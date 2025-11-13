¿Habrá paro este 13 de noviembre? Esto se sabe de las movilizaciones de gremios

Este jueves 13 de noviembre se realizarán diversas movilizaciones convocadas por distintos gremios del país. Entre ellos figuran el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú (SINTRAP), donde sus representantes confirmaron que acatarán protestas a nivel nacional.

Ambos gremios expresaron su disconformidad frente al incumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno y reclamaron mejoras urgentes. Las manifestaciones se desarrollarán de manera simultánea en Lima y otras regiones.

Docentes del SUTEP acatarán paro nacional de 24 horas

El SUTEP confirmó que este jueves los docentes de todo el Perú participarán en un paro nacional de 24 horas, en reclamo al incumplimiento de compromisos asumidos por el Ejecutivo y el Congreso. El sindicato exige la aprobación de leyes que garanticen pensiones y jubilaciones “dignas” para los profesores del sector público.

La jornada incluirá movilizaciones en Lima y diversas regiones, con participación de maestros activos, cesantes y jubilados. Lucio Castro, secretario general del SUTEP, habló con La República, donde señaló que se espera la participación de más de 400.000 educadores.

En tanto, en otras zonas del país, las bases del sindicato prevén una alta concurrencia de docentes, lo que podría generar interrupciones parciales en algunos colegios públicos. El Ministerio de Educación (MINEDU) no se ha pronunciado oficialmente sobre esta medida, aunque el pasado 3d e noviembre la cartera declaró la marcha como improcedente.

Trabajadores del INPE también se sumarán a las protestas

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), junto al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), declaró improcedente la huelga anunciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú (SINTRAP), prevista también para el 13 de noviembre. Según las autoridades, la medida no puede llevarse a cabo debido al actual estado de emergencia.

Pese a ello, representantes aseguraron que no darán marcha atrás a la huelga indefinida convocada en los 69 centros penitenciarios del país. Cuestionaron la decisión de ambos organismos, señalando que se evita resolver el pliego de reclamos presentado desde hace varios años.

Durante una reunión sostenida el 12 de noviembre, los trabajadores reiteraron sus demandas de incremento salarial, bonificaciones por alto riesgo laboral y mejoras en la infraestructura de los centros. Al respecto, el secretario general del SINTRAP, Ángel Llancari, advirtió que el 13 de noviembre todos los penales del país serían cerrados, impidiendo visitas de familiares, diligencias judiciales y traslados de internos.

Movilizaciones en diversas regiones y posibles afectaciones

Tanto el SUTEP como el SINTRAP anunciaron que acatarán sus medidas de protesta este jueves 13 de noviembre. En ambos casos, se prevé la participación de una cantidad considerable de trabajadores en marchas y concentraciones en diversas regiones del país.

Las manifestaciones podrían interrumpir parcialmente las clases en colegios públicos y afectar temporalmente la atención en los penales, según informaron los gremios.

