asesinato del joven manifestante Eduardo Ruiz Sanz, ocurrido durante las protestas del 15 de octubre, así como por todas las víctimas de la represión ejercida por el actual Gobierno.

La organización denunció que la respuesta del Estado ante las movilizaciones ha sido la represión y las detenciones arbitrarias. Asimismo, señalaron que los jóvenes no cuentan con espacios institucionales legítimos para expresar sus demandas, lo que los empuja a salir a las calles como única forma de hacerse escuchar.

Para los integrantes de Generación Z, esta nueva jornada marca un momento decisivo en su lucha. Su objetivo es extender la movilización a nivel nacional mediante acciones coordinadas en distintas regiones del país, con el respaldo de gremios de transporte, estudiantes universitarios y colectivos ciudadanos. Además, el paro contempla tanto la suspensión de actividades como la realización de marchas y concentraciones simultáneas.

