Un mes atrás, el periodista René Gastelumendi denunció haber recibido amenazas e imágenes de su ficha del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en su WhatsApp. Entre los mensajes mostrados en televisión nacional, se leía la advertencia: "cuida a tu familia". Los responsables, según el conductor de ATV Noticias, serían los denominados ‘dibujitos’. Las agresiones vía chat sucedieron luego de que entrevistara al alcalde de Ate, Franco Vidal, el 11 de junio, a quien acusó de respaldar al grupo que usa avatares de caricatura. Sin embargo, no hay evidencias. Lo cierto es que tras los 'dibujitos' existe todo un enigma.

¿Qué o quiénes son los ‘dibujitos’? La pregunta está presente en videos de YouTube y diversos foros de internet, donde algunos usuarios los denominan los "Anonymous del Perú", mientras otros los describen como “gente a la que le gusta la joda”. Sus apariciones suelen darse en redes sociales como Kick, Twitter, Discord, Reddit y espacios relacionados con la comunidad Dota 2. Se comunican usando avatares de dibujos animados (como los Backyardigans), memes y lenguaje irónico, lo que les permite mantener el anonimato.

¿De dónde salen los 'dibujitos'?

Se estima que los 'dibujitos' surgieron por primera vez dentro de la comunidad gamer del videojuego Dota 2 en Perú, específicamente en torno a la 'Beba Army'. Este es un grupo virtual que se formó, entre el 2015 y el 2016, alrededor del jugador Jesús Andrés Luján Carrión, conocido por su alias 'Sideral'. Pero, los 'dibujitos' empezaron a ganar notoriedad desde el 2020, con campañas virales, bromas y acciones como doxeo, que es como se denomina a revelar información personal públicamente con intención de amenaza.

"Son una comunidad que utilizan avatares de caricaturas, inofensivos como tal, pero se organizan para realizar algunos ataques cibernéticos, como acoso, hackeo de información o saturan redes sociales", explica Max Carrasco, ingeniero de sistemas y docente en Tecnología de Certus. "Apuntan siempre a personas con diferencias hacia sus ideales", precisa.

Un caso recordado fue cuando la popular conductora de televisión Magaly Medina anunció que tuvo que cerrar su cuenta de Instagram tras recibir presuntas amenazas de la 'Beba Army', el 9 de junio del 2020, luego de que entrevistara a Mayra Couto. En aquellos días, la actriz había denunciado al actor Andrés Wiese de acoso. Entonces, la periodista responsabilizó al grupo cibernético de reportar masivamente su cuenta, por lo que prefirió inhabilitarla ella misma.

Para el reciente caso del periodista Gastelumendi, los 'dibujitos' habrían accedido a su ficha de Reniec. "Se sospecha que integrantes de los 'dibujitos' trabajan en estas organizaciones del Estado y por eso logran acceder a esta información. Puede ser eso o, tal vez, tienen el suficiente nivel de informática para saltarse los accesos y hacer modificaciones", comenta Carrasco. El ingeniero sostiene que la falta de seguridad en algunas plataformas estatales facilita este tipo de acciones sin que se pueda registrar quién intervino.

El arte de incomodar desde el anonimato

Una de las preguntas más comunes cuando alguien empieza a conocer sobre los 'dibujitos' es acerca de qué tan peligrosos son. El Historiopata, un canal de YouTube, presenta el video analítico posiblemente más extenso que hay sobre este grupo de jóvenes sin rostro y allí señala que lo conforman diferentes tipos de actores. De acuerdo a su recopilación, están quienes participan de forma lúdica; los que varían en su forma de actuar, pero sin intención dañina; y los más radicales, que tienen potencial para hacer doxeos, sabotajes y hackeos.

Si bien el tercer grupo puede ser el más preocupante, ¿pueden equipararse las amenazas con otros delitos ya comunes en Perú? "No conozco una acción de los 'dibujitos' comparable con las organizaciones criminales que existen en nuestro país, tanto las que están articuladas al sicariato o a la extorsión o a la clase política también", comenta el sociólogo Jonattan Rupire. Más allá de las agresiones cibernéticas que puedan generar este grupo, el analista social destaca su nivel de coordinación y el espacio de participación que ha encontrado.

"Quienes hace 10 o 15 años se enfocaban más en lo lúdico, como ellos dicen: 'solo la diversión', ya no es más adolescente. Cambiarán sus intereses, sus formas de apreciar la vida y a partir de eso pueden hallar un tipo de participación política", expresa Rupire. "Creo que se está creando un sujeto político que no tiene la dimensión que los medios de comunicación le atribuyen ahora mismo, pero existen y seguramente no dejaremos de hablar de estas comunidades con la política próxima en nuestro país. Porque allí están", afirma.

Respecto al anonimato, el sociólogo rescata que es una característica importante en toda sociedad humana. "Nosotros necesitamos en buena medida, dependiendo de las situaciones de fuerza o políticas en las que vivamos, disfrutar del anonimato para acceder a derechos en varios casos. Por ejemplo, nuestro voto es secreto porque se busca anonimizar ese ejercicio político porque evidentemente puede haber represalias a este tipo de participación", explica.

Perú vulnerable en ciberseguridad

"Vivimos en una sociedad de corrupción plena donde no es necesario tener conocimientos técnicos para sabotear, boicotear, extraer datos de bases públicas", advierte Rupire. La apreciación del sociólogo concuerda con lo que señala el ingeniero Carrasco: "Toda la información que dejas en internet, se queda en internet. Entonces, personas con habilidad técnica pueden hacer este rastreo, más que todo, es estrategia".

"Los hackers mayormente utilizan alguna u otra forma de acceder a información de personas por medio de redes sociales u otras plataformas tecnológicas donde figuran nombres completos y correos", coincide Elmer Quiroz, especialista en ciberseguridad y docente en la Universidad Científica del Sur. "Además, en 2022, se expusieron datos de ciudadanos peruanos en un sitio web denominado 'Zorrito Run Run', que vendía información. Entonces, cualquiera que haya podido conseguir la base de datos a través de mercado negro, obviamente, va a tener esa data a la mano", indica.

Por otro lado, cabe mencionar que en Perú se registra un aumento de denuncias por delitos informáticos respecto al año pasado. La Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia reveló, según un informe de RPP en mayo, que inició la investigación de más de 9.000 denuncias por delitos informáticos en 2025, lo que equivale a un promedio de 100 casos diarios a nivel nacional.

"En Perú, hace falta mayor educación en seguridad cibernética. Hoy es crítico ver cómo a través de diferentes tendencias se encripta información", asevera Quiroz. El experto apunta a la falta de integración y coordinación estatal como causa de vulnerabilidades en sistemas usados masivamente. A la exposición de información, se suma la falta de implementación de mecanismos de seguridad.

"No es posible preocuparnos solamente por la capacidad de algunas personas para acceder a sistemas de seguridad. Es importante preocuparnos por qué existen esas vulnerabilidades, especialmente en el Estado y empresas que podrían perfectamente contratar servicios para cubrir esos vacíos", observa Rupire. "Se está enfocando la situación en sujetos que por allí pueden tener una intervención desde fuera, aunque eso no lo sabemos", concluye.

Mientras la ciberseguridad sigue sin ser prioridad en Perú, los ‘dibujitos’ continúan creciendo entre el anonimato y las redes sociales. Detrás de memes y avatares infantiles, se esconden actores diversos cuyo alcance aún es incierto. Lo claro es que existen, actúan y evidencian un problema más grave: un Estado incapaz de proteger su propia información.