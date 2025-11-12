Generación Z convoca marcha nacional para este 14 de noviembre: "El mismo sistema que asesinó a Inti y Bryan sigue matando"

La Coordinadora Generación Z Unida convocó una nueva manifestación ciudadana para este 14 de noviembre. Esta marcha, que se suma a las anteriores organizadas por la generación Z, busca denunciar la violencia ejercida por instituciones políticas como la Presidencia, el Congreso y la Policía. La fecha elegida tiene un carácter simbólico, pues recuerda los hechos ocurridos en 2020, cuando ese mismo día se registró una de las mayores movilizaciones ciudadanas de los últimos años contra el régimen de Manuel Merino. En esta ocasión, los organizadores decidieron no revelar la ruta de la movilización, aunque informaron que la concentración será a las 5:30 p. m. en la Plaza Dos de Mayo.

“A cinco años de la histórica jornada del 14N de 2020, en la que nuestra generación se levantó contra el abuso y la corrupción, hoy volvemos a convocar al país a movilizarse este viernes 14 de noviembre, porque el mismo sistema que asesinó a Inti y Bryan sigue matando, saqueando y garantizando la impunidad”, señala el comunicado.

La última marcha masiva convocada por la generación Z se realizó el pasado 14 de octubre. En aquella oportunidad, la protesta se dirigió contra el recientemente ascendido al poder José Jerí. La movilización no estuvo exenta de represión policial: se reportaron más de 100 heridos y el asesinato de Eduardo Ruiz Sanz, conocido como ‘Trvko’, a manos de un efectivo de la PNP vestido de civil.

“Marchamos para exigir la derogatoria de las leyes procrimen. El Congreso corrupto ha aprobado más de diez leyes a favor del crimen organizado y la corrupción, atando de manos a la justicia y garantizando la impunidad. (...) Marchamos por justicia. Desde 2020, el Estado responde con violencia: Inti y Bryan, ‘Trvko’ y los más de 50 asesinados durante 2022 y 2023”, expresó una de las organizadoras, quien prefirió mantener su identidad en reserva.

Comunicado de prensa de parte de la Coordinadora Generación Z Unida | Foto: difusión.

Denuncian que los crímenes no han disminuido bajo la gestión de José Jerí

La consigna de la marcha se mantiene firme: la generación Z exige un verdadero cambio estructural para frenar el avance de la delincuencia en el país. En esa línea, una de las críticas que el colectivo hizo llegar a este medio es que los asesinatos y atentados delictivos no han disminuido desde que José Jerí asumió la presidencia.

“Según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), las víctimas mortales a manos de la criminalidad no han disminuido en comparación con el régimen de Boluarte. Jerí es responsable político, como nuevo títere del Pacto Mafioso, del incremento de la criminalidad. Votó a favor de las leyes procrimen que atan de manos a la justicia y empoderan a los delincuentes”, declaró una de las organizadoras.

Además, la protesta ciudadana también busca plantear propuestas concretas. Los jóvenes señalaron que, como primer paso en la lucha contra la delincuencia, se deben adoptar medidas adicionales a la derogación de las denominadas leyes procrimen: “Buscamos, en el corto plazo, que se vayan todos los corruptos y traidores, que devuelvan las instituciones capturadas como la Fiscalía de la Nación, el Sistema Electoral, el Tribunal Constitucional, entre otras. Exigimos respeto irrestricto al derecho a la vida y a la libertad de quienes ejercen su derecho legítimo a la protesta. Exhortamos a que se detengan las maniobras políticas destinadas a criminalizar y perseguir a manifestantes y activistas sociales. Nadie debe morir ni ser privado de su libertad por protestar”.