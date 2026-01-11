Candidatos presidenciales registran millonarios ingresos, mientras que otros aseguran no ganar ni un sol

Candidatos consignaron sus ingresos y bienes en su declaración jurada de hoja de vida ante el JNE. Foto: Composición/LR

Candidatos consignaron sus ingresos y bienes en su declaración jurada de hoja de vida ante el JNE.

Según las declaraciones juradas de hoja de vida presentadas por los candidatos presidenciales de los partidos políticos ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, más de 10 postulantes cuentan con millonarios ingresos en el año 2024 y con inmuebles de considerable valor con miras a las Elecciones 2026. Dos indicaron que no perciben ni un sol anualmente.

Uno de ellos es el prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón (Perú Libre). Sin embargo, declaró que cuenta con un inmueble a su nombre en Junín con un valor de S/398.811.

El otro caso es de Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021). El candidato detalló que en 2024 no contó con ningún ingreso. No obstante, cuenta con 3 inmuebles a su nombre (un estacionamiento) ubicados en San Isidro y Magdalena del Mar y un vehículo Volvo del año 2004. El valor de los bienes registrados suma un total de S/2.055.000.

Es preciso resaltar que la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) de los candidatos es importante para el control, supervisión y fiscalización de los órganos electorales, y es de conocimiento público debido a que está publicada y de libre acceso en la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Los candidatos presentaron esta información que data del 2024.

Elecciones 2026: candidatos con ingresos millonarios

El candidato presidencial con mayores ingresos es el actual congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez, quien registró que en el 2024, percibió del sector público S/339.848, mientras que del sector privado S/723.690. De igual manera, entre sus otros ingresos como predios arrendados, subarrendados, bienes muebles, rentas de acciones u otros, Luna Gálvez registró que en dicho año percibió S/10.345.500.

En suma, el parlamentario recibió S/11.409.038.

Por otro lado, el legislador, según su DJHV, tiene a su nombre 15 bienes inmuebles en los distritos de Santiago de Surco, Centro de Lima, San Juan de Lurigancho y San Miguel, así como 12 vehículos. Todo ello, suma un valor referencial total de S/31.016.338,70.

Un dato particular fue que el legislador colocó que cuenta con dos vehículos DAIHATSU1972 y que cada uno tiene el valor de S/1.

El segundo candidato con mayores ingresos en 2024 fue el exgobernador de La Libertad, César Acuña, de Alianza para el Progreso (APP). En dicho año, recibió del sector público S/153.401, mientras que del sector privado S/2.885.101. En el rubro de otros ingresos, registró una suma de S/6.798.264. Todo ello, da un total de 9.836.766.

Además, detalló que cuenta con 25 bienes inmuebles en los distritos de La Molina, Jesús María, Trujillo, Miraflores, Santiago de Surco, Chiclayo. Igualmente, registró que cuenta con 158 vehículos a su nombre. Todo ello, da el valor referencial de 73.370.214,85.

El tercer aspirante presidencial con mayores ingresos es Rafael Belaúnde Llosa (Libertad Popular), quien declaró que en 2024 percibió S/774.800 del sector privado y S/1.360.000 entre otros ingresos, lo que da un total de S/2.134.800. Asimismo, entre sus propiedades registró que cuenta con 3 predios en Tumbes y un vehículo, valorados en 763.750,99.

El cuarto en la lista es el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien en 2024 indicó que percibió S/1.897.374 del sector privado. Es preciso resaltar que su gestión como burgomaestre renunció a su sueldo como titular de la Municipalidad de Lima.

Una particularidad es que el candidato presidencial no cuenta con bienes inmuebles a su nombre.

El candidato de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, consignó en su hoja de vida que, en 2024, percibió un ingreso de S/277.827.000 del sector público. Asimismo, cuenta con propiedades a su nombre valorizadas en S/825.650.

Hoja de vida de Wolfgang Grozo

Otro candidatos con grandes ingresos

La siguiente es Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. La lideresa consignó que en 2024 recibió S/271.853 del sector privado y que no cuenta con propiedades a su nombre más que un vehículo Subaru valorado en S/115.998.

En tanto, George Forsyth (Somos Perú) registró que ganó S/244.000 del sector privado. No cuenta con bienes inmuebles a su nombre, solo dos vehículos valorados en S/42.000.

Por otro lado, el cómico Carlos Álvarez registró un ingreso por S/207.543 del sector privado y cuenta con 6 propiedades a su nombre y un vehículo, todo valorado en S/623.344.

Asimismo, Mario Vizcarra (Perú Primero) ganó en 2024, S/117.684 del sector privado y cuenta con 6 inmuebles más un vehículo, valorado en S/570.844,96.

En el APRA, el candidato Enrique Valderrama consignó que percibió ingresos por S/33.600; sin embargo, no cuenta con propiedades a su nombre.

Entre los otros candidatos que perciben grandes ingresos, aunque no en montos millonarios, está Armando Massé, del Partido Democrático Federal. En 2024, Massé percibió S/572.941 como parte de su renta bruta anual por ejercicio individual, mientras que entre otros ingresos obtuvo S/109.685, dando un total de S/682.626.

El candidato presidencial registró 15 bienes inmuebles a su nombre en Lima, Áncash, Chiclayo y Talara, así como 4 vehículos por un total de S/6.776.750 como valor referencial.

El siguiente en la lista es el expresidente del Congreso, José Williams Zapata, de Avanza País. Sobre este candidato se presentó una tacha por el monto que consignó de sus ingresos como parlamentario. En un principio, Williams registró que como legislador, en 2024, recibió 187.200, mientras que en otros ingresos indicó que percibió S/164.400.

Sin embargo, luego de que se presentó una tacha en su contra, dijo que en dicho año como congresista ganó S/437.456 y "en otros ingresos anuales" como pensionista, S/183.622, lo que da un monto final de S/621.079,08

En cuanto a sus bienes, según su declaración jurada inicial, cuenta con dos predios en Lima y Chucuito, así como 4 vehículos. Todo suma un total de 157.718,17.

En tanto, Alfonso López Chau (Ahora Nación) consignó que en 2024 recibió S/350.000 como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Además, cuenta con dos inmuebles en Miraflores por un total de S/295.000.

Entre los otros candidatos, figura Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), quien consignó que en dicho año ganó S/341.465 y cuenta con bienes a su nombre valorizados en S/18.525.500.

Asimismo, el congresista Roberto Chiabra (Unidad Nacional) registró un ingreso de S/320.676 y bienes por S/445.040,82.

Ricardo Belmont (Cívico Obras) percibió S/301.514 y aseguró que no cuenta con bienes a su nombre. Ronald Atencio (Venceremos) ganó S/290.119,82 y cuenta con bienes valorizados en S/560.060.

En Progresemos, Paúl Jaimes, detalló que en ese año percibió S/263.500 y sus propiedades están valorizadas en S/640.161,99. El congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) registró que recibió en dicho año 224,945.83 y cuenta con bienes valorizados en S/35.000.

Por otro lado, Antonio Ortiz (Salvemos al Perú) registró un ingreso de S/221.634 y propiedades valorizadas en S/3.005.070. Otro candidato como Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) señaló que percibió S/186.259,32 y sus propiedades son valorizadas en S/610.325.

Por otra parte, Jorge Nieto (Jorge Nieto Partido del Buen Gobierno) registró ingresos por S/180.000 y propiedades estimadas en S/2.598.689. Mesías Guevara, del Partido Morado, detalló que ganó S/154.941 y sus bienes se valorizan en S/1.575.000.

Fiorella Mollinelli de Fuerza y Libertad, consignó ingresos por S/123.865,13 y propiedades en S/795.460,65. Su contrincante, Yonhy Lescano (Cooperación Popular) percibió ingresos por S/120.000 y bienes que se estiman en S/4.417.000.

Carlos Espá, del Partido SíCreo, detalló que sus ingresos fueron por S/105.103 y sus propiedades se valorizan en S/684.115,60. Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú) obtuvo S/74.118 en ingresos y sus bienes se estiman en S/1.346.000.

Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores) ganó S/72.000 y sus propiedades se valorizan en S/20.000. Carlos Jaico de Perú Moderno, obtuvo S/47.158 en ingreso y sus bienes se valorizan en S/45.426,58.

Francisco Diez-Canseco, del Partido Político Perú Acción, aseguró que recibió S/45.000 y que no cuenta con bienes a su nombre, mientras que Rosario Fernández, de Un Camino Diferente, tuvo un ingreso menor por S/36.520, pero tiene propiedades a su nombre por S/250.000.

Alex Gonzales Castillo (Partido Demócrata Verde) percibió S/36.000 y registró propiedades por S/1.260.600, mientras que Walter Chirinos (PRIN) contó con un ingreso de S/24.000 y bienes por S/245.000.