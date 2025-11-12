¿A qué hora inicia el paro de transportistas de este viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

Este viernes 14 de noviembre, diversos gremios de transportistas realizarán un paro en señal de protesta contra las recientes medidas del gobierno de José Jerí, las cuales consideran insuficientes frente a la ola de extorsiones y asesinatos que afecta al sector. Las movilizaciones se desarrollarán desde las primeras horas del día y se prevé que afecten la circulación en Lima y Callao.

En ese sentido, se espera que las clases universitarias y escolares se lleven de manera remota y que los centros labores permitan llegar algunas horas después a sus trabajadores. Empresas como Etuchisa y El Rápido serían las que no transitarían.

TE RECOMENDAMOS MINERÍA ILEGAL, PARTIDOS POLÍTICOS Y SODALICIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Inicio del paro y puntos de concentración este 14 de noviembre

De acuerdo con Walter Carrera representante de la Asociación Nacional de Transportistas Nacional e Internacional (ASOTRANI), el paro comenzará alrededor de las cinco de la mañana, con escasos buses en varios puntos estratégicos de la capital. Entre ellos se encuentran las avenidas Túpac Amaru, Panamericana Sur y Evitamiento, donde se espera la concentración de choferes y representantes de sindicatos que exigen mayor seguridad en las rutas y sanciones más severas para las mafias que los extorsionan.

Además, se anunció que un grupo de transportistas marchará junto a representantes de la Generación Z, quienes se sumarán para exigir políticas integrales contra la delincuencia. La movilización tendrá como destino final el Congreso de la República, donde los gremios esperan entregar un pliego de reclamos al Ejecutivo.

No todos acatarán el paro de transportistas

Pese a la convocatoria nacional, algunos gremios de transportistas han decidido no suspender sus labores, aunque sí participarán en las marchas de protesta. En diálogo con este medio, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (ANT), precisó que su organización no se sumará al paro total.

“Nosotros no apoyaremos al paro como tal. Sin embargo, sí marcharemos, junto a los jóvenes, hacia el Congreso en respaldo al pedido de seguridad para nuestros compañeros”, explicó Campos.

El dirigente añadió que el gremio busca un diálogo directo con el Ministerio del Interior para plantear propuestas concretas, como la instalación de cámaras en los paraderos críticos y un plan de protección para choferes amenazados.

Posibles afectaciones en las rutas

Las autoridades de tránsito han recomendado a los ciudadanos tomar previsiones ante la posible reducción de buses y congestión en las principales avenidas. Se espera que el paro se prolongue hasta la tarde, aunque algunos gremios han dejado abierta la posibilidad de extender la protesta si no reciben una respuesta del Ejecutivo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.